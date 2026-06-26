Daniel Artana: Balance del primer semestre y prospectiva de segundo sobre el dólar

Aunque reconoció que históricamente el segundo semestre suele presentar una menor oferta de divisas, Daniel Artana consideró que el escenario actual es distinto por la aparición de nuevas fuentes de ingreso de dólares. "El mercado cambiario argentino ha cambiado bastante", sostuvo el economista, al destacar el crecimiento de las exportaciones de energía y minería, el financiamiento del sector privado y el de las provincias. En ese contexto, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), afirmó que la reciente suba del dólar "no debería haber grandes sobresaltos" mientras el tipo de cambio continúe dentro de la banda cambiaria y remarcó que "está volviendo a los niveles que tuvo hace seis meses atrás".

Daniel Artana es licenciado en Economía en la Universidad Nacional de La Plata. Tiene un doctorado en Economía en la Universidad de California, Los Ángeles. Es economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas y ha realizado trabajos para Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Guatemala, Honduras, Jamaica, Lesoto, Perú, Nicaragua, República Dominicana, Suazilandia, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela y Zimbabue.

El tema sobre el que te vamos a comenzar preguntando tiene que ver con el dólar. Más allá de que acumuló una suba de 6,5% en junio, ¿te parece que esto es positivo o genera alguna señal preocupante?

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Creo que primero tenemos un esquema cambiario donde hay una banda y el tipo de cambio fluctúa dentro de esa banda, y cada vez es más grande. Por lo tanto, mientras esté ahí adentro, no debería haber grandes sobresaltos. Los problemas aparecen cuando estás, normalmente en la Argentina, en el techo de la banda. estamos muy lejos de ese techo. La segunda cuestión es que el tipo de cambio, en realidad, está volviendo a los niveles que tuvo hace seis meses atrás, más o menos. Es decir, se apreció, ahora se depreció. Esto veremos si tiene algún impacto en los precios, pero debería ser moderado.

Y la tercera cuestión es que le da algún ligero alivio a los sectores transables, porque esta apreciación que comenté antes generó una Argentina un poco más cara en dólares comparado con el caso en que eso no le hubiera ocurrido. Había sectores que tienen problemas porque les cuesta ir acomodando los aumentos de costos en dólares que ha tenido la economía argentina. Así que da un poco de alivio a algunos sectores industriales y a otros que compiten con el resto del mundo.

Siempre se dice que, fundamentalmente en la época en que las exportaciones estaban basadas en el agro, el primer semestre es el más holgado en términos de cantidad de dólares que tiene el Estado, que recibe por las exportaciones, y el segundo menos holgado. Un informe de Empiria dice que finaliza el semestre de la abundancia relativa, en el que fueron necesarios 30.000 millones para satisfacer dolarización de cartera, turismo, pago de deudas y giro de utilidades. Y viene el segundo con relativa escasez y 37.000 millones de dólares de necesidad. ¿Cómo ves el panorama cambiario en este segundo semestre?

Es cierto que había históricamente alguna estacionalidad. Ahora hay algunos factores que han cambiado ese panorama. Primero, esto es una cuestión muy puntual. El campo ha liquidado menos de lo que se esperaba en el primer semestre. Eso puede tener diversas explicaciones. Quizás algo de eso aparezca en el segundo semestre. Quizás esperen, en la medida que tengan los fondos suficientes para encarar la siembra de la nueva cosecha. Recordá que el Gobierno ha anunciado una baja de retenciones en la soja que empieza en enero del año que viene, enero del 27, creo. Y eso, puede hacer que algún productor tenga alguna tentación de demorar la liquidación. Hoy el silobolsa le permite guardar productos a muy bajo costo.

La segunda cuestión es que los sectores nuevos no tienen esa estacionalidad. Ahí hay un salto muy importante en las exportaciones de energía. Sí tenemos alguna estacionalidad en lo que todavía se importa, que es el gas licuado para atender los picos del invierno. Eso, como en general se paga al contado, seguramente ya hubo algo de eso en los datos de junio, quizás anteriormente. También quizás afecte julio, pero a partir de ahí uno debería disfrutar esa mejora en el balance comercial energético.

Adorni, el cambio de vocero y la misión imposible de dar buenas noticias

Es cierto que en la última medición de mayo tuvimos un superávit extraordinario producto de la suba del precio del petróleo, que recién ahí empezó a impactar porque, normalmente, las exportaciones se cierran a 45 días, los pagos se ajustan con el precio con unos 45 días de rezago. Pero eso no es un problema. Por eso, hay un salto en cantidades muy importante.

Ha habido también otros sectores que se han sumado a este salto en los volúmenes exportados. Ha habido también, en los primeros meses del año, una recuperación de las exportaciones industriales que no son oro y piedras preciosas, que no me preguntes por qué, pero están catalogadas dentro de las exportaciones industriales.

