Día 173: Derechos humanos, capital inhumano

“Mientras en Argentina estalla el escándalo de la comida, el desabastecimiento de gas, las manifestaciones y los problemas en el transporte público, el presidente Javier Milei está viajando por el mundo, completando una especie de álbum de figuritas y recolectando fotos con distintos personajes”, analizó el periodista Alejandro Gomel en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del 31 de mayo de 2024.

Se nos va mayo y se nos fue otra vez el Presidente, en este caso para lograr una de las fotos que le faltaban, junto a Mark Zuckerberg.

Mientras Milei está de viaje, en Argentina pasan cosas. La noticia más relevante tiene que ver con el escándalo en el Ministerio de Capital Humano, con la renuncia de por medio del número dos de Sandra Pettovello, Pablo De La Torre, que fue acusado de inoperante y de corrupto por ejercer “mala praxis”.

Milei no dolariza, pero los gasta: cuarto viaje a EE.UU., verá a Zuckerberg, tal vez a Musk y de ahí a la asunción de Bukele

La denuncia sobre la falta de alimentos a comedores barriales, llevaron al Gobierno a afirmar que los reclamos de Juan Grabois, sobre los depósitos con comida que se estaban por vencer, eran ciertos. Fue una semana complicada, hubo falta de gas natural comprimido en las estaciones de servicio y en las fábricas, sindicatos que llamaron a movilizarse en distintos lugares, la medida de fuerza sobre los trenes y la Ley Bases con muchas idas y vueltas, aunque finalmente tiene dictamen. En medio de todo esto, Milei está en Estados Unidos, otra vez.

La semana pasada sucedió un probable preanuncio de lo que tiene que ver con la política de Milei para con los comedores y la ayuda a aquellos que menos tienen. El Presidente sostuvo en un reportaje, frente a los reclamos por aquellos que no pueden llegar con su presupuesto para cubrir sus necesidades básicas a fin de mes, que “si la gente no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto”. En esa misma línea, Javier Milei dio una conferencia en Stanford y aseguró que “va a llegar un momento en el que la gente se va a morir de hambre”, y que frente a esto, “la gente va a decidir alguna manera para no morirse”, sin depender del Estado. ¿Es una decisión morirse de hambre? No es nuevo este pensamiento por parte de Milei, pero ya no lo dice como un economista o panelista de un programa de televisión, sino que ahora lo dice y lo practica como presidente.

Repudiaron a Javier Milei en Stanford y se acercó a discutir: “Andá a estudiar así no dicen burradas”

En los medios se está poniendo en valor el debate entre Juan Grabois y Javier Milei para Periodismo Puro, llevado a cabo en el año 2022, donde el actual presidente sostenía las mismas ideas que hoy proclama como mandatario argentino. “Podes elegir morirte de hambre”, sostuvo el actual Presidente en Periodismo Puro frente a la imposibilidad de llegar a fin de mes con extensas horas laborales.

Hubo distintas explicaciones por parte del Gobierno sobre la comida guardada en galpones, se llegó a decir que solamente era yerba o que era comida depositada para alguna urgencia. Más allá de las excusas, la comida no se entregó, y ahora que salió a la luz, el Ejército va a repartir la comida antes de su fecha de vencimiento.

El día que Javier Milei defendió el "derecho a morir de hambre"

Pablo De La Torre, el hombre que sale eyectado del Gobierno con denuncias de corrupción, defendió la Ley Bases en enero del 2024 remarcando la importancia de cuidar a las madres embarazadas para no fomentar la desnutrición. “Si esa madre no está bien alimentada, su hijo no se va a desarrollar como corresponde”, opinaba De la Torre, uno de los encargados de repartir la comida de los galpones, que no fue repartida.

Javier Milei defendió a Sandra Pettovello en medio del escándalo por los alimentos

Sin dudas, el Presidente comienza a posicionarse como una figura importante en el mundo de la ultraderecha. El viaje que se está desempeñando es el viaje número 7 del Presidente fuera del país. Comenzó en el Muro de los Lamentos el 8 de febrero de 2024. Luego, el 12 de febrero de este mismo año, Javier Milei completó una de las primeras figuritas de su álbum con su foto junto a Giorgia Meloni, la referente de la ultraderecha en Italia. Por otro lado, Francisco Javier Romero, el analista español en Italia, sostiene que la falta de suministro en las estaciones de gas presentan “una mezcla entre la mala praxis y la negligencia” del Gobierno.

Ayer, el titular de Meta, Mark Zuckerberg, sumó una figurita más al álbum, pero sin dudas la mejor de todas para el Presidente argentino es su foto con Donald Trump en uno de sus tantos viajes a Estados Unidos.

Una parte bastante llamativa del álbum es el viaje a España, donde en el medio de sus críticas al presidente español, Milei demostró una gran gratitud con el líder de la ultraderecha española, Santiago Abascal: “Cuando yo era un ser despreciable que nadie me quería, el único que me abrazó fue Santiago Abascal”, expresó el Presidente argentino entre elogios al líder de VOX.

El Presidente continúa completando su álbum de figuritas, ya estuvo con Elon Musk, con Abascal, con Donald Trump, Giorgia Meloni y ahora suma al titular de Meta, Mark Zuckerberg. Mientras tanto, en Argentina no se entrega la comida y los reclamos sociales aumentan.

