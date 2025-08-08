Cuáles fueron los 10 autos usados más vendidos en julio

Perfil Redacción NEA

El Volkswagen Gol continúa siendo el vehículo usado más elegido por los consumidores en todo el país durante el mes de julio.

Según datos de la Cámara del Comercio Automotor, se comercializaron 10.228 unidades de este vehículo el mes pasado.

Ranking de los 10 autos usados más vendidos en julio

VW Gol y Trend: 10.228

Toyota Hilux: 7.068

Corsa y Classic: 5.327

Ford Ranger: 4.649

VW Amarok: 4.551

Ford EcoSport: 3.681

Peugeot 208: 3.647

Toyota Corolla: 3.542

Fiat Palio: 3.430

Ford Ka: 3.293

Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor, aseguró que “pese a la pequeña baja en la venta de autos usados registrada el mes pasado, julio representó el mejor mes de lo va del año”.

"El mercado sigue traccionando con buen ritmo"

“El mercado sigue traccionando con buen ritmo. Otros dos datos que corroboran nuestros dichos fue el fuerte incremento de las ventas comparadas con junio (24%) y la fuerte tendencia que se mantiene comparados los primeros siete meses del año con igual período del 2024, con casi 1.100.000 unidades”, agregó.

Formosa encabeza el ranking

“Hoy el motor que viene empujando desde hace meses al sector es el interior del país en detrimento del AMBA. El ranking lo encabezó Formosa (46,66%), seguido de Neuquén (42,07%), La Rioja (39,91%), Catamarca (37,55%) y Jujuy (36,98%)”, señaló el directivo.

“También estamos convencidos que todavía hay mucho campo para desarrollar en el tema financiación; creemos que el futuro y la expansión del mercado vendrá por el lado de esta herramienta de vital importancia para el sector”, añadió.

“La demanda sigue vigente y las agencias tienen los productos que la gente requiere. Vislumbramos un segundo semestre muy parejo con el primero, siempre y cuando no aparezca ningún cisne negro en el camino”, finalizó Lamas,