Día 464: ¿A Milei ya no lo acompañan las fuerzas del cielo?

El escándalo de la criptomoneda Libra y la represión a los jubilados pusieron a Javier Milei en una situación compleja. Cada vez aparece menos como un outsider y un héroe contra la casta, y cada vez se vuelve más un político más del establishment. La función hace al órgano y que nadie que cumple una función puede ser distinto a lo que la función demanda. Simplificadamente, aquel que era David se transforma progresivamente en Goliat. Un político más que miente y que es parte de una estafa, en el caso de la criptomonedas, y que se mete con los más débiles.

Para analizar cuáles son esas implicancias y entender qué fue lo que cambió, comenzamos esta columna de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3) con “Ya no eres el mismo” del cantautor español, Enrique Bunbury.

Estafa cripto: se presentó en Estados Unidos la primera demanda colectiva por $LIBRA

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ya no eres el mismo. Las fuerzas del cielo ya no te acompañan. En este caso, vamos a tratar de desarrollar qué son “las fuerzas del cielo” con una metáfora. En este caso, se trata de un presentador de un noticiero se está por retirar. Después de una vida de ser una de las voces más escuchadas de Estados Unidos, su rating empezó a desplomarse y los dueños de la cadena, entienden que ya es momento de que el presentador se jubile.

En su última aparición televisiva, el conductor dice que se va a suicidar en cámara y expone un profundo estado de enojo con la sociedad en la que vive, a la que tilda de hipócrita, vacía y corrupta. La producción del programa, los dueños de la cadena y los auspiciantes se montaron en cólera. Todo el mundo quería matar a este hombre en sentido simbólico.

Sin embargo, una productora notó que el rating estaba explotando. Se había transformado en un canalizador de la bronca de la sociedad. Este hombre totalmente fuera de sí, con un estado psicológico alterado y en el fondo, muy deprimido, hablaba el mismo idioma que la audiencia.

Estábamos hablando de Howard Beal, el protagonista de “Network”, una película que salió en 1976. Cuatro años después, Ronald Reagan, el actor y comentarista deportivo, venció al dirigente demócrata Jimmy Carter y se transformó en presidente de los Estados Unidos. Es decir, esta película logró captar lo que la política estaba generando y, al igual que su protagonista, el clima de una época cuatro años después.

Vamos a analizar un fragmento de la película y observar cuánto de ese estado de locura que psiquiatras canadienses diagnostican en Donald Trump -y del que hablamos con Marcelo Longobardi en el pase- se aplica a nuestro presidente argentino.

“Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. (...) Seguimos sentados ante al televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos como si eso fuera lo más corriente del mundo. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y sólo decimos: "¡Por favor, dejame vivir tranquilo en mi living!”. ¡Pues yo no voy a dejarlos en paz! Quiero que se irriten conmigo”, comenta Howard Beale en Network.

Howard Beale continúa volviéndose un gurú que denuncia las miserias de la sociedad, hasta que empieza a dialogar con el dueño de la cadena televisa y de toda la corporación que la contiene y se transforma en un transmisor de las ideas del establishment estadounidense. A partir de que se convierte en parte del sistema, el rating se desploma nuevamente.

Obviamente, la película multipremiada Network nos sirve para hablar de Milei por sus múltiples paralelismos. ¿Habrá llegado el momento en el que las fuerzas del cielo dejaron de apoyar a Javier Milei y el rating comienza a perder, como un termómetro de los vientos del cielo?

Milei dijo hace un año que es muy interesante escuchar para entender el momento en el que está y desde su propia perspectiva sobre cuáles son sus fuentes de apoyo. "La victoria en la guerra no depende de los soldados, sino de las fuerzas del cielo", sostuvo el Presidente. Esas fuerzas del cielo volátiles que son absolutamente inasibles.

En este fragmento del discurso de la apertura de sesiones en el Congreso de hace un año, el Presidente daba la clave de cuál era su fortaleza y, al mismo tiempo, de cuál es su debilidad, porque él no controla esas fuerzas. Las fuerzas del cielo son el apoyo de los millones de argentinos. Él no tiene la fuerza de la política, no tiene mayoría en ambas Cámaras, recién ahora tiene unos pocos intendentes y no tiene gobernadores. Los gremios son todos opositores y tampoco tiene la militancia barrial del peronismo o la nacional del radicalismo, por ejemplo.

