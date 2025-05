La secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan, Norma Lezana, se refirió al complejo escenario que atraviesa el centro de salud luego de la renuncia de 200 profesionales, el congelamiento de salarios y la postura “autoritaria” de los directivos. “Esto ya está resintiendo la atención de los pacientes”, advirtió en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Norma Lesana es secretaria general de la Asociación de Profesionales Técnicos del Hospital Garrahan.

Alejandro Gomel: ¿En qué situación está hoy el Garrahan? Y, sobre todo, ¿qué pasa con los profesionales que están trabajando allí?

El hospital la verdad es que está patas para arriba. Estamos en una situación bastante límite. Hoy nosotros hacemos una asamblea de todos los sectores: residentes, becarios y todo el personal de planta del hospital. La verdad es que todo lo que nosotros denunciábamos el año pasado está sucediendo, que es la renuncia de 200 profesionales del equipo de salud, que son clave en cada uno de los equipos interdisciplinarios. Esto ya está resintiendo la atención de los pacientes. No estamos pudiendo sostener, con nuestras pocas manos que van quedando, la atención de niños que tienen patologías muy complejas y que necesitan cercanía y atención permanente del hospital.

Esto está pasando en todos los equipos interdisciplinarios que atienden enfermedades poco frecuentes, como pacientes chiquitos que tienen enfermedades oncológicas, que requieren un trasplante o que tienen errores congénitos del metabolismo, por ejemplo. Un niño con epilepsia tiene un diagnóstico preciso de biología molecular en este hospital, y entonces el médico sabe exactamente cuál es la medicación exacta para mejorarlo. En otros lugares, si no está el diagnóstico molecular, tenés que empezar a hacer ensayo y error, y esto deteriora cuestiones cognitivas de estos niños.

Hay un tesoro en estos muros de mucha ciencia, mucho avance, y hay un hospital que garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes a tener acceso a este tipo de tratamientos y de diagnósticos. Todo esto, que es muy bueno, se expande a través de la red de telemedicina a lo largo y ancho de nuestro país. Pero todo esto está siendo destruido. Ahora hay un paro de residentes que pone en jaque el reclamo por el salario, que quedó congelado y que ya se hace insostenible. Un médico de guardia acá está cobrando 7.000 pesos la hora. Y en el privado va de 11.000 a 27.000 la hora médica de una guardia.

AG: ¿7.000 pesos la hora?

Sí, 7.000 pesos la hora.

AG: Pero no tiene sentido. Es una locura.

No. Nos están llevando a una situación desesperante. Los médicos residentes ganan 750.000 pesos. Tienen que hacer 60 horas semanales, hacen cinco guardias por mes, viven acá, pero no pueden pagar el alquiler y no pueden acceder a lo mínimo. Ayer hubo una situación de zozobra en la conducción intermedia del hospital y hoy hicimos una denuncia penal por abandono de persona y por incumplimiento de los deberes de funcionario público a las autoridades del hospital. Porque, en este contexto, sabiendo que hay 500 niños internados, que hay un paro de residentes y que no va a haber personal que quede de guardia después de las 4 de la tarde, no han hecho nada para acondicionar el hospital ante una situación que no es normal.

Entonces, los médicos que quedan a cargo de 30 pacientes muy complejos en una guardia quedan en condiciones que no son normales para tomar una guardia. Esto puede traer riesgo para el niño, riesgo para la persona que está atendiendo y para todo el equipo de salud. Las autoridades han tomado una postura muy autoritaria, distante de todo lo que está pasando, sin resolver lo más mínimo. Esto sería derivar a los pacientes, hablar con el ministro Lugones y decirle que así no se puede sostener el Hospital Garrahan.

AG: Además hay desidia. Ni siquiera están tratando el tema.

Exactamente, hay una desidia.

Elizabeth Peger: El tema ni siquiera está en agenda. Hablamos de la empanada de Darín...

Claro. Y los directores que se animan a decirte lo que está pasando, te dicen que Lugones dice que no hay nada, ni para los residentes ni para nadie y que hay que gastar 10% menos de todo. Hablan de salarios congelados hasta fin de año. Pero del otro lado están los chicos. Lo que Lugones está poniendo en discusión es si el derecho a la salud es un derecho universal. Entonces, donde nosotros vemos un derecho, él ve un negocio. Es un hombre de la industria privada. Pero en Argentina la salud es un derecho.

Claudio Mardones: Usted decía que el cuerpo médico del Garrahan, en esta situación, no solamente se está empobreciendo, sino que está poniendo el cuerpo para afrontar esta situación. ¿Qué esperan para los próximos meses y cómo están sufriendo los chicos y sus padres?

Estamos hablando mucho con los pacientes, porque ellos se dan cuenta de lo que significa el hospital para ellos en su vida y en el transcurso de una enfermedad grave de un niño. Vienen al hospital, lo necesitan, y lo que nos dicen es que no aflojemos, que luchemos. Vamos a hacer una audiencia pública en el Congreso el 30. Ahora hay una asamblea de todos los sectores del hospital, incluida la conducción intermedia, en donde vamos a resolver entre todos cómo unificamos toda la fuerza. Porque la verdad es que el hospital está prácticamente de paro. Sin querer, sin que nosotros hayamos hecho un paro, porque ya no se puede trabajar en estas condiciones, con cientos de renuncias.

