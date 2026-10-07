Cristiano Rattazzi: "Le recomiendo a Milei que para ganar la reelección dolarice ahora"

En una nueva edición de Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el empresario y doctor en Economía Cristiano Rattazzi pasó por el estudio del programa para analizar el rumbo del país a través de su particular mirada bicéfala entre Europa y la Argentina. Con su habitual estilo directo y sin pelos en la lengua, el expresidente de Fiat Argentina y actual titular del Grupo Módena repasó los desafíos geopolíticos globales, defendió la necesidad de avanzar hacia una dolarización para garantizar la estabilidad económica y analizó los costos que imponen el sistema tributario y las tasas de interés sobre el sector productivo nacional.

Cristiano Rattazzi es doctor en Economía y Comercio por la Universidad Bocconi de Milán y posteriormente obtuvo un máster en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Harvard. Fue presidente de Fiat Argentina durante 25 años. Actualmente lidera el Grupo Módena, el conglomerado de negocios que abarca desde la representación de marcas exclusivas de alta gama y helicópteros hasta servicios de tecnología vial y logística aeronáutica.

Cristiano tiene además la particularidad de hablar con mucha contundencia. En las épocas de Néstor Kirchner, que nadie se animaba a hablar, yo me acuerdo que era uno de los pocos que, junto con nosotros, tenía una posición crítica. Él nunca tiene pelos en la lengua y recientemente dijo que, a su juicio, habría que dolarizar. Y hay algunos, y armó un lío bárbaro, y hay algunos analistas económicos y políticos que especulan con la posibilidad de que el presidente, antes de las elecciones en las que tiene que poner en juego su reelección, pueda considerar cumplir su promesa de campaña inicial viendo que muchos de los problemas que venía a solucionar no se solucionan y que a lo mejor tenga que hacer una modificación a su política económica, y que sería más coherente hacerla en función de lo que fue su propuesta electoral en 2023. ¿Es posible una dolarización hoy, Cristiano?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Posible, es muy posible. Después es una cuestión política. Yo, puede ser que estoy muy influenciado por el euro. El euro salvó a Italia, a Grecia, de desastres. Italia tenía una inflación que nunca bajaba de 17, 20% y la tasa de interés sobre la lira era 17, 20%. Entonces era inmanejable. Era inmanejable la economía italiana. Y de golpe apareció el euro. Digo "de golpe", pero la verdad que fue Deutsche Bank, la fuerza de Alemania, la fuerza del orden, mantener un orden, tener poco déficit fiscal y todo. Y la verdad que para Italia fue extraordinario, porque la tasa de interés bajó al 4%. Máximo déficit al 3%. Y cuando un día empezaron en Grecia: "Me voy, me voy", hicieron las cuentas, no se fueron para nada. Y hoy a Grecia le va muy bien. Por lo tanto, Italia también en ese momento podíamos volver a la lira. ¿Qué italiano quería volver a la lira cuando el euro era sólido, funcionaba y todo eso? Entonces para mí dolarización es como el euro. Va a haber de aquí a unos pocos años una especie de mercado latinoamericano que se va a... No hay razón de llamarlo dólar. Pero algo atado muy fuerte al dólar. Que no se puede hacer lo que se hizo en el 2001. 2001 con todo organizado, pero exceso de déficit fiscal y todo. Alfonsín y Duhalde hicieron, bueno, viva la pepa, mandamos todo y... destrozaron los ahorros de la pequeña gente. De los medianos, la clase media. Y destrozaron a la Argentina. Todo por tener una moneda, que ya es una moneda falopa. Nadie más cree en el peso. Nadie quiere tener en el bolsillo un peso. Entonces sería mucho mejor para la gente pobre también. La gente que tiene una media, que haga un trabajo, que en vez de tener 150 pesos en el bolsillo, tuvieran 100 dólares. O 15.000 pesos en el bolsillo, tuviera 10 dólares. Para mí es mucho mejor. Por eso veo la dolarización, o el acercarse totalmente al dólar. Liberar en dólares, que la gente pueda recibir los sueldos en dólares. Que es contra el interés del empresario, pero es en el interés de la gente más pobre y del futuro de Argentina, que tiene un futuro muy promisorio. Y eso es lo que yo quiero decir al comenzar. Si avanzamos a ser el país normal y serio... que quien decía siempre que quería un país normal y serio: Néstor Kirchner.

