Conrado Estol: "La nueva subvariante BA.2 de Ómicron es mucho más contagiosa y explica el brote"

El médico neurólogo, Conrado Estol, dialogó desde el móvil con Jorge Fontevecchia para "Modo Fontevecchia", por Radio Perfil (FM 101.9). Explicó la necesidad de completar el esquema de vacunación, frente al avance de las nuevas variantes de covid, y criticó la postura de China.

Fernán Quirós explicó que hubo varios factores para el aumento de los contagios por covid. Uno de ellos fue la circulación de la nueva variante de Ómicron, que es entre un 30 y un 40 por ciento más contagiosa. ¿Qué opina al respecto?

Tiene razón, porque el frío hace que la gente se encierre, aunque hemos visto que el virus no respeta mucho las temperaturas. Con respecto a la variante, es fundamental el tema, porque cada una es más contagiosa que la previa. Es decir, que si piensan en la que esté ahora en Argentina, en comparación con la que invadió en diciembre y enero, la nueva subvariante BA.2 de Ómicron es mucho más contagiosa y explica el brote. El problema es que no sabemos las variantes que hay en el país, porque los estudios de genética del virus no se hacen. Y no lo digo solo de Argentina, la mayoría no lo hace. Y en segundo lugar, los testeos han bajado un 90 por ciento en el mundo y Argentina fue siempre un mal testeador. Entonces, no sabés cuánta gente contagiada hay. Por eso hay que tener cuidado en hacer pronósticos de hospitalizaciones y otros problemas similares, porque Estados Unidos tuvo 120 mil infectados el 10 de mayo y al día siguiente pasaron a 170 mil. Ellos sí llevan estas cuentas estrictamente y están viendo que, aún con una vacunación decente, están teniendo aumento de las hospitalizaciones. Nosotros no estamos monitoreando eso porque no sabemos la cantidad de infectados, por la falta de testeos. Vamos a tener que esperar para ver el impacto de esto.

Algunas personas tiene tres dosis y no saben por qué tienen que darse una cuarta en tan poco tiempo. ¿Cuál es el motivo?

No tienen que tener la inquietud, es muy simple. Te puede salvar la vida tener la vacunación adecuada, es decir, un mínimo de tres dosis para toda la población de 18 años en adelante. Ya sabemos que hay un grupo de 65 años para arriba y personas con algún problema inmunológico que tienen que tener una cuarta dosis, es decir, el segundo refuerzo a los cuatro meses del primero. Cuando ves las curvas de diferencia de hospitalización y muerte entre los que tienen dos dosis y los de tres o cuatro, son muy significativas. Recordemos que en Europa hubo un aumento de hospitalizaciones y muertes, pero fue mínimo en comparación con otros brotes porque todos están vacunados con Pfizer o Moderna. Nosotros tenemos mucha gente con vacuna China, que tiene menor eficacia.

Publicaste un libro que generó polémica sobre "Las mentiras médicas más peligrosas". Decías que bajaron los testeos y hay vacunas que se están venciendo. ¿Cuánto de la pandemia se convierte en algo cultural?

Se acaba de publicar un trabajo europeo valioso, que nadie discutiría, que muestra que el 60 por ciento de los estudios que le hacen a la gente para ver cómo están las arterias del corazón son innecesarios. Por otro lado está el drama de desperdicio, donde tanto en Estados Unidos como en Dinamarca tiraron millones de vacunas porque no encontraron la vía burocrática para hacer la donación. Después vas a África y ves que la proporción de vacunados es baja. No creo que la gente se haya olvidado de la pandemia o no le importe. Nos estamos adaptando y no tenemos el conflicto de otros países sobre el uso del barbijo ni de los antivacunas. La gente convive con esto, sabe que vino y va a seguir, pero si estás vacunado podé ver a tu familia o a quién sea que tuvo un resfrío. Hace mucho daño el fanatismo y la ideología, porque no hay forma de ganar, como se ve con la cantidad de muertos en Estados Unidos. Hay que seguir con el barbijo en los lugares cerrados y la vacunación completa.

¿Por qué China hace estos confinamientos y no mejora la calidad de sus vacunas?

Es sociológico y práctico. En el mundo está habiendo falta de contraste para hacer estudios médicos porque casi todo el mundo del que fabrica China. Con el el cierre actual se está limitando la cadena de entrega para diagnósticos médicos. China cerró sus ciudades y generó un disgusto enorme, con los drones volando y todo lo que ya sabemos. Se calcula que por esta estrategia no se infectó mucha gente en China y están vírgenes del sistema inmunológico para defenderse. Por lo tanto, están en una partida de ajedrez mala, en el sentido de que si liberan ahora pueden morir más de 1 millón y medio de personas, porque solo le dieron la vacuna al 50 por ciento de los mayores de 80 años y casi nadie se contagió. Este encierro es insoportable y no se puede mantener eternamente.

