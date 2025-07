Eduardo Falcone: "Le respondí durísimamente a Fran Fijap"

Eduardo Falcone, diputado nacional del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), aseguró que respondió “durísimamente” a los pedidos de los comunicadores libertarios de “dinamitar el Congreso” luego de que el Senado aprobara proyectos para aumentar las jubilaciones, reactivar la moratoria previsional y declarar la emergencia en discapacidad. “La discusión no es si Fran Fijap es un energúmeno o no, sino cómo hacemos para que el país crezca”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Eduardo Falcone es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que se había presentado como parte de la lista de La Libertad Avanza. Es economista y contador, recibido en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Hace un par de semanas, el MID dejó el espacio de La Libertad Avanza (LLA) y confirmó que se presentará en las próximas elecciones legislativas como parte del Frente Potencia Buenos Aires, este que incluye a Unir, de Alberto Asseff; a Republicanos Unidos, de Ricardo López Murphy; y al Partido Demócrata.

Julio Cobos defendió a Victoria Villarruel y dijo que Milei no debería desgastar la relación: "No tiene sentido"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Elizabeth Peger: Queríamos conocer el porqué de la decisión del alejamiento de La Libertad Avanza como tal. En realidad, ya en la Ciudad de Buenos Aires ya había presentado sus propios candidatos. Ahora lo va a hacer también en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué esta decisión?

Un poco de todo. Hace un año que nosotros ya no formamos parte del bloque de La Libertad Avanza en el Congreso Nacional. Óscar Zago era el presidente del bloque de La Libertad Avanza y tuvimos un cortocircuito, hace un año, por una cuestión interna del bloque con la Comisión de Juicio Político.

EP: Recuerdo la situación de Marcela Pagano…

Tal cual, ahí hicimos un bloque propio. Seguimos votando leyes propuestas por el Poder Ejecutivo, pero con un poco más de independencia, también trabajando de otro modo. Pero desde ese momento tenemos una diferencia con el bloque en general de La Libertad Avanza. Somos aliados, pero actuamos, ya hace un año, en forma independiente. Ahora lo que está pasando es un poco de todo, porque La Libertad Avanza decidió hacer un partido político sin aliados ni frente electoral. Así empezaron. Ellos decían que iban solos, comiéndole los bomboncitos a los partidos aliados de a uno. Después terminaron haciendo un frente con el PRO en la provincia de Buenos Aires, pero la decisión de La Libertad Avanza fue no hacer un frente con otros partidos políticos. Así que nosotros exploramos otras alternativas, tuvimos ofrecimientos de otros espacios políticos y, finalmente, cerramos un acuerdo con la doctora Talerico y el espacio Potencia.

EP: Tengo entendido que uno de los intendentes del PRO, el intendente de Puan, ha decidido no sumarse a la alianza que conformó La Libertad Avanza con el PRO de Ritondo en la provincia, e ir con ustedes.

Sí. La verdad es que gente del PRO de toda la provincia que no está de acuerdo con ese frente con La Libertad Avanza nos están pidiendo integrar las listas de Potencia. Es algo que está pasando en todos lados, o sea que está bastante fluido. No va a ser el único que está haciendo eso o que lo va a hacer.

EP: ¿No se sienten parte? Hablábamos con Hernán Iglesias Illa, editor de la revista Seúl Y funcionario del gobierno de Mauricio Macri. Es un referente de la intelectualidad del PRO. Conversábamos sobre que no presenta como una alianza como tal. Claramente, era La Libertad Avanza sumando a referentes del PRO, pero no era una alianza entre LLA y el PRO. Estaba todo pintado de violeta, incluso la estética de esa conferencia de prensa en que se anunció.

La verdad es que me resulta un poco incómodo hablar de otros partidos, aparte somos amigos personales con Cristian Ritondo. Pero te estoy diciendo lo que pasa objetivamente. Se están armando y cerrando las listas, y lo que nos está pasando en muchos distritos —sobre todo del interior, como en Chivilcoy, que es de donde soy— no se sienten cómodos con esa alianza porque La Libertad Avanza le pone los tres primeros candidatos y le da al PRO el cuarto y el quinto donde tienen intendentes. Encima, la doctora Talerico viene del PRO, con lo cual, en muchos distritos se sienten más cómodos con una alianza entre el MID y la doctora Talerico que ir en el fondo de una lista de concejales de La Libertad Avanza. Además, los integrantes de LLA en la provincia de Buenos Aires tienen otra particularidad. No es que son liberales puros, no son Hayek y von Mises. Son más bien una estructura montada en torno al PAMI y al ANSES, con mucho peronismo de segunda selección. Entonces, no se sienten tan cómodos. Estamos recibiendo ofertas en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires para integrar nuestras listas. Estoy hablando de gente que es PRO o votante del PRO, pero no se siente a gusto con esta alianza.

