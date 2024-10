Día 302: La verdad de la milanesa    

“Cuando el Gobierno se enfrenta con el peronismo y el resto de la oposición, el PRO se debate entre apoyar el gobierno y seguir cerca de su electorado o acompañar a la oposición y tal vez, perderlo. Sin embargo, cada vez que apoya al Gobierno en temas de tanto consenso social como lo son las jubilaciones y las universidades, el PRO pierde caudal político e identidad. De alguna manera, termina siendo un espacio que llega a las mismas posiciones que La Libertad Avanza, solo que tardando más tiempo”, analizó Jorge Fontevecchia en el editorial de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del lunes 7 de octubre de 2024.

El origen de la frase “¿Quién tiene la verdad de la milanesa?” refiere al origen del plato, a que nadie sabe exactamente dónde surgió la idea de empanar el corte de carne. De hecho, en algunos países aseguran que procede de Viena.

En esta columna estamos hablando de otra verdad que hay detrás de las milanesas que comen Milei y Macri cada vez que se ven y que refiere a la relación entre los dos principales dirigentes del espacio de la extrema derecha y la derecha respectivamente. ¿Cuál es el origen de esta tensión?

Uno de los hombres de mayor confianza de Mauricio Macri, Fernando de Andreis, publicó en su cuenta de X el siguiente tuit : “Como el escorpión que mata a la rana que lo está ayudando a cruzar el río, no pueden resistirse, está en su naturaleza”. De hecho, muchos dicen que cuando él escribe, en realidad está escribiendo el ex presidente.

La fábula de la rana y el escorpión sacada de la película El juego de Lágrimas se basa en un escorpión que quiere cruzar un río, pero no sabe nadar. Se acerca una rana, que sí sabe y el escorpión le pide ayuda, pero la rana le dice que si eso pasa, y ella lo sube a sus espaldas, el escorpión la picaría. Por el contrario, el escorpión le explica que si eso sucede se podrían hundir y morir los dos. La rana piensa que el escorpión tiene razón y acepta el trato, se avientan en el río, pero a mitad del camino siente un dolor en el costado: se dio cuenta de que el escorpión la picó. La rana preguntó por qué la había picado, y el escorpión le contestó: “No puedo evitarlo, es mi naturaleza”.

El planteo que queda omnipresente es que la naturaleza de Javier Milei es la de ser un escorpión.

Debajo del posteo de Andreis hay varios comentarios de usuarios cercanos al PRO que dicen cosas como “dejemos de ser la rana” y otros identificados como libertarios que lo insultan, le dicen “ratas amarillas” y los acusan de haber hecho un gobierno tibio.

El escenario en el que se desenvuelve este debate es la discusión en el Congreso por el veto del Presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario, que este miércoles va a tener el epicentro en la agenda.

Macri y el bloque del PRO tienen la llave para aprobar o rechazar el veto en la Cámara baja. Ritondo y otros diputados dijeron que estaban evaluando su posición y hay trascendidos de discusiones de Macri para acompañar al Gobierno a cambio de hacer ingresar a la gestión libertaria más funcionarios ligados al macrismo.

El 3 de octubre, el vocero presidencial Manuel Adorni, destacó el acompañamiento del PRO con el Gobierno en La Nación Más: “Si el PRO acompañó el veto contra los jubilados, sería razonable que lo hagan ahora".

La respuesta del Gobierno fue la misma de la que Macri se queja siempre. Parece que Santiago Caputo es quien bloquea los ingresos de los funcionarios del PRO al Gobierno. Antes se quejaban de Francos, no de Santiago Caputo. Se quejan de alguien que hace pararrayos pero que en el fondo es Milei.

A pesar de esto, el expresidente Mauricio Macri compartió un tuit en donde pareciera apoyar el veto presidencial. El 6 de octubre, Macri sostuvo en X que la UBA “enfrenta una crisis de transparencia”: “Desde 2015 no ha presentado ni una sola factura”. Además, se refirió a una “red de universidades” que fueron “utilizadas con fines políticos durante el kirchnerismo” y que han “estado involucradas en escándalos de sobreprecios en la compra de equipamiento a gran escala e incluso en la producción de telenovelas que nunca fueron emitidas”. “La defensa de la universidad pública, su acceso libre, gratuito y democrático, requiere poner fin al uso político de los recursos universitarios”, concluyó el expresidente.

El tuit de Mauricio Macri sobre las universidades públicas.

