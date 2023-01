El exembajador argentino en Brasil, Diego Guelar, analizó la crisis en Brasil y aseguró que "hay un deterioro del sistema de representación política en Latinoamérica". La comparación con lo sucedido en Estados Unidos y el impacto regional, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Fue un asalto a la democracia o un intento de golpe de Estado?

Ya hay una investigación judicial. Brasil tiene un Poder Judicial muy importante e independiente que nos dirá la verdad completa de lo que se vio y lo que no. Esto se venía pergeñando en los últimos dos meses, hubo grupos que iban a los cuarteles a pedir un golpe de Estado para no permitir que Lula accediera al poder.

Había antecedentes de que estaba ocurriendo. Obviamente fue un fallo del gobierno de Brasilia, que es como si fuera Buenos Aires, una ciudad-Estado, que es lo equivalente a una provincia.

¿Qué rol ocuparon las Fuerzas Militares?

Hasta el momento no parece un dato militar de ninguna forma. Jair Bolsonaro seguramente sea parte de la investigación y, eventualmente, se llegará o no a que tiene responsabilidad material. Pero que incitó a que esto sucediera no hay ninguna duda.

Jorge Elías (JE): ¿Falló la Inteligencia? ¿Fueron demasiados permisivos para que se produjera esto pidiendo una intervención militar?

Hubo fallas muy importantes, porque esto ocurrió a la luz del día, no hubo una conspiración secreta, ni se movieron esas miles de personas de manera silenciosa.

Brasilia es una ciudad pequeña, pero fácil para crear un operativo o dispositivo de seguridad. Se encuentra rodeada de cinco ciudades satélites de las que salen y entran personas todo el tiempo. No es la Ciudad de Buenos Aires, es muy regimentada, donde solamente vive el diplomático y el personal administrativo de nivel alto. Mientras que los de bajo nivel ingresan y egresan todo el tiempo, tienen un sistema muy regulado.

¿Puede establecer similitudes o diferencias con lo sucedido en el Capitolio de los Estados Unidos? ¿Qué le parece lo más importante?

Las semejanzas fueron en términos de las convocatorias de los dos presidentes y la ubicación ideológica, cierto desprecio por la cuestión institucional. La diferencia central está dada porque las Fuerzas de Seguridad intervinieron y varios pagaron con su propio cuerpo, en el caso del Capitolio, algo que no pasó en los desmanes en Brasil.

En el Capitolio hubo una defensa muy activa de las Fuerzas de Seguridad, con víctimas, entre otras cosas, que le cambiaron el tono. Esto nos debe hacer reflexionar, sobre todo, a los argentinos.

JE: ¿Cómo sigue el gobierno de Lula?

El poder está muy distribuido, salió un esquema muy maduro de representación amplia y política ideológica, con una presencia de la centro derecha que va más allá de Bolsonaro, quien para mi deja de ser un personaje central y hoy se disputará el liderazgo de un enorme espacio que es equivalente a la mitad de Brasil.

Este es el gran desafío que tiene Lula en su tercer mandato. Tendrá que encarar una gran negociación, aunque aún no se puede emitir ningún juicio. Lula tiene la experiencia necesaria para afrontar esta situación, para un novato sería algo difícil de manejar.

JE: Igualmente, 2023 no es 2003, cuando fue su primer periodo.

Sin lugar a dudas. El Brasil que hereda tiene muchos problemas, como todos los países, pero tuvo un índice de crecimiento importante y una inflación de 5,6% (que es aún más bajo que lo que tiene Europa o Estados Unidos), 370 mil millones de dólares de reservas, una moneda sólida y un ingreso de capitales sostenido.

La crisis de representación política que atraviesa la región

¿Se puede generalizar a nivel Latinoamérica esta situación que se está dando con intentos desestabilización democrática? ¿Hay algún parámetro común?

Diría que hay algunos elementos de los últimos años, incluyendo lo que fue Chile en agosto o septiembre del 2019, con un millón y medio de personas en la calle y la destrucción de prácticamente toda red de subtes de la capital. A esto se le suma lo ocurrido en Bolivia, Perú y Ecuador.

Hay un deterioro del sistema de representación política en Latinoamérica, que es desde donde se gobierna, porque en la calle se protesta. En nuestra región hay un debate abierto en términos de la insatisfacción de la respuesta institucional frente a las necesidades de mayorías que requieren una mejorar del sistema representativo.

