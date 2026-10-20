Daniel Rosato: "Se perdieron 500 mil empleos por cierres de PyMEs"

En una nueva emisión de Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, trazó un preocupante panorama sobre la crisis que atraviesa el sector manufacturero y la destrucción de puestos de trabajo registrados.

Durante la entrevista, el dirigente fabril advirtió que la pérdida de empleos formales ya alcanza el medio millón por el cierre de pequeñas y medianas empresas, cuestionó los fuertes incrementos en los costos energéticos y reclamó medidas urgentes para reactivar el mercado interno frente a una macroeconomía que solo tracciona en los rubros vinculados a la energía y la minería.

Daniel Rosato es un reconocido empresario industrial que se desempeña como presidente de la entidad Industriales Pymes Argentinos (IPA), un cargo que ejerce de manera ininterrumpida desde la fundación de la organización en enero del año 2017.También se desempeña como director de la firma familiar Papelera Rosato Sociedad Anónima; además, ejerce la presidencia del Parque Industrial Plátanos, importante complejo industrial bonaerense. Como referente central del sector productivo de las pequeñas y medianas empresas, es una de las voces públicas más recurrentes a la hora de analizar la coyuntura macroeconómica, el empleo manufacturero y la competitividad en la República Argentina.



Daniel, muy buenos días, Jorge Fontevecchia lo saluda. Usted siempre nos resulta un termómetro muy adecuado y tenemos la noticia de que hoy a la mañana acá en el Conurbano había una oferta de 40 puestos de trabajo y se presentaron 6.000 personas. Me gustaría volverle a pedir un balance de la situación. Este síntoma de 40 puestos de trabajo y 6.000 personas proponiéndose es un síntoma más de algo que venimos hablando de manera recurrente. No sé si usted lo que percibe es que esto continúa empeorando, ¿está estabilizado o tiene alguna expectativa de mejora?

Sí, buenos días, Fontevecchia. Bueno, a lo mejor si hay algunos problemas es porque estoy en medio de una exposición.

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Lo vemos, no se haga problema. Se lo escucha muy bien.

Perfecto. Sí, realmente la situación para nosotros —lo dicen los hechos, la realidad— es que la situación va empeorando, porque cada vez tenemos más cierres de empresas; no se frena el cierre de empresas, de suspensiones, de despidos, y esto lógicamente tiene que ver con la gran caída del mercado interno. Fíjese, Fontevecchia, que solamente el sector metalmecánico tuvo una caída en el último año que fue de 8,7 puntos. Es decir, la capacidad instalada pasó exactamente del 44,6% al 35,9% solamente en el sector metalmecánico. Y así los otros sectores, de la misma manera, están al 40, 44%: sector textil, 44,6%; automotriz, 46%. Es decir, la situación no se recupera debido justamente al principal problema de la caída del mercado interno. Nosotros lo venimos diciendo permanentemente: es decir, si bien el Gobierno, el presidente de la Nación, en su discurso dice que hay que competir, que acá una de las maneras de competir es bajando los costos, esto en la Argentina no está ocurriendo en el sector pyme industrial, en las pymes especialmente. Sí se ve un gran beneficio importante en todo el sector oil and gas, ¿no? Petróleo, gas, minería, donde ahí sí hay una baja de los impuestos importante. Hay una situación realmente a través del RIGI que viene beneficiando muy bien a esos sectores y que son los sectores que hoy están exportando, están generando divisas para el país, pero no derrama para nada para todo el sector pyme industrial. Entonces, básicamente el problema radica hoy en los problemas de costos que no se solucionan: el problema impositivo, las tasas de interés, el problema que tenemos con las importaciones —nosotros decimos desleales—, que no se soluciona ese problema para que la industria nacional pueda recuperar la actividad, y ninguna medida tampoco que reactive el mercado interno a través de quitarle este peso tan grande que no solamente tienen las pymes, sino los trabajadores con el endeudamiento. Es decir, nosotros venimos denunciando que viene creciendo constantemente la mora en la cadena de pagos también; en la cadena de pagos se están extendiendo los plazos cada vez más y, lógicamente, esto va a traer consecuencias. Es decir, más allá de todos aquellos sectores que hoy dinamizan a la economía y que realmente les está yendo muy bien, bueno, hay otros sectores —que somos el sector de las pymes— a los que no nos está yendo tan bien. Y esperamos, lógicamente, siempre esas reactivaciones; esperamos que de estos sectores de la energía, que son los sectores que traccionan positivamente, nos deje algo, ¿no? Esa es la realidad.