Claudio Mardones: Y que, en este momento, configura todo un termómetro, porque empiezan a tener la referencia en provincia de Buenos Aires de quienes se asoman como malheridos de un acuerdo que ha dejado muchos interrogantes respecto a la sobrevida del PRO como identidad y como marca competitiva. Algunos prefieren alejarse de ese armado que tiene una hegemonía, que es La Libertad Avanza, y un lugar más experimentado, que es el PRO. Pero también dijo que tiene mucho peronismo segunda selección, es decir, está construido partes que tienen presencia en áreas estratégicas. Son las riendas que maneja Sebastián Pareja, que responde a Karina Milei. ¿Qué significa este termómetro? ¿Pueden empezar a reconfigurar a los que han quedado desencantados de la fusión del PRO con La Libertad Avanza? ¿Sienten que el PRO ha perdido nitidez o están atados realmente a que el MID puede jugar un rol competitivo para evitar quedar a merced de Milei?

Te lo pongo en un marco más amplio. Yo creo que la estrategia de La Libertad Avanza de ser un partido cerrado en sí mismo y con pocas alianzas tiene un debate interno, porque hay otra línea que quiere, o pretende, más gobernabilidad. No me resulta cómodo hablar de aliados o de exaliados, pero estoy describiendo una situación objetiva. Hay una línea que está más cercana a Santiago Caputo, que tiene una idea de mayor gobernabilidad, de hacer alianzas con los aliados y con los gobernadores. Después hay otra que está confrontando con la vicepresidenta, con los gobernadores y con los partidos aliados porque creen que van a tener un éxito electoral arrollador. Es lo que están diciendo ellos, no es lo que estoy diciendo yo.

Por lo menos en la provincia de Buenos Aires, ahora hay una primera elección donde va a tener más peso lo local, porque es de concejales, consejeros escolares y senadores o diputados provinciales. Y nadie va a votar en Chivilcoy o en Moreno por los candidatos de La Libertad Avanza o en contra porque se caiga el plan económico. Van a votar a la gente que conocen. Creo que va a haber menos polarización que la que va a haber en octubre. Con lo cual, yo no veo esos resultados tan arrolladores que estima La Libertad Avanza y que los hace actuar con algo de soberbia.

La Libertad Avanza oficializó la alianza con el PRO en provincia de Buenos Aires.

Por ahí me equivoco, pero vos pensá que hasta ahora las elecciones locales sin Milei en la boleta, con candidatos de Milei, los resultados no fueron tan buenos, porque no son lo mismo que Milei. Una cosa es medir la adhesión que tiene el Gobierno nacional, que tiene un apoyo significativo por la baja de la inflación y lo que está haciendo; y otra cosa son los candidatos locales de Milei, que a veces no son ni liberales. Eso es lo que se está produciendo. La gente del PRO típica se siente más cómoda con nosotros y con la doctora Talerico que con Sebastián Pareja, por ejemplo.

CM: Usted y Oscar Zago fueron parte del oficialismo que estaba haciendo sus primeros pininos, que afrontó la primera discusión de la Ley Bases y que significó toda una situación crítica. El triángulo de hierro del Gobierno nacional, más que un triángulo equilátero, es un triángulo isósceles. ¿Cuál es su lectura respecto a esto que usted bien estaba describiendo? Por un lado, Karina Milei confronta directamente con Santiago Caputo. ¿Va a seguir esa tensión o esa tensión directamente se va a resolver después del resultado de las elecciones?

