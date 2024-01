Crean la app “Ratoneando”, para comparar precios entre los supermercados

Con el avance de la tecnología quedó muy atrás el famoso consejo de Lita: “Camine señora, busque precios”. Lo cierto es que las distintas situaciones y vivencias suelen disparar la creatividad humana, y si de creativos se habla, los argentinos llevan el primer premio. Este es el caso de Matías Bontempo, un joven desarrollador web de 32 años, oriundo de una localidad bonaerense en el Partido de Tres de Febrero. Él fue quien puso en juego su máxima creatividad e ingenio, o tal vez fue la vida quien lo puso a prueba a él.

Así fue que en una etapa complicada de su vida, habiendo decidido dar el gran paso de abrirse camino y comenzar a vivir solo, lejos del seguro y confortante nido familiar, cayó en la cuenta que necesariamente tendría que aprender el significado de una nueva palabra en su diccionario: ahorrar.

En ese marco, fue que dio rienda suelta a su inspiración para dar nacimiento a una plataforma de gran utilidad. Bontempo creó la aplicación intuitiva y totalmente gratuita que ayuda a cuidar la economía a quienes estén en su misma y desesperante situación de años atrás. Se trata de la plataforma “Ratoneando”, una app que hace un escaneo comparativo de precios en los distintos supermercados argentinos.

Una aplicación para estos tiempos

Pocos días pasaron desde que se dieron a conocer tras la publicación del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), los datos oficiales del índice de inflación del mes de diciembre, que alcanzó una alarmante suba hasta trepar al 25,5%, con un acumulado interanual que midió el 211,4%. Además, según el relevamiento oficial, reflejó que los aumentos de precios más fuertes en el último mes del año, estuvieron dentro del rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, con un incremento del 29,7%.

Comer y beber es algo básico que nadie puede eliminar de sus vidas, precisamente para seguir viviendo en forma saludable. En dicho contexto, esta aplicación brinda ayuda financiera al alcance de cualquier usuario y en forma gratuita con tan solo descargar la app en el dispositivo móvil y comenzar a usarla. En este escenario es donde toma protagonismo la app financiera. Más precisamente, “Ratoneando”, “compara en tiempo real los precios de los productos de varios supermercados en la Argentina y los ordena por el precio por unidad para ayudar al usuario a encontrar el costo más bajo”, señala orgulloso Bontempo, el fundador de la app.

Control eficiente de gastos

En solo un fin de semana y con el objetivo de desarrollar una herramienta web que lo ayudara a controlar sus gastos y llevar el manejo de su economía personal de una forma más eficiente, el joven inició el diseño de su app.

Fue en 2018, cuando su propia vivencia lo empujó a la máxima creatividad, en solo cuestión de días diseñó el prototipo. En un comienzo, estuvo indeciso entre varios nombres para su app, “Super Precios” y “El precio más bajo”. Sin embargo, rápidamente aclaró sus ideas y se dio cuenta que “Ratoneando” era el nombre perfecto para su plataforma, en clara alusión a la modalidad de consumidor típico argentino, acostumbrado por los vaivenes de la inflación a la práctica usual de buscar los mejores precios. Ello al mejor estilo Lita de Lazzari, popular defensora de los consumidores, que aconsejaba “Camine señora, busque precios”.

A su vez, su creador pasó por algunos apuros y tuvo que superar los obstáculos antes de lanzar definitivamente la app. “Me parecía un desafío técnico muy atrapante, pero tuve que ponerlo en pausa por cuestiones de tiempos y costos. Hace un año, con nuevos conocimientos y habilidades, decidí retomar y evolucionar el proyecto”, remarcó.

Uso intuitivo, amigable

Quienes descarguen la app, con solo ingresar al sitio web de “Ratoneando”, encontrarán un buscador donde podrán consultar cualquier producto de supermercado. Con la búsqueda en marcha, se despliega un abanico de oportunidades, un listado comparativo que escanea y exhibe los distintos precios para el producto seleccionado. El sistema está diseñado de modo tan accesible y amigable para el uso de los consumidores, que incluso, cuando el cliente se encuentra de compras en un local, en el mismo momento con solo escanear el código de barras en el envase podrá acceder a la información comparativa.

“A veces es fácil perder la noción de qué es barato y qué es caro. Yo vi que faltaba una plataforma que destacara las diferencias entre supermercados, el enfoque en el precio por unidad, que a veces se pasa por alto, y un método rápido para comparar precios y decidir si una oferta realmente vale la pena”, explicó el desarrollador.

El impacto en redes

Un usuario agradecido por la app le escribió: “Esta muy bueno. Le agregaría que te puedas georeferenciar y pueda tomar los precios de los super en esa área. No sé si es fácil o difícil pero sería algo bueno”. Sin perder tiempo en la respuesta, el joven agregó: “Lo sé y me apena que no todos los ratoncitos de argentina puedan usar la app. Tengo pendiente encontrar alguna forma de buscar precios por región, te aviso si consigo algo!”.

“Esa es mi especialidad en “Ratonenando”! Se ve en el precio por unidad debajo del precio del producto. Está 2000 pesitos más barato”, le responde contento a una usuaria que recibió la comparativa de precios del pimiento amarillo. Así Matías, aporta con este proyecto personal “su granito de arena”, bien decidido a poner sus conocimientos al servicio de aquellos a quienes pueda ayudar y educar en las finanzas personales.

Con la finalidad de hacer conocida la aplicación de un modo divertido, el joven desarrollador inició una cuenta en la red social X y destinó como foto perfil la imagen de un gracioso ratón azul en un changuito de supermercado. Lo cierto es que los tiempos cambian y los consumidores se aggiornan. Hoy la frase mutó, y del “Camine señora, busque precio”, pasó a “Tu ratón interior se merece el precio más bajo”. Y se disparan las “Alertas RATONAS”.

