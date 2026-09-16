Daniel Passerini: “A 50 años de La Noche de los Lápices homenajeamos a De La Sota que implentó el boleto estudiantil en Córdoba en 2012”

El intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, participó de un encuentro en La Plata para conmemorar los 50 años de La Noche de los Lápices, una fecha que coincidió con el octavo aniversario del fallecimiento de José Manuel De La Sota. La actividad reunió también al gobernador bonaerense Axel Kicillof y volvió a poner en escena los vínculos entre el peronismo cordobés y distintos sectores del peronismo nacional.

Durante la entrevista con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Passerini explicó los motivos de su presencia en la capital bonaerense y destacó el legado de De La Sota, especialmente la implementación del boleto educativo gratuito en Córdoba en 2012. Además, se refirió a la posibilidad de que las ideas del exgobernador cordobés trasciendan los límites partidarios, a la relación con la provincia de Buenos Aires y al escenario político que comenzará a configurarse de cara a 2027.

Daniel Passerini es un médico egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y dirigente político que actualmente se desempeña como intendente de la Ciudad de Córdoba, habiendo asumido el cargo en diciembre del año 2023. Antes de ocupar la intendencia de la capital cordobesa, fue viceintendente entre 2019 y 2023, acompañando a Martín Llaryora. Previamente se desempeñó como ministro de Desarrollo Social de la provincia. Además, fue intendente de la localidad de Cruz Alta en dos mandatos consecutivos, entre 1999 y 2007.

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Daniel, muy buenos días. Jorge Fontevecchia los saluda. Usted nos sorprende cada vez que hablamos con usted. Vemos que fue a La Plata, a la capital de lo que podríamos decir es el peronismo bonaerense, con el que en el pasado han tenido muchas diferencias. Se vio con Julio Alak, pero fundamentalmente con Axel Kicillof. Afirmó que el Gobierno nacional nos maltrata a todos por igual y, obviamente, desde la perspectiva porteña, al ver eso, interpretamos rápidamente la posibilidad de una alianza entre el cordobesismo, después del evento de De la Sota, a ocho años de su fallecimiento, en el que también estaba todo el peronismo nacional junto al cordobesismo; un regreso del cordobesismo al peronismo nacional, como era en la época de De la Sota. Pero no sé si estamos sobreinterpretando y usted, mejor que nadie, nos lo puede explicar. Lo escuchamos.

Bueno, Jorge, primero, gracias por la comunicación. Ayer estuve en la capital de la provincia de Buenos Aires, honrando la memoria de los jóvenes que hoy se conmemoran, a 50 años de lo que fue La Noche de los Lápices, y que coincidió el día de ayer con el octavo aniversario del fallecimiento de José Manuel De La Sota, que como gobernador fue el primero y la primera provincia que transformó en una política pública lo que significó La Noche de los Lápices. Es decir, Córdoba implementó el boleto educativo gratuito en 2012, gracias a la decisión de José Manuel De La Sota, quien lo hizo honrando la memoria de esos jóvenes. Por eso, Julio Alak, intendente de La Plata, colega, que fue contemporáneo con José Manuel en lo que fue la renovación del peronismo con Antonio Cafiero, nos pidió que la organización de un Congreso Federal de Juventudes que se hace anualmente en Córdoba, este año, por esa coincidencia, se hiciera en La Plata. Y ese fue el motivo por el cual estuve ayer y que, obviamente, también participó de esa actividad de homenaje el gobernador Axel Kicillof. Ese es el contexto real en el cual sucedieron las cosas y que, obviamente, con mucho orgullo participé representando a mi ciudad, que es una ciudad universitaria como La Plata, y como hombre que pertenece a lo que fue la gestión de José Manuel De La Sota, honrándolo. Y, obviamente, todo lo demás es interpretación.

Bueno, pero yo le pido interpretación también. ¿Implica algo más? ¿Estamos en camino hacia algo más que implique, o sea, que el espíritu de De La Sota vuelva a unir al peronismo cordobés con el peronismo nacional?

Bueno, ojalá. Muchas de las cosas que José Manuel De La Sota planteaba como ideas y se concretaron en Córdoba nos permiten gobernar la provincia desde hace 27 años de manera exitosa y eficiente, y en la ciudad desde hace seis años y medio. Ojalá lleguen a la política nacional, que, como se lo dije a usted la última vez que estuvimos, va mucho más allá de los límites partidarios. Creo que la Argentina necesita una experiencia como la que hicimos en Córdoba. Desde el peronismo, una gran coalición, no solo de partidos, sino también involucrando al sector privado, a las universidades, al sector civil, en un momento muy complicado para la Argentina, que viene empeorando en los últimos 16 años con gobiernos nacionales que no son reelectos por el fracaso de las políticas nacionales, y estamos hoy en un punto crítico donde el actual Gobierno nacional ha profundizado muchos de los errores que se venían cometiendo, copiando las peores prácticas. Y además, en un contexto internacional muy complejo, donde vemos hoy que el presidente de la Nación, rectificando y volviendo tras sus pasos, habiendo renegado de la gesta de Malvinas, toma la única bandera nacional que nos une a los argentinos hoy de manera positiva. Y ojalá, ojalá que sea sustentable esa decisión, y que además tome otras decisiones, rectificando las anteriores, reivindicando la ley de financiamiento educativo, y que cumpla con el financiamiento de la universidad pública. Esa es una bandera que también los argentinos defendemos. O que cumpla con la ley de discapacidad, que es algo que los argentinos le vamos a reconocer. Así que, ojalá que esta vuelta atrás que ha hecho el presidente en el tema Malvinas la sostenga y que permita también alumbrar otros actos de la política nacional. Se va a ordenar en función de grandes acuerdos y ese debería ser el norte que nos guíe. Creo que eso es lo que tiene que pasar.