Daniel, la consideración general es comprendida. Mi pregunta es: usted tiene un termómetro para indicarnos si esto cada mes va peor o se estacionó; denos una idea de dinámica de la situación.

Bueno, nosotros desde IPA, en el último informe, habíamos anunciado que para fin de año esperábamos —de no haber ningún cambio justamente en las medidas económicas, en las herramientas que hoy necesita el sector industrial pyme— que íbamos a terminar a fin de año con entre 500.000 y 600.000 puestos de trabajo menos. Ya estamos en prácticamente 500.000 puestos. Esto quiere decir que lo que parecía una exageración en un momento, hoy es una realidad, y creo que nos vamos a quedar cortos. Entonces, el Gobierno está totalmente convencido de que vamos por el camino correcto, pero para un sector. Nosotros decimos que vamos por el camino correcto, pero para el sector de aquellos que tienen la posibilidad, que es la macro; hablemos de la macro, hablemos de aquellos que hoy están trabajando para el sector energético en Argentina, el sector minería, pero que tampoco eso está generando lo que se planteó en una oportunidad: la mano de obra necesaria para solucionar el problema de los trabajadores. Porque el sector, por ejemplo, oil and gas, ha perdido más de 8.000 puestos de trabajo cuando tendría que haber generado más de 8.000 puestos de trabajo. Quiere decir que también hay un problema, digamos, que es delicado, que hay que solucionar. Y nosotros decimos que claramente si el Gobierno no toma medidas con respecto a los problemas que afectan al sector pyme industrial —que tiene que ver con el financiamiento, tiene que ver con el problema impositivo, tiene que ver con el problema de las importaciones desleales, que nosotros llamamos desleales o ilegales en algunos casos— y cómo potenciamos o generamos mercado interno. Si no generamos mercado interno, la caída va a seguir profundizándose.

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Es decir, creo que el Gobierno está en una situación donde está viendo una parte de la Argentina a la que le está yendo muy bien, pero realmente la masa —la masa de la gente, de los trabajadores, la masa de la economía, que es lo que estamos hablando del 70%— es la que está viendo las dificultades para poder avanzar, progresar y sostenerse. Esa es la realidad que nosotros estamos viendo como un problema clave que hoy vive el país, y que entendemos que no toda la industria puede vivir del sector energético. Es decir, no toda la industria puede hoy compensar o, como nos piden, transformarnos o cambiar de rubro de un día para otro. Es decir, no hay manera de que podamos sustituir importaciones, no hay manera de que podamos sustituir si no tenemos reglas claras, si no somos competitivos, como lo plantea el Gobierno. El presidente Milei, en la Oil & Gas en el día de ayer, planteó muy bien el crecimiento y el desarrollo energético —es decir, lo bien que viene todo esto—, pero planteó también que la industria nacional, las pymes, tenían que, de alguna manera, reconvertirse y ser competitivas. Para eso, el mismo Presidente dijo: "Tenemos que bajar los costos". Pero bueno, eso no está ocurriendo. Así que tendremos que esperar lo que el Presidente planteó: bajar los costos para que la industria pueda competir a nivel internacional.

Daniel, puntualmente, usted habla de 500.000 empleos menos, que son empleos registrados en blanco, empleos privados. Mi pregunta es: usted, que tiene un termómetro en el Parque Industrial Plátanos en Berazategui... El Gobierno plantea la idea de que simultáneamente se crean empleos no registrados en mayor proporción, y los índices de evolución del salario marcan que los empleos no registrados crecen por arriba en porcentaje de los registrados. ¿Usted tiene esa experiencia personal allí en Berazategui?