Nosotros hace un año ya no estamos metidos en la interna de La Libertad Avanza. Pero Oscar fue el presidente del bloque, y es un partido muy heterogéneo. Algunos lo pueden considerar bizarro porque hay muchas peleas internas. No voy a describir eso porque está a la luz del público. Pero evidentemente hay una estrategia electoral. El Presidente no se involucra en esa estrategia directamente. Yo he presenciado muchas reuniones en las cuales él directamente dice: “A mí no me interesa la política, la delego en Franco, Karina Milei o sus operadores”. Y a veces pasa eso. Por lo menos en las reuniones en las que yo estuve presente, siempre abogó por un frente amplio con el PRO, el MID y otros partidos afines. Pero después, un centímetro más abajo, una parte piensa por acá, otra piensa por allá.

Me parece que es un momento para reflexionar. Porque otra cosa que nosotros estamos marcando es que la economía ha tenido un éxito rotundo en términos de baja de la inflación, pero con costos sociales y políticos complicados. Hay sectores que están sufriendo mucho ese ajuste, y hace falta pasar a una fase de desarrollo y de crecimiento. Porque la verdad es que hay mucha gente que apoya a Milei y a la política económica en general, pero ya está sufriendo las consecuencias de un ajuste. Es errónea la política del oficialismo en el sentido de romper con aliados, con la vicepresidencia, los gobernadores, los partidos aliados y confrontar, cuando hay una situación que va a necesitar mucho músculo político para las reformas que se vienen. Porque tenemos una resistencia del otro lado que no es fácil.

CM: El oficialismo afrontó cinco o seis derrotas consecutivas en una semana en el Senado. Si sumamos los emplazamientos y los dictámenes que finalmente fueron firmados en la Comisión de Presupuesto, son ocho o nueve derrotas. ¿Ese cambio de clima en el Senado tiene más que ver con el impacto del ajuste y la mala relación con los gobernadores, o porque también se está la desazón de los gobernadores ex Juntos por el Cambio, que han quedado afuera de los acuerdos electorales y se encuentran con esta configuración soberbia de parte de Karina Milei?

Creo que las dos cosas van de la mano. Porque evidentemente, si confrontan con todos los gobernadores y dicen que son todos golpistas o que van a desestabilizar el plan de Gobierno, mezclando a gente que ha apoyado directamente, como Rogelio Frigerio, que no es lo mismo que Kicillof o el gobernador de La Pampa… Inclusive confrontan en distritos como Corrientes, donde meten una lista ahí para competir con el gobernador, y el gobernador le apoya todo.

Eso se suma a que también la tensión económica existe y no le giran fondos para las rutas nacionales. Hay un equilibrio fiscal que los gobernadores están planteando. Algunos dicen: “Equilibrio fiscal, pero con la nuestra. No nos mandan los fondos que son nuestros y tienen equilibrio fiscal”. También hay licuación de jubilaciones. Por eso reitero que yo creo que la estrategia debería ser sumar músculo y no pelearse con los amigos, porque la situación no es fácil. Lo que pasó en el Senado era previsible. Y los mensajes que recibían del oficialismo algunos amigos nuestros eran totalmente confusos. Algunos decían de ir a la confrontación, otros que iban a mandar unos fondos, y otros que iban a hacer acuerdos políticos. Y después no cumplían nada.

EP: En la estrategia de comunicación tampoco suma la postura de Las Fuerzas del Cielo, que responden a Caputo, con todo lo que se el día de la sesión en el Senado, con esta amenaza respecto del bombardeo al Congreso. Me parece que todo eso tampoco hace bien.

Le respondí durísimamente a Fran Fijap con eso de bombardear el Congreso. Tuve una controversia tremenda. También le respondí a Agustín Romo, con quien tenemos buena onda, pero nos pide que la bajemos a Talerico en la provincia porque “somos funcionales al kirchnerismo”, y él tiene un partido en la provincia de Buenos Aires que tiene a Nene Vera y medio peronismo, y lo están dejando afuera de la toma de decisiones al propio Agustín. Esa interna que vos decís es evidente. Yo no estoy ahí ahora, pero la veo, porque es evidente que está ocurriendo. Tienen esa discrepancia interna y se pelean con la vicepresidenta, con los gobernadores, con los aliados y con la prensa. Por ahí un poco de la Vieja Guardia, pero me parece que es errónea la situación.

Publicación en X de @FranFijap.

EP: Ese nivel de agresión hacia el Congreso como institución parece validado desde el punto principal del poder. El propio Presidente dijo: “Los espero el 11 de diciembre”. Fue como decir que va ganar las elecciones y que se tienen que arreglar como puedan.

