Un fuerte temporal causó cortes de caminos y anegamientos en Córdoba

El temporal en Córdoba produjo graves inconvenientes en diversas localidades serranas.

Según informó el gobierno provincial en apenas 24 horas se acumularon 170 milímetros en lugares como la Cuenca del Río Pinto y también fue intenso en la zona de El Durazno y Tanti.

A través de un comunicado se conoció que las precipitaciones registradas durante las últimas 24 horas dejaron acumulados significativos que, en algunos casos, superaron ampliamente los promedios habituales para esta época. De acuerdo a los datos, los mayores registros se concentraron en zonas del centro, norte y oeste y el valor más alto se midió en Agua de las Piedras, donde se acumularon 170 milímetros. Otras regiones afectadas fueron El Durazno-Tanti, con 130 mm; Ascochinga y La Cumbre con 115 mm. Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación, ante la posibilidad de crecidas repentinas y anegamientos localizados.

Producto del temporal, y las inundaciones, la noche inaugural del tradicional Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María debió cancelarse.