Ahora, siguiendo con tu influencia italiana y europea, que me parece que es un buen punto de apoyo para aportarnos una mirada, como el águila bicéfala de los rusos, vos tenés una mirada en Europa y una mirada en la Argentina. O sea, te permite ver los dos continentes y los dos lados del océano, y eso enriquece la mirada de la Argentina. Me sumaría a lo que vos decís, otro ejemplo, que es al revés de Italia. Otra economía que competía siempre en tamaño era la inglesa. Se fue de la Unión Europea. Nunca tuvo el euro, pero además se fue de la Unión Europea y le fue peor. Es la economía que peor crece. Ahora, uno de los problemas para algo parecido en Latinoamérica, como vos marcás, una moneda común, con algún grado de paridad con la norteamericana, es que en Europa, los países que integran la Unión Europea, no hay ninguno, si bien Alemania tiene una importancia mayor, no hay ninguno como Estados Unidos respecto de toda América. O sea, el peso específico de Estados Unidos, en términos económicos, debe ser tres cuartas partes de todo el continente. ¿Cómo se podría resolver algo parecido al euro en un contexto geográfico y geopolítico como el de Sudamérica?

A ver. Hay dos. Yo estuve en Europa casi tres meses. Es un placer. A mi edad me gusta más al calor que el frío. Y lo que sí, Europa, excepto Meloni, tuvo una cierta decadencia. Y Meloni despertó mucho interés en Europa, una Meloni diferente del resto de Europa, con ideas a futuro. Europa no tiene un líder de Europa.

Esa famosa frase de Kissinger: "Cuando llamo por teléfono a Europa, ¿Quién atiende?". No atiende nadie, no hay un "Señor Europa".

Draghi fue un excelente banquero central de Europa. Pero un banquero central, no un político. Era un gran banquero central, como Italia tuvo a Carli, tuvo a Ciampi, tuvo enormes banqueros centrales, y fue un enorme banquero central. Pero es mejor como banquero central que como político, porque los políticos tienen una manera de ser y de vivir. Yo no soy político. No me gusta, porque además parece historia de la política que un poco hay que mentir. A mí no me gusta mentir. Entonces, no me gusta la política. Aunque todo en el mundo es política. Cuando hablamos, negociamos y cosas, es política en cierto sentido. Entender qué quiere el otro y cosas. Y entonces no hay... está medio estancada Europa. Y después apareció este monstruo de la inteligencia artificial, que está creando riquezas monstruosas y está creando una productividad extraordinaria en todos los sectores. Y no es que podés ir contra el mundo, "Ah, yo ahora no uso la inteligencia artificial", porque te hace ahorros, hace trabajos perfectos que antes no se podían hacer. Especialmente en los estudios de abogacía, les cambia la vida. Hacen en 10 minutos lo que hacían en diez horas. Es todo. Y ni hablar en todos los sectores. Que después haya posibles peligros extremos de la inteligencia artificial, no hay duda, y a eso hay que ver cómo cuidarlo. Pero ha creado una productividad, y nació en Estados Unidos. Obvio que los chinos rápidamente van copiándolo y están empezando a ser muy fuertes también en la inteligencia artificial. Pero yo no soy de la generación de la inteligencia artificial. Yo apenas sé usar ChatGPT, pero mis hijos, mis nietos, ya operan a una velocidad que a mí me dejan atrás. Y eso es lo que le pasa a Europa. Falta un líder y faltó entrar en esto de la inteligencia artificial. Algunos países, en el cual Italia entró un poco más... acordémonos de Tether, que compró Adecoagro. Es uno de los grandes de la criptomoneda y de todo eso. Criptomoneda es algo que se acerca a la inteligencia artificial en tipo de una nueva manera de vivir. Yo de criptomoneda no sé nada. Tendría que saberlo, pero soy de otra generación. Yo soy metalmecánico, soy economista, pero me gustan los fierros. Me encanta hablar de fierros.

