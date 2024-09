Coninagro advirtió que los productores "ya no tienen espaldas para aguantar"

Hasta la paciencia y el mejor ánimo conciliador tienen su punto de agotamiento, cuando ya no se tiene con qué seguir respondiendo. Incluso cuando se hace todo lo posible por soportar el golpe y poner la otra mejilla el campo advierte que ya no hay modo de seguir aguantando y que “no hay más tiempo”. Fue en el marco de la apertura del 7mo Congreso Internacional de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), donde el presidente de la entidad, Elbio Laucirica, dio su discurso de inauguración con advertencias contundentes que no dejan lugar a dudas sobre el delicado momento que atraviesa el sector.

Bajo el lema “El rol del cooperativismo agroindustrial en la economía Argentina”, el evento en su edición 2024 contó con una numerosa concurrencia y participación. En su alocución Laucirica puso énfasis en la delicada situación del productor del agro y subrayó: “Como productores agropecuarios, somos proveedores de alimentos, no queremos que nos vean como una caja de dólares”.

Aporte al crecimiento del PBI

Desde la entidad destacaron que este año el 7mo Congreso que reunió a gran parte del sector cooperativo a nivel nacional, “estuvo enfocado en la economía y el aporte que realiza el sector agroindustrial al desarrollo del país”. En este sentido, el titular de Coninagro destacó: “En conjunto, asociándonos las cooperativas, crecimos en facturación un 8.6 % anual en los últimos 6 años, con un aporte al PBI del 1,17 %, con una facturación anual de 14.000 millones de dólares. Por eso necesitamos el apoyo del Gobierno en retenciones cero, baja de impuestos y desburocratización del Estado”.

Un pedido firme dejó entrever cómo está percibiendo el productor las medidas tomadas por el Gobierno de Javier Milei y su impacto en la actividad agroindustrial. “Como productores agropecuarios, somos proveedores de alimentos, no queremos que nos vean como una caja de dólares. Solamente en la siembra de granos y oleaginosas, invertimos y literalmente enterramos 17.000 millones de dólares, y muchas veces no podemos saber si los vamos a recuperar, por vaivenes de la economía, entre otras cosas”.

“Esto sin contar el resto de las producciones que están a lo largo y a lo ancho de nuestro país, aportando a movilizar las economías locales, comercios y servicios, pero también a la economía en su conjunto, generando trabajo y empleo genuino y aportando al bienestar general de la Nación”, apuntó. Las cifras que expuso en su discurso dejaron en evidencia el rol crucial del cooperativismo en el crecimiento de la actividad económica de una Argentina que busca salir adelante.

Medidas posibles y agrandar la torta

No obstante, pese a las adversidades que afrontan los productores y trabajadores ruralistas, hacen un gran aporte al desarrollo de la economía del país.

En esa línea, el presidente de la entidad también destacó algunas medidas posibles para impulsar el repunte: “En conjunto, con políticas que incentiven el desarrollo socioeconómico del país, con administración eficiente de los recursos y de los ingresos públicos, estamos seguros de que podremos salir de esta difícil situación en que estamos, con inflación, pobreza, pérdida del valor adquisitivo y caída del consumo que tanto afecta a los argentinos”.

Y agregó que es necesario lograr un trabajo en conjunto y consensuado: “La cosa no pasa por pelearnos por el pedazo de la torta que nos toca, sino por agrandarla, promoviendo una mayor producción y actividad económica, bien administrada, seguramente podremos salir de esta situación”.

Señaló que desde el sector agropecuario podrán hacer un importante aporte, “si no nos ven sólo como proveedores de divisas a quienes cobrar máximas impuestos, sino con la visión social, por los aportes que se hacen no solamente como proveedores de alimentos, sino para producir más, para agrandar la torta, generar divisas y trabajo y empleo genuino para el bienestar de todos los argentinos”.

Reconocimiento a la desregulación

En el mismo evento, el dirigente cooperativo no solo dio la señal de alerta sobre la crítica situación del agro, sino que además destacó como positivas las medidas que fueron implementadas por el Gobierno.

“El año pasado en nuestro Congreso decíamos que veníamos desde hace años arrastrando una situación socioeconómica muy difícil, hoy es bueno reconocer avances en la liberación y desregulación de la economía, en la búsqueda y apertura de mercados, y medidas importantes en una relación laboral mucho más justa, y ejemplos claros en que esta desregulación nos permita bajar el costo argentino”, remarcó Laucirica.

“A través del seguimiento realizado a la situación económica de las 19 producciones en el ámbito de las cooperativas asociadas a Coninagro, muestra una situación crítica y una realidad diferente entre las mismas. Las producciones en las que se exporta en un 80% ven afectados sus resultados por la paridad cambiaria, las relaciones de intercambio con otros países y la brecha cambiaria. Aquellas otras donde se exporta solamente un 20% y el 80% es consumo interno, precisamente se depende del consumo interno de los argentinos, que en muchos casos se ve impactado por efecto de la inflación y la caída en los ingresos”, señaló.

“El problema es justamente la inflación que afecta los costos internos de producción”, remarcó.

Pese al reconocimiento, no hay más tiempo

En ese marco, y pese al reconocimiento a la gestión oficial, Laucirica insistió en el reclamo recurrente del sector, en cuanto a la necesidad de reducir la elevada carga fiscal que impacta directo sobre el conjunto de los productores. “Transversalmente a todo está la alta carga fiscal que afecta a todos los argentinos. En general, en el mostrador, los alimentos que producimos tienen una carga impositiva del 30%. Cuando la incidencia de la producción primaria es tan solo de un 20-25%”.

“Hoy podemos decir que un impuesto que condicionaba la economía, el impuesto PAÍS, tuvo una quita de 10 puntos y que fue muy importante justamente, y que está el compromiso por otro lado del gobierno de eliminarlo a fin de año. Este impuesto no sólo encarece los insumos dolarizados, sino también los repuestos e inversiones de la maquinaria necesaria para la siembra y el transporte de la producción”, enfatizó el titular de Coninagro.

“No obstante eso, y repito, reconociendo lo avanzado, requerimos gestos e incentivos a la producción y la respuesta del sector y de nuestros productores y cooperativas, harán las inversiones que generen más producción, trabajo y empleo genuinos, resultando en más producción, en agrandar la torta, como dijimos en un principio, y no pelearnos entre nosotros por quien se lleva la mayor tajada”, destacó.

“Cuando hablo de la alta carga fiscal, no solo me refiero a las famosas retenciones, que es bueno que haya un compromiso del gobierno de llevarlas a cero, sino también a la suma de gravámenes nacionales, provinciales y municipales. Un régimen tributario basado en percepciones, en invención de impuestos que después quedan permanentes, generando cada vez más carga fiscal, la que nos ha quitado recursos”.

“Hoy está instalado en la política que las retenciones son un impuesto regresivo e injusto, que debe ser eliminado y el Gobierno, se ha comprometido en hacerlo. Esperemos que esto sea así cuanto antes, porque hay muchos productores que vienen muy afectados y ya no tienen espaldas para aguantar. Con todo respeto decimos que ‘Ya no hay más tiempo’”, afirmó contundente para concluir su discurso el productor oriundo de Rauch.

