Mercedes Llano, diputada de LLA: "En Mendoza gobierna un caudillo que tiene cooptada la justicia"

La diputada Llano explicó que el proyecto que presentó propone limitar el gasto legislativo y la cantidad de personal que tienen los trabajadores del Congreso, para pasar de 49 a cinco empleados por legislador. A su vez, señaló que la agenda que tienen desde el espacio mendocino está centrada en "la transparencia y la derogación de leyes obsoletas". Expresó, además, su apoyo a la derogación de las PASO argumentando que desgastan a los ciudadanos y no representan la pluralidad. Y aprovechó para apuntar contra Alfredo Cornejo por favorecerse a sí mismo y a su espacio con la decisión de desdoblar o no las elecciones. “Nosotros criticamos el relato kirchnerista y acá sucede lo mismo”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Mercedes Llano es diputada nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Mendoza, docente universitaria y ex becaria postdoctoral del Conicet.

Alejandro Gomel: Respecto al proyecto de ley que presentó para limitar el gasto en el Congreso Nacional, ¿llega la motosierra al Congreso?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sí, es un proyecto que hemos planteado para establecer topes, tanto a lo que es el gasto legislativo como a la cantidad de personal que presta funciones en el Congreso. Hacemos extensiva esta invitación a las legislaturas para que adhieran a una medida equivalente.

AG: ¿Cuál es el cálculo de recorte que se debería hacer en la Cámara de Diputados y en general en las legislaturas?

Nosotros hemos hecho un análisis histórico sobre la base de fuentes oficiales de la evolución del peso de los gastos corrientes del Poder Legislativo sobre el total de gastos. En un momento, en los '90, casi ascendía esa proporción al 1%, el piso ha sido del 0,42% y en el último año asciende al 0,45%.

Nosotros planteamos que tiene que haber cinco empleados por legislador en términos totales. En la actualidad, para que dimensione la audiencia el tamaño del Congreso, hay 49 trabajadores por legislador. Esto no significa que cada diputado y senador tenga esa cantidad de empleados, acá estamos incluyendo el personal que presta funciones en otros organismos, en la biblioteca, en imprenta y ambas Cámaras.

Desde el 2003 hasta la fecha han aumentado un 60% y son 16 mil empleados, según los registros oficiales, los que prestan funciones en la Cámara. La del Senado es la que registra un aumento más significativo.

Si nosotros reducimos de 49 a cinco empleados por legislador, esto representa casi un 89%, y tiene un impacto directo proporcional en la reducción del peso del gasto, del 0,45% bajaría al 0,1%. Y también proponemos eliminar la distribución discrecional de becas, subsidios y pensiones graciables.

Para el caso de las provincias, tomando datos de otras fuentes que se dedican al estudio de estos temas, vemos que en términos agregados hay 25 trabajadores por legislador. Y tenemos, en un extremo, provincias como la de Corrientes, donde registran 68, o San Luis, donde realmente la cantidad es mucho menor. Proponemos en la legislatura que el tope sea de tres empleados por legislador y una equivalente proporción en términos de gastos para el nivel subnacional.

La CGT se reunió para definir su estrategia: descartó el paro y busca un diálogo con el Gobierno

Elizabeth Peger: El Presidente dio un reportaje ayer y habló de las iniciativas que prevé el Gobierno enviar al Congreso. ¿Qué agenda tienen para trabajar después de haber sancionado la Ley Bases y el pacto fiscal? ¿Van a avanzar con el tratamiento de lo que les pide el Gobierno o tienen una agenda propia?

Hay agenda legislativa propia, ya hemos transitado una etapa que ha demandado una profunda, ardua y amplia discusión de una ley tan extensa como fue la Ley Bases. Hay una agenda con el eje en la transparencia y también en la derogación de leyes que son obsoletas, pero principalmente en temas de transparencia.