Caen las perspectivas de crecimiento de la economía y el mercado descuenta una recesión técnica

Entonces yo te vuelvo al tema geopolítico. Dado que en Europa hay cierto equilibrio entre varios países de determinado tamaño, Alemania, Francia, Italia, son dimensiones comparables, tanto en territorio, en población, como en producto bruto. ¿Cuáles son sus diferencias comparables? Mientras que en toda América tenemos un Estados Unidos que incluso su territorio es del tamaño del de Brasil, pero su producto bruto es infinitamente mayor. ¿Sería directamente asumir el dólar desde tu perspectiva, lo equivalente a lo que fue el euro en Europa, y no la creación de una moneda común? Y si así fuera, ¿Creés que para Milei sería una solución dolarizar?

A ver, ya con Brasil varias veces estuvimos ahí de tener una moneda única. La verdad que hoy monedas de referencia, que es como tener un metro... el metro, el centímetro, lo que sea, tiene que ser algo fuerte. Yo creo que en el futuro va a haber muy pocas monedas, porque todos se van a consorciar hacia una moneda. La convertibilidad andaría muy bien si no fuera que alguien puede romperla. Pudieron romperla, y era difícil, como decía López Murphy: "Es muy difícil romper la convertibilidad". La rompieron igual. Entonces hay que encontrar una moneda de referencia que hoy es el dólar para América Latina, porque creo que se ve más una unión de todas las Américas, Europa, China, India, como grandes potencias futuras. Y creo que, a ver, Argentina y Brasil, si se recuperan fuerte, empiezan a ser y seguir mostrando una línea fuerte, son dos países extraordinarios. Sea Argentina y sea Brasil. Y Argentina en pocos años, si sigue creciendo, si sigue políticas abiertas al mundo, si sigue teniendo ambición de ser un gran país, va a ser un gran país.

¿Votaste por Milei y volverías a votar por Milei en 2027? ¿Si votaste por Milei?

Yo voté siempre por Patricia, hasta que al final era Milei.

Claro.

Cuando fue Milei, voté y con mucho entusiasmo. De hecho, me acuerdo, un programa de televisión me pidió: "¿Votarías por Milei?". Todavía estaba Patricia. Y la verdad que en ese momento era chocante decir... Lo pensé cinco segundos: "Sí, lo votaría". Y fue un shock general que yo dijera: "Sí, lo votaría". Después lo voté y ahora estoy entusiasmado por su visión económica. No quiero saber nada de insultos ni nada, porque yo en mi familia tenía una madre que además era además de canciller de Italia, además de muchas cosas, pero era periodista. No hubiese nunca aceptado que se insulte a otro periodista o ser insultada como periodista.

Y si se presentara una interna el año próximo, en unas PASO, por ejemplo, en que Patricia Bullrich fuera también representante de La Libertad Avanza con Milei, ¿ahora preferís más a Milei que a Patricia Bullrich?

No, a ver. Yo creo que ahora es el período. Tenemos que tener otros cuatro años de Milei, que de acá son cinco. Creo que por ahora Milei sabe enderezar la economía. Yo entiendo que muchas otras cosas son... Pero si no se hace una economía fuerte de base, después podemos discutir aborto, religión. Pero la economía tiene que ser muy sólida y la tiene muy clara Milei. En ese sentido, no. En ese sentido, quiero que sea una continuación de Milei. Pero estoy de acuerdo con Patricia que lo importante es la continuación del modelo. De hecho, en el 2031 no va a ser Milei. Vamos a ver quién.

Y decime, dado que hoy la Argentina está atravesando un período, inclusive con la posibilidad de entrar técnicamente en recesión, es decir, que se agotó el proceso del efecto positivo que generaba la estabilización, ¿qué es lo que se va a hacer? Así que tenemos un consumo que no alcanza a recuperarse. ¿Creés que si Milei dolarizase, lograría llegar a mejores condiciones para ser reelecto el año próximo? O sea, ¿vos le recomendarías a Milei: "Mire, para ganar las próximas elecciones le conviene dolarizar"?

Yo estoy seguro que sí. De hecho, el primer período de convertibilidad es muy positivo. Después, cuando empezaron a tener déficit y no tener más, empezó a romperse la fuerza de la convertibilidad. La dolarización es lo mismo, sin ataduras, simplemente dolarización, y vas hacia adelante, hacia todo lo que cree Milei, que es lo que creo yo. País estable, moderno, insertado, abierto al mundo. Toda esa cuestión de productividad o no. Cuando estás dolarizado, pero sin miedo de volver atrás, cae enseguida. Ves enseguida si sos productivo o no, qué te falta en tu cadena de producción y todo eso. Y ahí hay todas las inversiones que tienen que venir, la infraestructura, que empieza a ser muy fuerte ahora en petróleo, el campo, y muy fuerte también en la minería. Pero además hay toda la infraestructura para las producciones que quieras. La industria se hace sobre algo te gusta, que te interesa, y decidiste hacer algo. Y Argentina es perfectamente capaz de producir cualquier cosa bien, pero no todo mal.

