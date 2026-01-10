La tapa del Diario PERFIL de este sábado 10 de enero de 2026.

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.102 del Diario PERFIL, de este sábado 10 de enero de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos:

Trump frena la segunda ola de ataques a Venezuela por la liberación de presos. El presidente norteamericano dijo que están siendo excarcelados “grandes cantidades” de detenidos políticos: aunque se haya podido comprobar solo una decena de ellos, se espera una cifra mayor. El chavismo aceptó reanudar relaciones diplomáticas. El plan de Washington para las principales petroleras.

Nervios de acero. Paolo Rocca apuesta a la alianza de Milei con los Estados Unidos para dar vida a sus negocios en la Argentina, mientras soporta una crisis industrial con final abierto. El factor China y la nueva doctrina Monroe.

Acuerdo Mercosur - UE: los puntos que falta cerrar y el festejo del Gobierno.

Jorge Rodríguez, el “hombre en las sombras” que negocia con la Casa Blanca.

Petro cambia de posición después de hablar con Donald Trump, pero Lula muestra cautela.

Caputo prepara la muy larga segunda parte del año: volver a los mercados.

La Santilleta no para. El ministro del Interior inicia un periplo para devolver favores y garantizar adhesión a la reforma laboral.

Tren Mitre. Desde hoy habrá dos meses de cortes y servicios limitados para avanzar con un plan de obras de renovación de materiales.

Córdoba. Fuerte temporal cortó caminos y rutas en el interior de la provincia. El Durazno, Tanti y Ascochinga, los más afectados.

Philippe Junot, adiós al último playboy.

“Hola: maté a papá, estamos en casa”. Salvaje parricidio en General Rodríguez.

Incendios en Chubut: la peor tragedia ambiental en 20 años. Denuncian recortes en el servicio nacional de manejo del fuego.

Rally Dakar. El argentino Luciano Benavides finalizó sexto y se mantiene tercero en la clasificación de motos en Arabia Saudita.

Escriben en esta edición:

Burgueño, Curia, Calvo, Balza, Guebel, Link, Kohan, Hopenhayn, Giampaolo, Zizek, A. Fontevecchia y J. Fontevecchia.