Claudio Mardones: Está el interrogante de cuál será la agenda posible entre un primer semestre definido por la Ley Bases y el paquete fiscal, y se acortan los tiempos. El 15 de septiembre, el Ejecutivo tiene que presentar el próximo proyecto de presupuesto para el año que viene. ¿Qué expectativa tiene su bloque respecto a la idea de anular las PASO? ¿Para qué escenario se preparan?

En forma particular, como legisladora en Mendoza, propuse esa iniciativa. Creo que es una institución que solo termina desgastando a los ciudadanos, genera, en términos de efectos electorales, en términos de un análisis en cuanto al sistema electoral, efectos que son mayoritarios, no favorece la pluralidad ni la representatividad, produce un desgaste, un despilfarro de recursos y puedo agregar una serie de objeciones técnicas.

También considero que hay un hastío de parte de la sociedad en provincias como por ejemplo Mendoza, cuando se producen desdoblamientos tanto en el orden provincial como municipal. A veces el ciudadano tiene que asistir a votar como siete veces y esto paraliza el Ejecutivo.

Entiendo que los gobernadores y los legisladores también tendrán en consideración, a la hora de analizar esta iniciativa, el hastío y el agotamiento que hay de parte de la sociedad con este sistema, que para mí también termina favoreciendo y consolidando los procesos de oligarquización de las organizaciones partidarias.

Será difícil la construcción de mayoría, sin duda alguna, no sé en este punto específico honestamente cuál es el proceso o en qué estadío está el proceso de conversaciones y negociación.

Eliminación de las PASO: Pichetto se pronunció a favor, pero el Gobierno la tiene complicada

CM: El Gobierno parece empeñado en que antes de que termine el año ese debate vuelva a la Cámara de Diputados. Pero me quedo con la foto mendocina, en el caso especial de lo que pasó en las últimas elecciones a gobernador, nos encontramos con que aun con un Omar de Marchi que había quedado impedido de disputar internas terminó siendo una sombra electoral para Alfredo Cornejo. ¿Qué foto queda de eso en la coyuntura provincial?

Acá también le agrego un aditamento, y es que en el marco del proceso de concentración de poder que se ha dado en estas últimas décadas, y que ha intensificado y profundizado Alfredo Cornejo, ellos hicieron un cambio del sistema electoral que, por supuesto, proviniendo de ellos, los iba a favorecer y que le da la posibilidad al gobernador de definir si las elecciones van desdobladas o no. Esto, por supuesto, redunda en una gran ventaja electoral por parte de quien detenta el poder.

Hoy en Mendoza nos gobierna un caudillo que tiene cooptada la justicia, los órganos de contralor, tiene acallada, o intenta acallar, porque hoy con las redes sociales eso es difícil, a las voces disonantes, avanza sobre todas las organizaciones intermedias. Nuestra provincia se está transformando en Formosa, y tiene una tradición de un sistema multipartidista y uno de esos espacios siempre estuvo representado por las ideas de la libertad.

Desde nuestro partido vamos a seguir, en el orden provincial, consolidando ese espacio y representando esas ideas, y más allá de lo que transmite el gobernador en el plano discursivo sus medidas van por el carril opuesto del ideario liberal que pregona Milei. Se gastan sumas millonarias en pautas publicitarias, hay fondos fiduciarios, hay festival de empresas públicas, de sociedades, han avanzado sobre la justicia y se ve resentido no solamente el liberalismo económico, sino el liberalismo político que tiene que ver con la justicia.

CM: ¿Por qué cree que el Gobierno nacional no dice nada al respecto?

Justamente Cornejo logra proyectar una imagen de Mendoza pujante, de Mendoza austera y que tiene equilibradas sus cuentas públicas cuando el peso del Estado sobre el PBI es muy elevado.

Tanto como nosotros criticamos el relato kirchnerista y acá sucede lo mismo. Así que yo estimo que ha logrado instalar, merced también a un cepo mediático muy estructurado y muy consolidado en la provincia, y proyectar esa imagen en el orden nacional. Por supuesto es liberal discursivamente en el orden nacional, pero las prácticas en la provincia van por otro andarivel.

MVB VFT