Sin embargo, su gran ancho de espadas, por decirlo de alguna forma, es el apoyo popular. Por lo tanto, ese errático amor de las masas puede cambiar de un día para el otro. Hoy, esas mismas personas pudieron ver el discurso de Davos en el que dijo barbaridades como que la ideología de género en su extremo era causante de pedofilia, con referencias totalmente homofóbicas. En ese momento comenzó el problema de aquellas referencias totalmente homofóbicas.

Otros consideran que el declive comenzó cuando el Presidente participó en una estafa mundial. Si bien todavía no queda claro si en calidad de engañado o de cómplice, lo que en cualquier caso es horrible para un mandatario. En ese mismo momento, quedó expuesta la hermana del presidente -el Jefe, como él la llama paradójica y sintomáticamente-, Karina Milei, a quien se la acusa de cobrar coimas para acceder a reuniones con el Presidente.

Como si esto fuera poco, la administración libertaria se metió desde el primer día con las personas más castigadas por la motosierra de Milei: los jubilados. Simplemente, las consecuencias se perciben a posteriori y las reacciones son un proceso de acumulaciones sucesivas. Los gritos podrán ser mayores en la medida en la que no se presente una solución.

No nos vamos a cansar de decirlo: el hecho de que 2.8 millones de jubilados cobren la mínima, es decir, 350 mil pesos en mano, es algo inadmisible y, más tarde o más temprano, esa situación va a hacer implosión. Encima de esto, cuando deciden movilizarse son reprimidos. Luego, se inventan todo tipo de fakes news, inclusive la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusó de “señora patotera” a la jubilada golpeada por un policía. La señora se llama Beatriz Blanco, a quien este lunes tuvimos el privilegio de tener en este programa, donde brindó su primer testimonio. “Yo no soy patotera, la patotera es Patria Bullrich”, expresó.

Todos estos hechos permiten preguntarse si es que Milei está siendo abandonado por las fuerzas del cielo, es decir, por “los millones de argentinos” que le dan su apoyo. Hay algunos analistas que balancean esto y marcan cuál es el proceso que empezó con estos acontecimientos.

El líder de ATE confirmó un paro de estatales para este miércoles y afirmó que Argentina está “cerca del caos social”

Vamos a analizar el siguiente fragmento del comentario editorial del economista español, Alfredo Serrano Mancilla de hace dos semanas, antes de que sucediese la represión en la marcha de jubilados y la visita tardía de Milei a Bahía Blanca. "Hoy en día, Milei tiene poco de outsider y mucho más de casta. Las categorías de auténtico, loco, valiente y gracioso son absolutamente inválidas hoy en día”, dijo Mancilla.

Por otro lado, Facundo Nejamkis, director de Opina Argentina, quien midió la caída de la imagen de Milei tras el criptoescándalo, aseguró hace una semana en este programa que “la imagen del presidente cayó 6 puntos tras el criptogate”. “El criptogate, la discusión alrededor de los pliegos de los jueces de la Corte por decreto y el discurso del 1 de marzo han tenido impacto en la opinión pública”, dijo.

Para concluir, Facundo Londero, de la consultora Zuban Córdoba, explicó el pasado miércoles cómo impacta el ajuste y la represión a los jubilados en la imagen del Gobierno y sostuvo: “Sólo el 28% de los argentinos considera positiva la política de Milei sobre los jubilados”. “Algo muy importante es el apoyo social que tiene el movimiento de jubilados y el estudiantil”, agregó.

Hay una palabra que nos resuena: “aura”. Para los griegos, el aura era como una brisa, como los vientos de los dioses que le dan a una persona un aire de superioridad. En parapsicología, el aura es un halo de energía que rodea a las personas y los objetos. Se cree que es una emanación de color que refleja el estado físico, mental, emocional y energético de una persona.