Si bien es cierto que Mauricio Macri aclaró que no hablaba sólo de la Universidad de Buenos Aires, la UBA le respondió al expresidente y catalogó como “afirmaciones falaces” sus palabras. Además, afirmó que la última auditoría que la AGN (Auditoría General de la Nación) realizó finalizó en el año 2023: “Queremos una universidad pública a la altura de la formación e investigación que nuestra sociedad necesita y expresidentes que estén a la altura de lo que el debate público necesita: que no falten a la verdad, que no desconozcan lo que administraron”.

Tuit de @UBAonline:

Frente a las afirmaciones falaces de Mauricio Macri, la UBA se ve en la obligación de volver a aclarar.

Las Universidades Nacionales son auditadas dentro del marco normativo vigente por la Auditoría General de la Nación, que audita a todo el Estado Nacional y no solo a las universidades. En el caso particular de la UBA, la última auditoría que la AGN realizó, finalizó en el año 2023, tal cual se desprende de la propia página web del organismo. Además, en las universidades existen auditorías internas cuyos responsables son elegidos por cuerpos colegiados.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, recibe mensualmente una rendición de ingresos y gastos. Dos veces por año, la Universidad le remite al Ministerio de Economía (Contaduría General de la Nación) sus estados contables y cuadros de cierre, con la totalidad de los recursos y erogaciones del periodo.

Queremos una universidad pública a la altura de la formación e investigación que nuestra sociedad necesita y expresidentes que estén a la altura de lo que el debate público necesita: que no falten a la verdad, que no desconozcan lo que administraron.

Muy interesante, porque lo que se plantea acá es que quien audita a las universidades y a otros organismos nacionales es la AGN, que hasta diciembre de 2023 fue presidida por Miguel Ángel Pichetto, el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en 2019.

La respuesta de la UBA fue contundente, pero más allá de la polémica en cuestión es interesante señalar lo que hay de fondo en esta secuencia de hechos políticos. Al igual que en la discusión del veto presidencial a la fórmula jubilatoria, se pensó que los diputados del PRO que habían acompañado la ley, rechazarían el veto. Luego, Macri habló con Milei y salió a posicionarse a favor del veto y logró la disciplina de sus diputados.

De alguna manera, se repite la historia. En esta ocasión el diputado del PRO Álvaro Gonzalez dijo que rechazaría el veto y hay trascendidos de que la diputada Silvia Lospenato estaría discutiendo contra los diputados del PRO que piensan, al igual que Macri, que hay que apoyar al Gobierno en esta discusión.

En ese sentido, siguiendo con el tuit de Andreis, Macri se autopercibe como una rana y acusa a Milei de ser un escorpión. Sin embargo, es lícito preguntar por qué la rana ayuda al escorpión. ¿No será que, como piensa el Gobierno, los votos de Macri ya están con Milei y que en todo caso el expresidente no tiene otra opción que apoyar al presidente para no perder a sus seguidores con la Libertad Avanza?

Si efectivamente es así, ¿al PRO le queda una elección y luego se verificará que es un partido sin base electoral propia? En varias de estas columnas hablamos del off que se le atribuyó a Ritondo que rezaba que “si al gobierno le va bien, el PRO se transforma en la UCD de Milei, y si le va mal, se hunde junto con él”.

Esta suerte de encerrona del PRO hace que Macri tenga una actitud ambigua. Por un lado, intenta construir una identidad diferente que la del Gobierno, una suerte de derecha más institucional. Por el otro, cuando el Gobierno se enfrenta con el peronismo y el resto de la oposición, el PRO se debate entre apoyar el gobierno y seguir cerca de su electorado o acompañar a la oposición y tal vez, perderlo.

Sin embargo, cada vez que apoya al gobierno en temas de tanto consenso social como lo son las jubilaciones y las universidades, el PRO pierde caudal político e identidad. De alguna manera, termina siendo un espacio que llega a las mismas posiciones que La Libertad Avanza, solo que tardando más tiempo.