También tenemos una expansión de exportaciones de minería. Y todo esto no tiene esa estacionalidad que hablabas antes del agro. Y después, fundamentalmente para la oferta de divisas, hemos tenido algún financiamiento neto importante para el sector privado. En general, hidrocarburos, pero también en otras actividades de empresas que colocan más bonos de los que vencen, algunas en el mercado local, otras en el mercado internacional, y que, con diferencias de plazo, los tienen que liquidar al Banco Central.

Y además está el financiamiento de las provincias. Esto fue bastante activo en el primer semestre del año, pero uno debería esperar que continúe y, en algún momento, vas a ver también inversión extranjera directa o desembolsos asociados a los proyectos mineros. Con lo cual, a mí la verdad es que el mercado cambiario argentino ha cambiado bastante. Lo que sí sigue es que los argentinos siguen comprando dólares como locos, un poco más, un poco menos, depende del mes. Eso no ha cambiado, pero me parece que hoy aparecieron ofertas netas que antes no estaban y que te moderan un poco ese problema de la estacionalidad del primer semestre del año; en realidad, del segundo trimestre del año.

Mencionabas el tema del precio del gasoil con la posibilidad de que bajase hasta 20% a partir de que el precio del petróleo recuperó el precio que tenía antes, ahora. ¿Beneficia, perjudica a la Argentina en su conjunto? O sea, lo que por un lado aumentó las exportaciones en Vaca Muerta, el hecho de que el petróleo vuelva a alrededor de 70 dólares y no los 100 que estuvo. ¿Qué significa?

Primero que la baja va a operar con algún desfasaje, porque los precios locales no subieron todo lo que tenían que subir cuando el petróleo subió tanto. Acordate lo que dijo el compromiso de YPF, que fue seguido por el resto del mercado. O sea, yo te doy un precio no tan alto ahora, mañana te voy a seguir cobrando un precio más alto, lo que justifica el precio del petróleo del momento. Así que eso va a demorar unas semanas, quizás meses, en que se reflejen precios más bajos.

De todas maneras, yo creo que lo hablamos la última vez y eso ahora opera en reversa, digamos. Y cuando vos tuviste la amabilidad de entrevistarme, de cuál es el impacto de la suba del petróleo. A ver, la cuenta externa de Argentina la favorece, ahora va a haber un impacto, al revés. Complica un poco los subsidios del gobierno porque está todo el tema del gas importado y también el aumento del costo del transporte, sobre todo el transporte por colectivos, que tiene un fuerte subsidio del gobierno en todas partes del país, el gobierno nacional y o los gobiernos provinciales.

Y la tercera cuestión, que la suba del precio del petróleo, aun cuando uno es exportador neto, genera algún impacto recesivo.

Porque justamente te quita ingresos disponibles. Nosotros gastamos más en combustibles, naftogasoil, y nos queda menos para gastar en otras cosas. Eso ahora se revierte. Entonces, en general, los impactos estos que te daban un plus en la balanza comercial y te complicaban un poco en términos de actividad y de resultado fiscal, ahora van a operar para el otro lado.

Creció la cantidad de dólares bajo el colchón

El mapa laboral indicó que aumentó 1,8 interanual el empleo. Ahora, todo ese aumento se da en el sector cuentapropista. Ya aprobada y quedada legalmente válida la reforma laboral, ¿qué significa que la creación de empleo venga por el lado del cuentapropismo? ¿Es bueno, es malo, o tendrá aspectos negativos y positivos? Me gustaría tu reflexión.

Primero, la evolución del empleo, si uno mira los últimos tres años, la evolución del empleo, en los últimos tres años, creció el empleo. Como vos bien marcás, el problema es que creció en los informales y los cuentapropistas y se redujo en los formales. Pero el dato de crecimiento de los informales y los cuentapropistas es que se redujo en los informales.

El empleo fue mejor de lo que se esperaba para una economía que también tuvo crecimiento, pero está todo este tema de la simetría sectorial, con algunos sectores muy golpeados, como la industria, la construcción, el comercio, sobre todo este último, que emplea mucha gente. Pero es positivo que el empleo crezca. Peor sería que hubiera caído y tuviéramos más desempleados de los que registran las estadísticas oficiales.

Ahora, obviamente, la composición, desde caída de empleo formal y aumento de informales y cuentapropistas, bueno, hay algún factor que eso puede ocurrir y ser positivo. Hay gente que puede ir y abandonar un empleo formal y gana más en un empleo cuentapropista, pero, en general, uno esperaría que estén aumentando los empleos que pagan menos en la economía argentina, que son menos productivos. Y eso es un problema.

Ahora, yo creo que lamentablemente eso nos va a acompañar por un tiempo más, porque la Argentina tuvo 20 años de productividad laboral estancada. En algún momento tiene que mejorar esa productividad, como han hecho nuestros vecinos en la región y como han hecho los países desarrollados. Eso está ocurriendo. Y mientras eso ocurra, aumentar la productividad significa, con la misma gente, hacer más producto o con menos gente hacer más producto. Y eso pega mucho en el sector formal de la economía.

