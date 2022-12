Horas más tarde de la sentencia a Cristina Kirchner, la comisionada del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, Diana Conti, participó de un asado con ella y otros militantes kirchneristas y contó los detalles. Además, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), que “a lo largo y ancho del país piden por Cristina".

¿A usted la tomó por sorpresa el anuncio de Cristina Kirchner de que no va a ser candidata a nada?

No, Cristina es una persona de hacer renunciamientos. Fue muestra de un hartazgo con el afuera y con el adentro del propio espacio. También un llamado para que tomemos el bastón de mariscal y salgamos nosotros a defender un proyecto de país nacional, popular e inclusivo.

Dicen que esta decisión de ella es irreversible, pero yo voy a trabajar para que la revierta. Tengo una cuota de esperanza.

¿En qué se basa para considerar que puede ser reversible la decisión de la vicepresidenta?

Nosotros necesitamos una buena gestión, porque tenemos un gobierno que es nuestro. Tenemos mucho para mejorar y algunos logros mínimos para alcanzar, que son imprescindibles para pararnos hacia un nuevo periodo electoral, haciendo una buena performance. Ese es un trabajo a realizar, y espero que Alberto Fernández y su equipo de gobierno, junto a los gobernadores, lo puedan llevar adelante.

Necesitamos la unidad del movimiento peronista. Hoy no estamos fuertemente unidos. Pero, aunque haya sectores que están alejados de la propuesta de Cristina, ante un hecho como este fallo injusto y mafioso, la CGT, los gobernadores, legisladores, concejales y movimientos sociales la respaldaron. La unidad la garantiza Cristina.

Digamos que usted desea que se revierta su decisión, pero no es que tenga algún indicio en ella de que la decisión pueda cambiar.

Mi impresión es que Cristina llamó a que tomemos el bastón de mariscal y después vemos. Nosotros somos orgánicos, pero también hacemos de las nuestras. No vamos a respetar lo que ella dijo de que no se va a postular. Vamos a militar para generar las condiciones y que Cristina revierta su posición.

Y si no lo fuera, entre Wado de Pedro, Máximo Kirchner y Kicillof, ¿quién cree usted que representaría mejor y traccionaría mejor los votos de Cristina?

No creo que sean "traccionables" los votos de Cristina. Tenemos cuadros políticos muy importantes en nuestros gobernadores, casi todos son muy buenos gestores, pero no hay tiempo para instalar a nivel nacional esos nombres. No hay tiempo para instalar el apego del pueblo, todo lo que se necesita para que la gente vaya y vote con ganas a esa persona. A lo largo y ancho del país piden por Cristina.

Kicillof sí está instalado. ¿No podría ser que vaya como candidato a Presidente y Wado de Pedro a la provincia de Buenos Aires?

Axel está tomando el camino de una buena gestión en provincia de Buenos Aires, no sé si conviene hacer ese trueque. No creo que sea momento ahora de tratar de ver quién. Es momento de trabajar en la unidad, en mejorar las gestiones públicas, y en hacer comprender que es preocupante que el buen Poder Judicial, que también lo tenemos, se quede callado ante lo que va trascendiendo.

Un grupo de jueces que, en contubernio con Magnetto y con algunos funcionarios trascendieron la legalidad.

Cristina Kirchner, después de su discurso

En el discurso que da Cristina, si uno analiza los gestos, se la ve muy emocionada. ¿Cómo la viste a ella personalmente después de haber atravesado esa situación?

Yo la vi en el asado que se realizó después, pero no había visto en ese momento el discurso, porque venía viajando. De todas maneras, tengo la imagen de ella al final de su conferencia. Ella no llegó de ese modo. Cristina Kirchner llegó al asado como si se hubiese sacado una mochila de encima. Nos escuchó a todos, ella habló poco y comió relajada. La vi muy bien.

Creo que es el descargo y la etapa. En esa causa y otras hay un hostigamiento permanente a la tranquilidad que una persona pueda tener. Creo que el peso que se sacó de encima fue el hecho de que ya está a la vista como es la cosa, “me quieren proscribir, vamos a ver cómo sigue la historia, ustedes piensan eso, nosotros pensamos esto otro, vamos a ver qué piensa el pueblo argentino”.