Saliendo del punto de la discusión física, desde un punto de vista metafórico, el filósofo Walter Benjamin planteó en “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” que el aura era una cualidad única y especial que atribuye a las obras de arte únicas. La pérdida del aura se refiere al proceso por el cual las obras de arte pierden su cualidad única y especial en la era de la reproducción técnica, cuando ya no se puede distinguir entre un cuadro y su reproducción. Esto ocurre por la reproducción en masa de un objeto artístico.

¿Esta Milei perdiendo el aura? Si antes generaba identificación porque era el luchador que se enfrentaba con los monstruos de la casta y los poderosos, ¿ahora es el David que se transforma en Goliat?

Si esto es así, lo vamos a saber en breve, porque el gobierno de Milei es una suerte de memecracia. Es decir, que funciona como una memecoin, que solo representan la proyección de la imagen de las personas que la emiten, como en el caso de Donald Trump, o en el frustrado caso de Milei en Argentina. Funcionan exclusivamente en función del afecto, el respeto y el aura que genera esa persona. Estas monedas son las memecoin que, al no estar sostenidas por un elemento de valor, pueden emerger y desaparecer en un instante.

Lo mismo le puede suceder a un presidente que no está sostenido por un partido de masas, al no tener mayoría en ambas cámaras y no dirigir los sindicatos, y que básicamente todo su gobierno se base en las fuerzas del cielo, es decir, en la confianza de los millones de argentinos que lo respaldan, en la opinión pública y en la confianza que genera en los acreedores de argentino, como los grupos de inversión y el FMI.

Si esta confianza se empieza a disipar, los tenedores de bonos argentinos empezarán a reclamar su dinero y la gente empieza a comprar dólares esperando un descalabro económico. Esto hizo que el Banco Central haya tenido que vender 474 millones de dólares el viernes pasado.

Además, si el FMI ve que Milei no puede llevar adelante su plan porque la calle empieza a ser copada por manifestantes de diferentes causas, probablemente tampoco termine de implementar el acuerdo. Esto sería una catástrofe para la administración libertaria, porque implicaría un salto cambiario que terminaría haciendo saltar por los aires el esquema inflacionario del Gobierno.

Luis Caputo aseguró que "el monto del préstamo del FMI no está definido"

Mucho se habló en estos días sobre la ley Guzmán, aquella que obliga al Congreso a aprobar los acuerdos con el Fondo para que no pudiera hacerse lo mismo que hizo Mauricio Macri, que es endeudar al país con una simple decisión del poder Ejecutivo.

“Lo que más credibilidad le da al gobierno con el FMI es el ajuste a los jubilados. Ajusta a los jubilados al mismo tiempo que les baja impuestos a los ricos, como Bienes Personales. Eso le da credibilidad para tomar dólares que después va a gastar para darle salida a los que se llevaron este 60% de retorno en dólares. Este es un país que no va”, afirmó el exministro de Economía Martín Guzmán este lunes en Radio Con Vos.

Cómo siempre decimos cuando vemos estos problemas, esperemos estar equivocados, que el Presidente tenga razón y que el Gobierno pueda ensayar algún tipo de ayuda a los jubilados y dejar de ofrecer solo represión. En el caso de si está perdiendo las fuerzas del cielo que lo caracterizaron, hay dos elementos que me parecen ser sintomáticos. Hay dos personas que perciben que es momento de alejarse de Javier Milei. Los dos son porteños y compiten en la Ciudad de Buenos Aires: Jorge Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Jorge Macri se diferencia claramente de los miembros del PRO de la provincia de Buenos Aires, que ayer hicieron el espectáculo de ir a ofrecerse a Javier Milei. Cada vez más, marca su diferencia, como cuando dijo que no creía que el peronismo hubiera incitado los disturbios en el Congreso, contradiciendo a la ministra Bullrich.

Por otro lado, Larreta anunció que se va a presentar como legislador porteño con el objetivo de competir por la jefatura de Gobierno de la Ciudad en 2027. Jorge Macri y Larreta son competidores, pero tienen un odio en común: Patricia Bullrich.

Producción de texto e imágenes: Matías Rodríguez Ghrimoldi

TV/ff