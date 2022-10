El dulce amargo de Brasil

"En el aniversario 39 del retorno a la democracia argentina, está el dulce por la felicidad enorme a raíz de la victoria de Lula y amargo por la cantidad de votos que sacó una persona tan criticable como Bolsonaro, quien agregó nueve millones de votos respecto a la primera vuelta, mientras que el ex mandatario sumó sólo dos millones”, enfatizaba Jorge Fontevecchia en el comienzo del programa Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) del lunes 31 de octubre.

Posteriormente, el conductor leyó el texto de un galardonado publicista brasileño: "¿Sabes lo que me vuelve loco? La gente inteligente que vota por Bolsonaro. El enorme contingente que no les importa un carajo la política y lo vota por famoso, es entendible, no me importa. Pero el inteligente honesto debe tener un pequeño y discriminador Paulo Guedes en el cerebro y la única forma de extirparlo es con una lobotomía", sentenciaba el escrito.

Ganó Lula da Silva con el 50,83% de los votos y Brasil dio un giro histórico a la izquierda

El conductor subrayó que se puede hacer una comparación con la polarización nacional que se vive en Argentina y que Bolsonaro no saca los votos por sí mismo sino por el anti Lulismo. "La cuestión de clase es la que explica por qué nueve millones de personas más votaron a Bolsonaro", expresó Fontevecchia.

Asimismo se realizó un repaso de los momentos más destacables del discurso de Lula, luego de su victoria electoral. “Quiero agradecer a Dios porque siempre fue muy generoso conmigo y principalmente nosotros no enfrentamos a un adversario sino la máquina del Estado brasileño puesta al servicio de un candidato de Gobierno para evitar que gane las elecciones”.

Jair Bolsonaro no se pronunció luego de la ajustada derrota

También sostuvo que se considera un “ciudadano de resurrección en la política brasileña” porque “me intentaron enterrar vivo y hoy estoy aquí para gobernar y que este país vuelva a vivir democrática y armoniosamente”.

A su vez destacó la victoria y la calificó como un inmenso movimiento democrático que se formó por encima de los partidos políticos y las ideologías, antes de desear “más igualdad, libertad y fraternidad, que es lo que quiere el pueblo de Brasil".

5 claves explican por qué el ballotage en Brasil puede marcar el pulso de nuestra economía

En cuanto a la economía manifestó que los pobres “van a formar parte del presupuesto” y que apoyará de los pequeños y medianos productores rurales (responsables del 70% de los alimentos). "No podemos aceptar que millones de personas no tengan qué comer, siendo el tercer mayor productor mundial de alimentos. Por eso vamos a retomar distintos programas de inclusión social, para reencontrarnos con nosotros mismos a través del dialogo", señalaba el presidente electo.

Llegando al final de su soliloquio Lula agradeció a los funcionarios que lo acompañaron en su campaña y aseguró que "no es la cantidad de años lo que envejece a una persona sino la falta de razones" y que, por eso, "el pueblo es mi causa y combatir la miseria es mi razón por la que voy a vivir hasta el fin de mi vida".

Por último, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) terminó agradeciendo a la misma prensa que llevó adelante todos sus juicios de corrupción, pero que esta vez trató de manera más objetiva la cobertura electoral. Por tal motivo, Fontevecchia cerraba el programa con un anhelo: "Ojalá podamos ver algo semejante en el futuro inmediato de nuestro país".