Javier es así. Lo que pasa es que una cosa es la campaña electoral y otra cosa es la presidencia. A lo que me refiero es que yo no comparto esas formas, pero llegó a la presidencia siendo así. Entonces, ahora yo creo que tendría que haber un proceso de reflexión general. Pero los que están en el gobierno y ganando elecciones o tienen los votos hasta ahora son del oficialismo. Tampoco es para tirar manteca al techo. No hay ningún resultado electoral hasta ahora que haya superado el 30% con los candidatos de Javier. Porque una cosa es Javier liderando la boleta, que tracciona todo, y otra cosa son los candidatos de Milei en un pueblo. Nadie va a votar a un concejal o a un intendente en contra porque se caiga la política de equilibrio fiscal nacional. La elección nacional va a ser otra cosa, pero esta que se viene ahora, por la que se está produciendo todo este chisporroteo, no la veo tan abrumadora para el oficialismo. Es más, hay mucha gente que no va a ir a votar porque no tiene entusiasmo ni para un lado ni para el otro.

Tienen derecho a hacer el enfoque político-partidario que tienen, porque son gobierno. Yo te doy una opinión desde el punto de vista del desarrollismo, o personal, sobre lo que me parece que tenemos que hacer para desarrollar el país. Porque acá la discusión no es si habla bien, si habla mal o si Fran Fijap es un energúmeno o no, sino cómo hacemos para que el país crezca, porque la fase de ajuste se agota en algún momento. No es la primera vez que hay un plan que apunta a la estabilización y se cae en esa parte. Tenemos que hacer crecer el país, porque hasta ahora ha rebotado la economía de una situación muy mala del año pasado. Hay crecimiento en ciertos sectores, como minería, petróleo y sectores que están apalancados con el RIGI, que yo lo apoyo con las dos manos. Pero por otro lado hay sufrimiento de muchos sectores, como la construcción, la industria y las pymes. Un consejo de un aliado que quiere que le vaya bien al Gobierno es que tiene que pasar a una fase de desarrollo, porque si no esto va a tener problemas sociales y políticos.

Presentan una denuncia penal contra tuiteros libertarios

EP: En parte, es también lo que están viendo los gobernadores y el Fondo. Uno de los puntos que plantean tiene que ver con la obra pública y, puntualmente, con el estado de las rutas. Usted contaba que es de Chivilcoy, e imagino que si transita la Ruta 5 ve una situación complicada. Y eso los vecinos también lo ven. No sé si tienen claro de quién es la responsabilidad del mantenimiento y de las obras, pero esa es otra discusión.

Yo le hice dos piquetes a Katopodis porque el “Estado presente” hizo 40 km sobre la Ruta 5 en 40 años, y ahora está haciendo una obra de 20 km con un plazo de 3 años, que lanzó el gobierno de Alberto después de haber cancelado un contrato con una empresa china que iba a hacer toda la autovía desde Luján hasta Santa Rosa. De hecho, el otro día hice un conversatorio en el Congreso por el tema del corredor de la Ruta 5, que es muy importante y fue el agregado comercial de la embajada china, con los que estoy hablando para tratar de interesarlos en que inviertan de nuevo. Cuando le dije que había una licitación para hacer 20 km en 3 años, no entendían. “Eso lo hacemos en una semana en China”, me dijeron.

Entonces, ahora el Gobierno decidió que todo lo haga la inversión privada y no gastar fondos públicos. En parte, tienen razón, porque antes lo hacía el Estado y no hacía nada y se afanaban media ruta. Pero la mano invisible del mercado tampoco va a hacer todas las rutas nacionales que hacen falta, y ni hablar de las provinciales. En muchos lados el modelo privado es exitoso. Pero yendo a la Ruta 5, por ahí hay un tramo, entre Mercedes y Bragado, que tiene alto tránsito y es rentable para que el privado haga una obra. Pero después, hasta llegar a Santa Rosa, no es tan rentable. Creo que tiene que haber inversión privada y también colaboración del Gobierno nacional y del Gobierno provincial. Porque para Kicillof parece que la Ruta 5 queda en Marte, y pasa por toda la provincia de Buenos Aires. Así que creo que tenemos que colaborar todos para que se hagan las obras, pero tampoco es un problema solo de este Gobierno. Antes fue una calamidad.

TV/ff