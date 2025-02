Día 430: "Guillotina", la crueldad como otro terrorismo de Estado

El presidente Javier Milei ayer echó a Sonia Cavallo solo porque su padre, el ex ministro Domingo Cavallo, había criticado su política económica. Luego lo justificó en la Radio. Horas antes, en televisión, había celebrado la “guillotina de su hermana” que, en sus propias palabras, había “ejecutado” a Ramiro Marra. Los más de 110 funcionarios echados directamente o invitados a renunciar, junto con el modo cruel con el que se los despide, constituyen todo un estilo de gestión, en la que se siembra el terror entre las filas del Gobierno. Si entre sus funcionarios rige la guillotina de Karina , en el recorte del gasto estatal la metáfora de la motosierra es totalmente pertinente. Se pasa la motosierra por áreas tan sensibles como los medicamentos a los jubilados, la atención a los discapacitados o los tratamientos a los enfermos de HIV. Para analizar el papel que cumple la crueldad en la política del gobierno, empezamos el programa de hoy de Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), con Prófugos, de Soda Stereo, canción en la que su célebre estribillo invita al destinatario a “no ser tan cruel”.

Vamos desde la guillotina a la motosierra. Primero vamos a mostrar los recortes de los últimos despidos en el Gobierno.

En el pase de los programas de Cristina Pérez y Jonatan Viale en Radio Rivadavia, Javier Milei justificó el despido de Sonia Cavallo por las críticas de su padre a su programa económico. “No se puede estar en la misa y la procesión, o se está de un lado o se está del otro”, sostuvo. “No se puede tener a alguien que escribió junto con su papá, que está todo el tiempo torpedeando y saboteando el programa económico”.

Sonia Cavallo no criticó al Gobierno, fue su padre. Es decir, Milei despidió a la representante argentina ante la Organización de Estados Americanos para castigar a Cavallo. Esta no es la primera vez que despiden a un funcionario por lo que hizo un familiar. Veamos el caso de Osvaldo Giordano, el ex titular del Anses.

Hace un año, echó a Giordano porque su esposa había votado en contra de la Ley Ómnibus. “Está durmiendo con el enemigo, que querés que te diga, estás durmiendo con un traidor”, dijo el Presidente entonces.

“Durmiendo con el enemigo”, es increíble. En ambos casos, los funcionarios no hicieron nada que el Presidente considere que fuera motivo de despido. Simplemente, fueron despedidos por lo que hicieron sus familiares.

Salvando las distancias, mencionamos que en los códigos de las mafias, la venganza más fuerte no es matar a la persona que es destinataria del odio, sino a un familiar. Muchas veces, las personas en las mafias aceptan cualquier imposición con tal de que la venganza no caiga sobre sus familiares.

Es decir, duele más, es más cruel hacer sufrir mediante un familiar a la persona a la que se castiga, haciéndolo culpable de producir dolor a una de las personas que más quiere.

En otros casos, cuando se considera que el despedido o expulsado es el responsable de lo que le sucedió, se exhibe una crueldad completamente innecesaria. Recordemos el siguiente fragmento en el que Milei directamente echó a un funcionario por televisión en marzo de 2024. Hablamos del caso de Omar Yasín, que fue despedido en vivo por Javier Milei durante el programa de Antonio Laje. “Al secretario de Trabajo lo he despedido, en este momento lo están notificando, por un error que no debería haber cometido”.

Ramiro Marra estuvo con Javier Milei desde el comienzo de su carrera política. Fue su alumno en la universidad, y cuando La Libertad Avanza comenzó siendo un pequeño grupo de personas que se contaba con los dedos de las manos, Marra estuvo ahí y defendió públicamente las posiciones de Milei, inclusive cuando era opuestas a todo el resto de los partidos políticos.

Se podría pensar que alguien con ese nivel de fidelidad requeriría algún tipo de consideración. Sin embargo, Milei parece disfrutar el accionar de “la guillotina”, en sus propias palabras, sobre Marra.

