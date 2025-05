Día 516: Los 100 días de Cristina Kirchner y por qué quiere ser legisladora

En esta columna de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), vamos a comparar los 100 días de Cristina Kirchner con los 100 días de Napoleón, el periodo en el que el genial político y militar francés retornó al poder tras escapar de la Isla del Elba, donde lo retenían sus enemigos. Durante este tiempo, reorganiza al Gobierno y dicta una nueva constitución más liberal para congraciarse con la burguesía que lo resistía.

Sin embargo, las potencias europeas le declaran la guerra por haber tenido una política imperialista en su primer gobierno. De hecho, Napoleón se había declarado emperador y luego de la conocida batalla de Waterloo es derrotado y vuelto a encerrar en la Isla de Santa Elena.

Cristina Kirchner, tiene cien días —en realidad 117, para ser exactos— para ser electa legisladora bonaerense y recuperar su protección política y su capacidad, o no, de control del peronismo. Su adversario es el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien mantiene una imagen positiva similar en en la provincia de Buenos Aires y no está asociado a hechos de corrupción.

Javier Milei por su parte, con su apuesta a que haya caído Ficha Limpia, parece tener la misma táctica que tuvo en su momento Marcos Peña, el estratega de Mauricio Macri: mantener en juego a Cristina para polarizar con ella y ganar las elecciones. En este caso, sería hacer una especie de “capitis diminutio” de Kicillof, porque si lo lograse “albertizar”, aumentaría sus capacidades electorales.

Al mismo tiempo, si mantiene viva a Cristina Kirchner controlando el territorio bonaerense, las capacidades del mandatario provincial de lograr separarse del estigma kirchnerista para aquellos que nunca votarían al peronismo serían menores.

En aquel entonces, los resultados fueron desastrosos para el PRO y Juntos por el Cambio en la polarización. En ese momento, a todo su capital político, Cristina le agregó una candidatura más de centro, como la de Alberto Fernández, lo que hizo potable para Sergio Massa la vuelta hacia el ala de su antigua jefa y ser el tercer socio del Frente de Todos.

Tras el fracaso de esa experiencia de gobierno, ¿hace bien Milei y su estratega, Santiago Caputo, en repetir lo que hizo Macri y su estratega, Marcos Peña? Como decíamos, es opinable. Puede ser que lo que sea bueno para 2025 sea malo para 2027. Dicen que Cristina Kirchner tendría posibilidades de aumentar la cantidad de votos de los legisladores en las elecciones del PJ bonaerense, lo que podría ser bueno para 2027, reduciendo a quien podría ser su verdadero contrincante: Kicillof. Pero el tema central es el futuro político-judicial de CFK.

Mientras tanto, más allá de la pelea de Kicillof, Cristina Kirchner parece estar más enfocada en conseguir sortear la espada de Damocles de la condena que pesa en su contra en una carrera contrarreloj. Vamos a analizar cómo ganar la candidatura a legisladora bonaerense puede funcionar como un puente hacia la libertad.

Gran parte del futuro político del país se decide en el cuarto piso del Palacio de Tribunales en la llamada Sala de Acuerdos, donde los integrantes de la Corte Suprema deben tomar una decisión. ¿Fallarán antes de las elecciones en lo que respecta a la Causa Vialidad, donde se condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, o lo harán después de septiembre, cuando CFK ya haya sido electa legisladora? Estos son los famosos 117 días.

Es decir, luego de la caída de Ficha Limpia —que no modificaba la capacidad de la expresidenta de postularse a las elecciones provinciales, aunque sí le impedía ser legisladora nacional—, hay una situación curiosa porque ella podría ser legisladora y tener fueros. Aquí entra la discusión acerca de si una sociedad puede decir quién puede ser candidato o no con su voto, o si tendrían que mirar las pruebas que miran los jueces, revisando la información que aportaron los testigos. Podríamos decir que es una discusión bizantina.

¿Se ciñen solo a los hechos y pruebas, algo que puede terminar con Cristina Kirchner condenada y fuera de la contienda, algo que hemos visto a lo largo de las discusiones de Ficha Limpia? Se discutió qué tipo de delitos tienen que estar incluidos, o cómo puede ser que la ley inhabilite las candidaturas nacionales y no las provinciales, si finalmente le da fueros.

No es tan fácil que la Corte produzca su decisión antes o después de que CFK sea electa legisladora eventualmente. En cualquiera de los casos va a quedar mal. Si lo hace antes, se va a decir que es una decisión política que se toma poco tiempo antes de una elección, con alguien que ya es candidata. Si se hace inmediatamente después, se va a decir que se esperó a que tuviera fueros.

Además, la recusación de Ricardo Lorenzetti deja a la Corte en una situación compleja. Los otros dos miembros tendrían que rechazar el pedido de CFK de dejar fuera a Lorenzetti, porque si no tendrían que llamar a conjueces porque la Corte no puede funcionar con dos. Es necesario que haya tres que voten de la misma manera. Si los tres hubiesen estado de acuerdo en confirmar el fallo de las dos condenas de Cristina, no haría falta que hubiera más miembros.

En Brasil, Ficha Limpia impidió primero que Lula sea postulado como candidato y luego hizo lo mismo que Bolsonaro. De hecho, ahora Bolsonaro está en contra de esta ley. “Voté a favor de este proyecto. Pero ahora, ¿de qué sirve la ley de Ficha Limpia hoy en día? Solo se usa para perseguir a la derecha. Yo soy incluso radical: lo ideal sería revocar esta ley. Porque así no se perseguirá a nadie más y quien decide si serás elegido o no, el candidato eres tú. Y no una persona aquí en Brasil”, expresó el expresidente brasileño.