Cristiano, o sea, lo que vos decís, digo, para traducirlo de manera comprensible para los legos de economía, es: si se dolarizase, las tasas de interés, en lugar de 80, 90, 100%, pasarían a ser 10, 11, 12%. Y que eso sería un dínamo del movimiento económico...

Sería al principio 10. Arriba de 6 ya es alta la tasa de interés. En Europa está en 3 o 4%. Pero ahora está subiendo también en el mundo. El mercado americano fue a 7. Pero yo me acuerdo de haberme endeudado en argendólares hace un año y medio, al 6 y medio, 7%. Ahora está en 10. Pero obviamente 10 es muy diferente de una tasa en pesos que va al 30, 40%, y no sabés cuánto es en realidad el peso en que te estás endeudando. Estás esperando a esa tasa que devalúe. Yo no quiero que devalúe.

El mercado recalculó la inflación de septiembre y bajó la expectativa para el dólar: qué espera para fin de año

30 o 40 sobre la inflación. 30 o 40 de tasa positiva te estás refiriendo vos.

No, es un horror. Por equilibrio hay que tener también deuda local.

Cuando uno habla con los banqueros lo que te dicen es que 45% son impuestos. De cualquier forma, no es así. No es lo mismo la mitad de impuestos sobre 80 que sobre 10. O sea que finalmente, aunque haya la mitad de impuestos...

Escuchame, el problema impositivo en Argentina no está resuelto desde que está Ingresos Brutos, impuesto al cheque. Algunos tienen impuesto de sellos, impuestos comunales, provinciales. Todo eso hay que arreglarlo. Ah, pero Ingresos Brutos es provincial. Bueno, pero es todo el país que tiene que ver cómo hacer desaparecer impuestos distorsivos como es Brutos o como es el impuesto al cheque, que nació provisionalmente. Yo una vez charlando con Cavallo me dijo: "Yo lo hice, pero era por ocho meses, diez meses, hasta fin de año". Digo: "Domingo, ¿te das cuenta, con la Argentina acá?". Y no le importa nada. Después queda para siempre. Por lo tanto, el sistema impositivo argentino mata la productividad. Cualquier productor de cualquier cosa tiene 14 a 20% de impuestos. Y ni hablar la tasa de interés, que tendría que ser lo más baja posible. La mitad es impuesto. Una locura. Por eso hay tantas cosas que promete Milei que va a hacer, porque la tiene bien clara toda esa. Pero hay que seguir haciéndola. Y él me da garantía de que en economía la va a seguir haciendo.

Ahora, voy a traerles un aspecto más que él todavía no lo tiene tan claro, que es: "Señor presidente, usted quiere ganar las elecciones, dolarice". Ese sería lo que dice Cristiano Rattazzi.

No tengo la menor idea. Yo pensaba que lo hacía muy rápido. Después, el éxito inicial medio dijo: "Bueno, pero nos va muy bien y todo, sigo así". Se engolosinaron con el éxito inicial. Muchos dicen: "Ah, después dolariza". Un poco creo que él dice. Pero para mí hay que dolarizar antes. Sería un éxito para Argentina y para la Argentina de clase media, media-baja, que necesita cierta estabilidad y que sabe que cuando hay el peso, los grandes jugadores, los carry traders y todo eso, saben cómo jugar con ese peso.

La mayoría de la gente no.

La gente pobre no tiene la menor idea. Que voy a depositar un millón de pesos a una tasa de interés del 22% en pesos no tiene sentido. Es mucho mejor tener una moneda que, por el 3% o 2% que podía ganar depositándolo, la deposito o no, pero sin importancia.

Cristiano Rattazzi, muchísimas gracias. Como siempre: original, novedoso, directo. Fue un placer conversar con vos, como siempre.

Bueno, gracias a vos, Jorge. Siempre un placer charlar con vos.

De la misma forma.

MEG