Uno de los momentos en los que el kirchnerismo tuvo una derrota importante en el Congreso y fue uno de los momentos históricos que luego dieron lugar al nacimiento de Cambiemos fue la 125. Podríamos decir que Cambiemos fue hijo de ese momento bisagra. En 2008, el gobierno de Cristina Kirchner le había subido las retenciones al campo y debía pasar por el Congreso como una ley. Hubo una oleada de manifestaciones de los productores y se discutió en el Senado sobre esta decisión. Finalmente, desempató el vicepresidente, Julio Cobos, perteneciente al partido Radical y apoyó al campo contra el kirchnerismo. Los mismos partidos que estuvieron juntos en esa posición, luego fundaron Cambiemos y vencieron al kirchnerismo en el 2015. Vamos a analizar ese momento para tratar, desde ese punto, ver si nos encontraríamos en una situación similar si parte del PRO y el radicalismo vota a favor de vetar el veto, a favor de mantener la actualización del presupuesto universitario, y eso resulta un momento cismático que da origen a una nueva alianza electoral.

En aquel momento, Julio Cobos le solicitó a Cristina que contemple la oportunidad de enviar un nuevo proyecto que incluya todos los aportes que se habían brindado en la discusión del campo, y luego afirmó su voto negativo en el recinto: “Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco, mi voto no es positivo”.

Macri asegura que no haya derrota de la 125 para Milei, pero no logra hacer avanzar a su partido en el Gobierno y cada vez que Milei gana gracias a él, se sigue fortaleciendo y el PRO sigue perdiendo su sentido de ser. Es decir, si en las próximas elecciones La Libertad Avanza gana una importante cantidad de diputados, el PRO debería diferenciarse mucho más, pero en ese caso queda del lado de la oposición.

Macri cumple para Milei la misma función que Lilita Carrió cumplía para Macri. Es decir, ser quien legitima al Gobierno. En el caso de Carrió, el valor otorgado era el de la transparencia. En el caso de Macri y el PRO, le dan credibilidad y racionalidad al Gobierno, que sería su punto débil. Un atributo que no tiene La Libertad Avanza por sí mismo. Carrió obtenía cargos y un tratamiento de primus inter pares con Macri. En el caso del ex presidente, se queja de que si bien Milei lo recibe y come milanesas, luego no toma ninguna de sus propuestas, suponiendo, desde La Libertad Avanza, que Macri no solo busca cargos, sino cogobernar.

Por otra parte, Macri siente que Milei no podría ser presidente sin que el PRO y Juntos por el Cambio hayan instalado temas en la agenda que luego sirvieron como base para el desarrollo de los libertarios. Macri se siente como quien terminó con la hegemonía kirchnerista y el que abrió el camino para Milei.

En Brasil, los partidos de centro derecha se dividieron y perdieron buena parte de su influencia. Algunos espacios se fueron con Bolsonaro y otros con Lula. Los partidos de centro derecha que se fueron con Lula, como el PSB de Gerardo Alkmin, ayer tuvieron una buena jornada en las elecciones municipales. Es decir, los partidos de centro derecha se empezaron a recomponer en un gobierno de un presidente de izquierda como Lula. Extraños giros de la situación regional.

Mientras tanto, Karina Milei sigue construyendo el partido libertario a nivel nacional para poder tener fuerza electoral en todo el país y no depender del PRO, como la propia hermana del Presidente confesó en off a varios medios.

¿Puede Macri no ser la rana, siguiendo con la fábula, o también está en su naturaleza tener que ayudar al escorpión Milei para intentar preservarse, aunque sabe que será picado? No olvidemos que Macri es un político astuto y que fue llamado el “Ángel Exterminador" por Jorge Asis, porque todos los que se enfrentaron con él, terminaron fuera de combate político. ¿No será que Macri va a intentar hacer el juego de posicionarse como que está con el veto de Milei para su base electoral, pero dejará que algunos diputados voten en contra del veto para castigar al presidente y obligarlo a negociar?

Hipótesis que habrá que analizar para entender a este gobierno que funciona de una manera tan extraña y tan simple a la vez. Extraña porque acusa de las peores injurias a quienes tienen más acuerdo con él. Simple, porque en el fondo, busca lo que todo Gobierno: perpetuarse en el poder.

Como la rana y el escorpión, es difícil pedirle a un político que no piense en su propio poder. Es difícil esperar que Macri esclarezca sus posiciones y deje de especular sobre cómo puede obtener más cargos en el Gobierno y es difícil pensar que Milei, en señal de agradecimiento, va a relegar el poder de una de sus manos derecha, Santiago Caputo, para dárselas al dirigente de otro partido.

Por otra parte, tienen que acordarse de cómo termina la fábula. Gracias a la picadura del escorpión, terminaron los dos hundidos. Uno de los destinos posibles que rezaba el conocido off que recordamos hace unos minutos.