“Fue ejecutado”, dijo, literalmente durante la entrevista que el Presidente brindó en A24. “La cuestión política la maneja mi hermana. Están involucrados Guillermo Francos, Santiago Caputo. Ese es el ala que se ocupa de la política. Dicho esto, Ramiro sistemáticamente estuvo desconectado de lo que hacía el espacio de LLA en la Ciudad, y cuando votó a favor de un presupuesto que implicaba aumento de impuestos, que va en contra de la filosofía que nosotros postulamos, bueno, lo ejecutaron”. “Dicen que mi hermana tiene una guillotina, bueno, sí, tiene una guillotina”, agregó Milei.

El Presidente se quejó de que en esa entrevista había ruidos molestos para “ intentar desconcentrarlo ” y hacerlo caer en alguna frase inoportuna.

El término guillotina refiere a un recuerdo político bastante fuerte, más allá de la Revolución Francesa: la convocatoria de la organización de extrema derecha Revolución Federal, que hizo una manifestación con guillotinas y con bolsas mortuorias en las que estaban representados los distintos políticos kirchneristas.

Jonathan Morel, líder re Revolución Federal, junto a su célebre guillotina.

Jaime Durán Barba , uno de los comunicadores políticos más brillantes de los últimos años, llamado por muchos el “hacedor de presidentes” y columnista de Perfíl, llama la atención constantemente sobre la inteligencia de Milei. Durán Barba dice que, lejos de ser un loco, todas sus acciones guardan una racionalidad, un sentido. ¿Cuál es la racionalidad de esta crueldad con sus funcionarios?

Según el padre de las ciencias políticas, Nicolás Maquiavelo, la crueldad en política es necesaria. Un gobernante debe ser cruel y, más aún, debe exhibir esa crueldad.

En el tratado político El Príncipe, de 1532, Maquiavelo sugiere que es mejor adoptar una visión pesimista sobre la naturaleza humana, y prepararse para lo peor. Sugiere que los gobernantes deben romper pactos previos con sus aliados, ya que probablemente lo traicionarían si esto les conviene. “El amor y la lealtad son efímeros; el temor se arraiga profundamente en el corazón”, es una de sus lecciones. Es decir, según Maquiavelo, el gobernante debe rodearse de buenas personas e infundirles terror para lograr la fidelidad y cohesión necesarias para poder gobernar. Muchas veces se utiliza “maquiavélico” como adjetivo, ya que muchos de estos consejos chocan con la ética moderna de lo que se espera de un gobernante en la actualidad.

Pero probablemente esta sea la razón de la exhibición de la crueldad, de lo impredecible de los despidos y hasta lo fortuito que parecen. ¿Qué debería haber hecho Sonia Cavallo y el ex titular del Anses, Osvaldo Giordano para conservar sus cargos? ¿Criticar públicamente a sus familiares? ¿Romper relaciones con ellos con un comunicado público? ¿Qué deben pensar quienes hoy son ponderados por el Presidente como el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo? ¿Que mañana serán acusados de “impresentables”, “ratas” o cualquiera de los epítetos que Milei utiliza?

Milei genera un ambiente tóxico en el que sus funcionarios sienten que en cualquier momento y ante cualquier crítica pueden ser expulsados de sus cargos y denostados públicamente por un Presidente que conserva una alta popularidad.

Ahora, yendo hacia la motosierra, podríamos pensar que si Milei es tan cruel con personas como lo fue con Marra, que lo acompañó desde hace años cuando él era un profesor que salía cada tanto por televisión, ¿qué podemos esperar para el resto? La motosierra, símbolo de campaña libertario contra el gasto estatal y la casta política, fue utilizada contra los más débiles.

En noviembre, el recorte al presupuesto de salud dedicado a asistir a personas con discapacidad motivó protestas de profesionales y familiares en la Quinta de Olivos. En un testimonio levantado por el canal C5N, la Madre de una persona con discapacidad reclama: “No somos casta y necesitamos que nos escuchen de verdad. Nuestros hijos necesitan las terapias y profesionales con sueldos dignos. Nos están matando en vida”.

¿Realmente era fiscalmente tan necesario este tipo de recortes? ¿Cuánto de el gasto público representaba este tipo de ajustes?

En otro informe, de la cadena France Presse, en diciembre del 2024, Claudio Mariani, periodista integrante del Frente Nacional por la Salud y portador de VIH, denunció que le faltan remedios: “Estamos tomando medicación vencida”, dice, en un desgarrador testimonio.