Viví en Brasil en dos décadas diferentes, y siempre cuento que no encuentro en Brasil mayor calidad política que en Argentina, incluso a veces es peor. Imagínense que alguien dice que votó por Ficha Limpia, pero como ahora lo afecta, ya no apoya la ley.

Es decir, finalmente Bolsonaro que apoyó Ficha Limpia, ahora está proponiendo derogarla para que la sociedad con su voto decida si creerle o no a la justicia, apoyando o no al candidato. Esto tiene varios problemas porque los votantes no tienen por qué tener el conocimiento judicial requerido para saber la responsabilidad política de un gobernante en temas de corrupción, ni es su responsabilidad total, conocer y tener opinión del conjunto de pruebas y de la información aportada por todos los testigos, que es una tarea compleja y para eso hay jueces.

Por otro lado, ¿es justo que alguien que sea popular pueda pasar por encima de la ley, y si la gente lo vota, que eso borre cualquier delito que haya cometido? ¿El poder político tiene que estar por encima de la ley que promueve?

Desde una posición asentada en la Constitución deberíamos contestar que no, pero un sistema político basado en la proscripción de uno de sus más importantes dirigentes no parece ser saludable institucionalmente. Ambas cosas entran en colisión. En lo particular, creo que alguien no puede ser colocado por encima de la ley por ser votado. Todo vuelve a la posición de Bolsonaro. Finalmente, si alguien es corrupto y esto hace que deje de ser uno de los dirigentes más importantes de la política, la justicia podría actuar.

Esto nos trae a la situación de cara a las próximas elecciones legislativas provinciales bonaerenses, que es donde está el núcleo de todo esto. Si Cristina Kirchner llegara a ser elegida legisladora en las próximas elecciones provinciales de 2025, el fuero parlamentario podría jugar un rol clave.

En virtud de la Ley de Fueros, al asumir el cargo, adquiriría inmunidad ante la detención, aunque no ante la condena. Esto significa que, si la Corte se expide después de su elección, podría evitar la prisión mientras dure su mandato legislativo, que son cuatro años. Sin embargo, los fueros no implican impunidad total, y el proceso judicial seguiría su curso con los plazos correspondientes.

La Constitución de la Provincia de Buenos Aires en artículo 63 establece que los diputados y senadores provinciales no pueden ser arrestados ni procesados sin autorización de su respectiva Cámara, salvo en caso de ser sorprendidos in fraganti.

Art. 63: "Ningún diputado o senador, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado ni procesado por autoridad alguna sin autorización de su respectiva Cámara, salvo el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de un delito que merezca pena privativa de libertad".

En este escenario, la Corte Suprema podría decidir un fallo condenatorio contra Cristina Kirchner, pero no podría ser ejecutado, salvo que dos tercios de los legisladores bonaerenses votaran su desafuero. Mientras no sea desafuerada, el fallo de la corte podría quedar bien políticamente, pero sin un costo político, porque estaría cubierta por los fueros.

Si Cristina logra pasar por encima de este escenario judicial gracias a su elección, los debates sobre la judicialización de la política y la neutralidad de la Corte se intensificarían en un dilema con implicaciones profundas para la legitimidad de los tribunales y la estabilidad política del país.

Es decir, para que la Legislatura bonaerense le quitara los fueros a Cristina Kirchner, deberían reunir los dos tercios, algo que, como venimos diciendo, vuelve sobre la decisión del resultado electoral. Esto que estamos analizando es, en esencia, los tres poderes de la república haciéndose contrapeso entre sí y una de las dirigentes política más hábiles de la historia contemporánea nacional, tratando de volver a tener el control del movimiento político más importante de la política nacional: el peronismo.

Por otro lado, si hubiese un presidente peronista en 2027, podría indultar a Cristina Kirchner —algo que Alberto Fernández siempre repetía que no haría— y evitar su prisión, aunque para devolverle su posibilidad de presentarse se abre un terreno gris y de disputa política.

Algunos juristas sostienen que el indulto alcanza también la inhabilitación porque forma parte de la pena. Pero otros plantean que la inhabilitación es un efecto extrapenal y que sólo puede ser revertida por una ley o un fallo judicial posterior. Es decir, es debatible, y si es debatible es parte de la correlación de fuerzas en la lucha política.

Si Cristina Kirchner fuera legisladora nacional, hay varios ejemplos en el Congreso de diputados que han sido desafuerados, aunque ese no es el caso del Senado. Esto es menos probable en la Legislatura bonaerense que en la nacional. Paralelamente, si el peronismo se recompusiese en 2027 y pudiese llegar a tener un presidente, Cristina podría sen indultada.

Es decir, es una carrera. Primero, una de 100 días para ser legisladora y que la Corte Suprema de Justicia no confirme el fallo de los dos procesos a seis años de prisión e inhabilitación perpetua. Si logra ese primer estadio, luego logra que la Legislatura no vote su desafuero, y después llegara un presidente peronista, la condena se volvería abstracta, más de orden moral que de cumplimiento efectivo.

El genial músico Ludwing Van Beethoven era un admirador de Napoleón, pero cuando este se autoproclamó emperador, se enfureció tanto con él, que rompió la partitura de la pieza musical que estaba componiendo en su honor y la renombró Sinfonía Heroica. Tal vez Cristina deba aprender que el ansia de poder termina siempre por alejar a personas que inclusive antes le otorgaban admiración como Kicillof o buena parte de su electorado. Por todo esto, nos vamos con la “Sinfonía Heroica” de Beethoven.

Producción de texto e imágenes: Matías Rodríguez Ghrimoldi