Bueno, sí, realmente en Berazategui hubo una... Justamente el otro día tuvimos una reunión con el intendente, donde nos planteaba la gravedad de la situación, ¿no? Es decir, de cómo se ha agravado la situación en un distrito industrializado como Berazategui —con 13 parques industriales, donde venía con una generación de empleo importante— y, bueno, cómo viene cayendo ese empleo debido a la caída de la productividad en todo el sector pyme. Es decir, Berazategui es un sector compuesto por... la mayoría son todas pymes, y el sector metalmecánico es uno de los sectores que más prevalece en Berazategui y es el sector más afectado desde hace un año —recién hablamos de una caída de más del 8%—. Entonces, hay una transferencia del sector en blanco al sector de la informalidad; hay una transferencia importante donde esto, lógicamente, ¿qué significa para un municipio? Por ejemplo, comentaba el intendente: menor recaudación. Claramente se lo está viendo, cómo la recaudación está cayendo en forma abrupta debido a que la gente está perdiendo el empleo; es decir, en las puertas de los municipios hay pilas de solicitudes, de currículums que llegan porque realmente, bueno, la situación se está agravando. Esa es la realidad que hoy estamos viviendo. Y creo que nosotros, desde el sector pyme, lo único que podemos hacer es buscar ir, como estamos haciendo actualmente, tanto al sector minería como al sector oil and gas, que son los sectores que hoy están creciendo y desarrollándose. Ahí es donde nosotros estamos yendo y acompañando a las pymes industriales, buscando un vínculo con las grandes operadoras, con las grandes empresas, para que compren más a nivel nacional.

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Hoy las grandes empresas están exportando, están muy bien; que ganen realmente dinero, esto es espectacular, queremos eso para la Argentina y que les vaya bien, pero también creo que tiene que haber un compromiso, una responsabilidad social también, porque no podemos perder parte de nuestro patrimonio, que es la industria nacional, las pymes industriales que han invertido en un momento para poder ser competitivas a nivel internacional con las mejores máquinas a nivel mundial, como hoy tienen. Bueno, hablemos para la construcción de equipos, pero ¿cuál es el problema? No pasa hoy el problema por no poder competir en calidad; el problema son los costos, los costos en dólares que han aumentado, el costo energético. Nosotros tenemos empresas a las que les ha aumentado el costo energético un 200% durante el invierno. Entonces, creemos que eso es una exageración, no hay ningún tipo de control, no hay tampoco... desde el sector pyme industrial no tenemos un lugar donde referenciarnos o pedir realmente que haya una solución a este problema de los incrementos de energía. Es decir, fíjese que en el Mercado Eléctrico Mayorista, en noviembre de 2025, salió una resolución acá, la 400/25, que decía que las empresas en el Mercado Eléctrico Mayorista tenían que contratar al sector privado la energía. Bueno, de 6.000 empresas, 800 empresas hicimos ese contrato y realmente fracasamos. ¿Por qué? Porque firmamos un contrato donde íbamos a pagar la energía a un precio y la terminamos pagando el triple. Tampoco se respetaron los contratos, es decir, hubo una falta de información. Es decir, hay un montón de temas, de cosas, que creemos que de la industria, de las pymes, no se están atendiendo. Y ahí es donde nosotros hacemos el reclamo al Gobierno para que realmente haya una mayor atención a un sector que está siendo muy castigado en todo sentido, que no puede competir, que tiene cada vez costos más altos en dólares —como la energía, que es uno, por ejemplo—. Entonces, ahí es donde hay que prestarle mucha atención.

Daniel Rosato, muchas gracias. Siga allí con la actividad que tiene. Disculpe que lo hayamos molestado en el medio de esa reunión y seguiremos en contacto. Muchas gracias.

Gracias a ustedes. Que tengan muy buen día.





LP