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Daniel, usted planteaba que ojalá el espíritu de De La Sota contagie a todo el peronismo nacional. ¿Y qué pasa en la provincia de Córdoba? O sea, ¿podríamos asumir al mismo tiempo la posibilidad de que todo el peronismo no cordobés se una al peronismo cordobés en las elecciones para gobernador el año próximo?

La verdad, creo que la discusión en términos electorales, Jorge, a diferencia de lo que muchos planteaban, que después del Mundial se iba a empezar a desandar ese cronograma, creo que ese cronograma va a empezar a discutirse seriamente después de noviembre. Y entiendo que eso va a ser así, porque, en octubre y noviembre van a pasar cosas importantes en el mundo y en la Argentina que van a configurar, para mí, lo que va a ser el contexto sobre el cual se va a discutir la elección del año que viene, que es la elección de Brasil, la elección de medio término en Estados Unidos, y la visita del Papa León XIV, que sí nos une con la provincia de Buenos Aires, porque el Papa va a visitar la provincia de Buenos Aires y va a visitar la ciudad de Córdoba. Y creo que eso va a ser, en cierta manera, parte de un contexto que va a configurar lo que va a venir después, y creo que ahí recién se va a emepezar a pensar en modo electoral, para lo que va a ser el 2027. Antes, me parece que los que están más ocupados de la cuestión electoral, son los que hoy no tienen tanta responsabilidad de gobierno, porque gobernar insume 24-7 por el nivel de dificultad que presenta la situación de la Argentina.

Una vuelta más sobre este tema. Usted marca lo del Papa con la provincia de Buenos Aires, de hecho Luján, con Córdoba. ¿Hay un punto de encuentro y de unión entre la provincia de Buenos Aires y Córdoba? Y usted, allí en este acto de La Plata, ¿fue de alguna manera la prenda de unión de lo que puede venir?

No, Jorge. Ayer la gran coincidencia, reitero, tiene que ver con coincidencia de fechas y con que nosotros decidimos que lo que tenía que suceder en Córdoba sucediera en La Plata, por la importancia que para nosotros tiene el hoy. Hoy se cumplen 50 años de La Noche de los Lápices, y lo que significó una decisión política de transformar eso en una política pública. Una lucha colectiva, arrasada por una dictadura, y que en democracia alguien, un gobernante, decidió que hoy la educación sea el nombre de la justicia social. Dos cosas, la educación pública y la justicia social, que hoy el Gobierno nacional denosta y, obviamente, todos los días trata de obstaculizar. Ese fue el motivo de lo de La Plata. Y la visita del Papa, obviamente, coincide también que nosotros estemos en contacto en cuestiones organizacionales. Y también coincide que es un desafío histórico. La ciudad de Córdoba, Jorge, tuvo la visita de Juan Pablo II en la década del 80, pero Juan Pablo II visitó 10 ciudades de la Argentina. Ahora va a ser la única ciudad de la Argentina en el interior en la cual va a venir. Así que va a ser la concentración más grande de la historia y, obviamente, me toca como intendente, y a Martín Llaryora como gobernador, asumir esto. Estamos trabajando junto a nuestro cardenal, Ángel Rossi, y a toda la Iglesia en lo que va a ser ese momento, y claramente eso es lo que nos une en materia de preocupación y de esperanza. Así que creo que eso nos tiene que unir más que otras cosas.

Le confieso, Daniel, tanto yo como Gustavo González, el domingo, escribiendo el diario Perfil, interpretamos lo que sucedió con este evento de De La Sota, ahora con su propia visita a La Plata y el encuentro con Kicillof, en que hay condiciones y que son gestos que van más allá de la contingencia de un proceso de unión del cordobesismo y el peronismo a nivel nacional. Probablemente nos atraviesen los deseos en ese análisis. No logro convencer a ninguno a que lo diga, ni usted, ni a Candelaria de la Sota, ni a todos los que hemos entrevistado sobre este tema insistentemente en la última semana. Pero bueno, a nosotros nos cabe la capacidad de hacer análisis. Y vemos que más allá de las explicaciones puntuales, como lo del Papa, como lo de los 50 años de La Noche de los Lápices, como la memoria de De La Sota, hay algo allí que está construyéndose. Le agradecemos, como siempre, su predisposición para con nosotros. No lo comprometo más en hacer ningún análisis y espero verlo muy pronto.

Bueno, Jorge, le agradezco siempre la oportunidad de poder conversar y hacerlo así con absoluta libertad. Y enhorabuena. Que todos los análisis apunten a que la política se encuentre. Ojalá que los alcances de nuestras esperanzas sean mucho más grandes que los límites de la foto. Ojalá que seamos mucho más los argentinos que queremos que la cosa mejore. Y en eso vamos a trabajar siempre. Así que le agradezco mucho la oportunidad.

Somos nosotros los agradecidos, Daniel. Le mandamos un fuerte abrazo.

Abrazo.

LMM