De vuelta, este tipo de recortes sobre los tratamientos de personas que tienen HIV no tiene ningún tipo de racionalidad económica. Es mucho el daño que se hace sobre la vida de miles de personas, por un ahorro fiscal muy bajo.

Los jubilados son quizás los mayores destinatarios de la motosierra. Fue a ellos a quienes se le recortaron los medicamentos gratuitos. Además, recordemos que un jubilado que percibe la mínima, hoy gana 350 mil pesos.

Veamos el dramático caso de hace apenas tres meses. Un jubilado con una enfermedad terminal se roció con kerosene y quiso prenderse fuego en la sede del Pami de Córdoba. Las imágenes se viralizaron en las redes sociales.

Las metáforas que utiliza un Gobierno además tienen cierto elemento performativo en la constitución de un clima de época. Si en el menemismo fue “cirugía mayor sin anestesia” y en el kirchnerismo, para hablar de ajustes necesarios se planteaba “la sintonía fina”, que Milei utilice “la motosierra y la guillotina”, hablan de una necesidad de exhibir el morbo de la crueldad, probablemente de cierta revancha que necesitaba un sector de la sociedad por las frustraciones que se viven.

En el cine, el arma del asesino hace a la escenificación del asesinato. Hitchcock, en “Psicosis”, no sería lo mismo sin el cuchillo, o Jason sin justamente “la motosierra”. La metáfora de la guillotina sobre los “traidores”, como gusta señalar en el mundo libertario, es compartida como una suerte de expiación colectiva para que aplauda una sociedad a la que se le pide que sea cómplice de esa crueldad.

En la psicología conductista hay un tratamiento que se llama “desensibilización sistemática” que se utiliza para curar fobias.

Si uno le tiene fobias a las arañas, por ejemplo, primero le muestran la foto de una araña, luego colocan una araña a varios metros y gradualmente se la van acercando al paciente, hasta que finalmente se termina la fobia. Milei parece que estuviese haciéndole un tratamiento conductista a la sociedad argentina, pero no para curarle una fobia, sino para quitarle una suerte de conjuntos de valores colectivos, como lo pueden ser la convicción de que los más débiles requieren cuidados, que los más vulnerables necesitan algún tipo de política pública específica. Y que aún con los que se disiente merecen un trato humanitario y no una guillotina.

La aplicación de motosierra sobre los débiles, muchas veces sin ningún tipo de racionalidad económica, parecen una suerte de capítulo más de su “batalla cultural”. Si logra que nos sensibilicemos sistemáticamente, como en la terapia conductista, que naturalicemos este tipo de trato, primero con los funcionarios y luego con los más débiles de la sociedad, estaremos listos para la Argentina de Milei. En el que cada cuál vela por sus propios intereses.

“Adaptarse o perecer”, como dijo el Presidente en una reunión con los empresarios industriales. En esa dualidad, no aparece el otro, la disyuntiva entre adaptarse o perecer, es individual, no contempla el ayudar y el ser ayudado por los demás. Tenemos que hacer un esfuerzo por no perder la sensibilidad, porque los gobiernos pasan, pero la idiosincrasia de un pueblo es lo que permanece.

Además podríamos plantearnos una cuestión de orden de medios y fines. ¿El despedir a familiares, como en el caso de Giordano o la hija de Cavallo, quiere decir que los eligió no por sus virtudes, que Giordano tiene como economista y administrador de la provincia de Córdoba, sino para que su mujer votase a favor del Gobierno? En el caso de Sonia Cavallo, ¿fue nombrada embajadora solo para que el padre no criticara la gestión de Milei? Es decir, más allá de la crueldad en el fin de estas dos relaciones, lo que queda en discusión es la crueldad en el origen, la posible interpretación de que el objetivo no era ver a la persona como la adecuada para su cargo, sino que había una suerte de compra de voluntades.

Mientras tanto, nos vamos con Prófugos, de Soda Stereo, cuyo estribillo, “no seas tan cruel”, parece escrito para el Presidente.

Producción de texto e imágenes: Daniel Capalbo, Pablo Helman y Matías Rodríguez Ghrimoldi.