Tenés esa transformación por delante, que no se hace en un año o dos. Dentro de todo, al menos hemos tenido alguna expansión de este empleo menos productivo y eso es mejor que la alternativa de estar desempleado. Pero, bueno, es uno de los datos de que a lo oscuro, como lo hubo también en los datos de cuentas nacionales, hubo cosas positivas y cosas negativas, que fue básicamente la evolución de la inversión.

¿Puede ser también, conjeturalmente, que al mismo tiempo el aumento de la productividad pueda ser hacer con menos gente más o al mismo tiempo que lo que esté pasando es con gente que gana menos?

Lo que pasa es que son distintas actividades. A ver, dentro de todos los sectores de la economía argentina, en algunos es muy bajo el nivel de informalidad, pero en general en la mayoría hay informalidad. En algunos más que otros. Pero vos tenés informalidad en la industria, en la construcción. O sea, una parte de la actividad es que la economía argentina tiene un impacto en la economía argentina.

Es informal y lo tenés también en sectores por ahí donde tradicionalmente hubo más informalidad. Ahora, en general, lo que uno ve en los datos de las encuestas de hogares es que los ingresos de los informales son bastante más bajos que los ingresos de los formales. Y esto te sugiere que son trabajos que tienen menos productividad,

¿Puede ser también, en el sentido de conjetura, de que al eliminar las multas haya empresas que estén pasando trabajadores formales e informales, despidiendo formales y tomando informales con menor costo?

Podría ser. Lo que pasa es que igual tenés el riesgo de que te pesque Arca y que te cobre la multa por evasión previsional. O sea, lo que se sacaron son las multas en la justicia laboral por agravante de las indemnizaciones por despido. Pero el tema de los pagos de aportes y contribuciones sigue siendo igual que antes. Así que me parece que, la decisión, no sé si la gente decide contratar más informal porque ahora tiene una indemnización más acotada en el sentido de que no está expuesto.

Igual, acordate que, aun para los trabajadores formales, en las demandas laborales, siempre los abogados laboralistas te reclamaban o le reclamaban a la empresa que había habido una parte del salario que era informal para activar las multas. Yo diría que para buena parte de las pymes en la Argentina, aun cuando fueran formales, la demanda se la comían igual, con lo cual tampoco cambia mucho eso.

No es que si era formal no lo pagabas. En realidad había que ver cómo interpretaba el juez en una cuestión donde la evidencia vuelve a decir: "Mirá, yo no tenía, le pagaba todo en blanco", y del otro lado te dicen: "No, había tres pesos". Había tres pesos en negro. ¿Y cómo determina el juez que había tres pesos en negro? No es tan fácil eso.

Daniel, esto nos lleva a otro tema indirecto, que es la enorme informalidad de la Argentina. Más del 50% del empleo informal, lo que indica, obviamente, que si hay empleo informal es porque las ventas son informales, porque no se podría pagar en negro sin que haya ingresos en negro. Con el caso Adorni, con el reportaje que dio ayer el presidente, mencionando de que, la cantidad de dólares en el colchón que tienen los argentinos demuestra de que finalmente no se trata de un caso aislado y cierta defensa desde La Libertad Avanza respecto de que quien no pagó impuestos es un héroe. Me gustaría tu reflexión sobre este tema.

No estoy de acuerdo con eso. O sea, las normas están para cumplirse. A lo supo lo que tenés que hacer es cambiar las normas, bajar la presión tributaria o eximir a los que quieras eximir. Así que a mí no me parece que sea un comentario feliz decir que lo que está bueno es que la gente no pague impuestos.

A ver, en definitiva, siempre va a haber un nivel de gasto público que va a haber que financiar y si sobra la plata, porque uno mágicamente eliminar la elevación y aumentara mucho la recaudación, uno podría bajar los impuestos mucho más agresivamente de lo que ha podido hacer el gobierno actual, las provincias y los municipios. El Estado tiene que tratar de que lo hagamos todos y que todos cumplamos con los impuestos.

Así que no me parece muy feliz ese análisis, que después no sé cuánto lo cree el presidente y si esto lo cree el equipo económico. Me da la sensación de que no, pero bueno, en el caso del equipo económico, pero no lo sé.

¿Qué te pareció la carta que mandó Esteban Bullrich renunciando al PRO a partir del caso Adorni?

Tengo un respeto, obviamente, por Esteban. Lo conozco, bueno, antes, desde hace tiempo, mucho antes que él tuviera esa enfermedad tan trágica que le ha tocado vivir. A mí me parece una persona honorable y me parece que ha hecho un punto que es válido. Esto de tratar de justificar un posible incumplimiento, porque habrá que ver con lo que termina la justicia, pero, a ver, incumplí poquito y los otros incumplían más. Se supone que si uno es funcionario público tiene que cumplir, punto. No es que sos menos malo porque incumpliste un poquito, un poquito más. Y después, bueno, en la interna del PRO yo no pertenezco ahí, así que no puedo opinar. Se entiende lo que él hizo. A mí no me sorprende la carta que él escribió.

RM/fl