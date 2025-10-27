El día despues de las elecciones en Casa Rosada

Día de fiesta en la Casa Rosada, más brillante que nunca. Ni el más optimista de los libertarios imaginaba este lunes 27 de octubre de esta manera: con Javier Milei pisando el 41% de los votos a nivel nacional. En el mejor de los escenarios, hacia el final de la semana pasada, se hablaba de un repunte que podía llevar al 36% o 37%. Pero superar el 40% no estaba en los cálculos de nadie.

La gran sorpresa, sin embargo, fue la provincia de Buenos Aires. Allí, cuando empezaron a llegar los primeros datos, Diego Santilli recibió llamados que hablaban de una elección voto a voto, “palo y palo”. Nadie lo podía creer. El equipo decidió esperar hasta que los números fueran irreversibles. Pasadas las 9 de la noche, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió a hablar, confirmando el dato que agitaba la Casa Rosada: La Libertad Avanza había ganado en la provincia de Buenos Aires, apenas 50 días después de haber perdido por casi 14 puntos.

A partir de allí, todo cambió. Los planes originales, que consistía en una reconfiguración inmediata del gabinete, con un supuesto empoderamiento de Santiago Caputo y un desplazamiento del ala de Karina Milei, quedaron en suspenso. El propio presidente habló esta mañana de que “no hay apuro para los cambios en el gabinete, podemos esperar hasta diciembre”.

El triunfo también reconfiguró el ánimo del oficialismo: de una estrategia defensiva para asegurar la gobernabilidad a una ofensiva política. El nuevo objetivo, dicen en Casa Rosada, es alcanzar la mayoría simple en el Congreso. “Estamos cerca, podemos llegar a los 129 votos”, aseguran fuentes del entorno presidencial.

Kicillof habló tras el triunfo de Milei: "El Gobierno se equivoca si festeja este resultado"

En ese marco, el gobierno planea convocar a los gobernadores, muchos debilitados tras los resultados de ayer, para impulsar lo que llaman “las reformas de segunda generación”: reforma laboral, reforma impositiva y nuevas leyes estructurales.

Uno de los interrogantes más fuertes gira en torno a Guillermo Francos. Aunque el presidente destacó su trabajo, no confirmó su continuidad. Se menciona la posibilidad de que Manuel Adorni, vocero presidencial y figura cercana a Karina Milei, pueda ocupar la Jefatura de Gabinete si Francos decide dar un paso al costado. En ese caso, el Ministerio del Interior podría quedar bajo influencia de Santiago Caputo, manteniendo el equilibrio entre las dos principales figuras del entorno presidencial.

Caputo, por su parte, seguiría cumpliendo su papel de asesor central y operador político sin cargo formal, lo que él mismo ha definido como ser un “monotributista con poder”.

El clima en la Casa Rosada recuerda al de diciembre de 2017, cuando el gobierno de Mauricio Macri celebraba un triunfo similar. En ambos casos, el oficialismo interpretó el resultado electoral como una ratificación de su rumbo y empezó a hablar de continuidad. De hecho, ya se escuchan voces dentro del gobierno que mencionan la posibilidad de “Milei 2027”.

Desde el Ejecutivo intentan marcar diferencias con aquel momento: aseguran que el modelo económico actual es más sólido y que el apoyo del Fondo Monetario Internacional y de Estados Unidos es más temprano y firme. Sin embargo, el tono triunfalista y el impulso reformista evocan inevitablemente aquella etapa.

En la Casa Rosada, el ánimo es claro: “Vamos por todo”. El gobierno siente que dejó atrás la etapa de resistencia y se prepara para una nueva ofensiva política e institucional. Ese es, hoy, el clima en la Casa Rosada, el día después de las elecciones.

