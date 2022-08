Restan 83 días para la Copa del Mundo y con la Fecha FIFA en septiembre para cerrar la puesta a punto los jugadores de Lionel Scaloni continúan buscando su mejor versión en sus equipos. Así les fue a cada uno de los integrantes del combinado albiceleste en el tercer fin de semana de acción en vísperas mundialistas.

Emiliano Martínez: el Dibu fue parte del once inicial del Aston Villa que cosechó una nueva derrota en la Premier League. Cayó 1-0 ante el West Ham en el Villa Park y sumó así tres derrotas en cuatro partidos. El gol del triunfo lo hizo Pablo Fornals donde Martínez no tuvo responsabilidad.

Gerónimo Rulli y Juan Musso: el ex Estudiantes de La Plata lleva las tres jornadas de la Liga manteniendo su arco en cero. En la tercera jornada del campeonato español fue igualdad sin goles ante el Getafe. Así el Villarreal comparte el tercer escalón con el Barcelona con siete unidades. Por su parte, Musso también mantuvo su arco libre de goles. El ex Racing fue de la partida en la victoria 1-0 del Atalanta sobre el Hellas Verona para mantenerse en lo más alto con el pelotón de equipos con siete puntos en la Serie A.

Germán Pezzela: el central de 31 años surgido en River fue parte del once titular del Betis que venció 1-0 al Osasuna para liderar la tabla de posiciones en la Liga con puntaje ideal (9 puntos). A pesar de ser una pieza inamovible para Manuel Pellegrini, el fin de semana que viene irá de espectador. A los 73’ el defensor argentino se fue expulsado. En su afán por rechazar la pelota golpeó con su pierna derecha a Manu Sánchez del Osasuna y vio la roja directa.

Nicolás Otamendi: el surgido en Vélez se fue expulsado la fecha pasada luego de acumular dos tarjetas amarillas en la victoria 3-0 de Benfica sobre Boavista. Mañana las 16:45 se verá las caras ante Pacos de Ferreria por la cuarta jornada de la liga portuguesa que tiene al equipo de Lisboa en segundo lugar con 9 unidades.

Lisandro Martínez: la debilidad de Erik Ten Hag, otra vez titular, pieza fundamental y nuevamente elegido por segunda vez consecutiva como la figura del partido por parte de los fanáticos en el triunfo 1-0 del Manchester United sobre Southampton. El ex Ajax fue titular en los cuatro partidos que jugó el United en la corriente Premier League y no fue sustituido. Desde su arribo le quito el lugar a Harry Maguire, capitán de los diablos rojos.

Nicolás Tagliafico: el ex Independiente integró el once en el empate 1-1 del Olympique de Lyon con el Stade Reims por la cuarta jornada de la Ligue 1

Juan Foyth: se llevó todas las miradas del cuerpo técnico argentino y de la manera menos deseada. El defensor del Villarreal abandonó el campo de juego a los 13 minutos del complemento por una molestia en su rodilla izquierda, producto de una mala caída en el duelo ante Getafe. El club no presentó un parte médico oficial, pero el surgido en Estudiantes (LP) dejó el terreno de juego con preocupación en su rostro.

Cristian Romero, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña: No vieron acción en la victoria 2-0 del Tottenham sobre el Nottingham Forest y la derrota 2-1 ante Almería del Sevilla respectivamente. El Cuti se encuentra en plena recuperación y estaría a disposición para la próxima jornada de la liga inglesa. En cuanto al ex River fue parte del banco de suplentes del conjunto sevillano y no vio minutos. El Huevo Acuña vio el encuentro desde afuera luego de haber sido expulsado la fecha pasada ante en el empate 1-1 ante el Valladolid.

Leandro Paredes: no vio minutos en el empate 1-1 del PSG con el Mónaco en el marco de la cuarta jornada de la Ligue 1. Su ausencia en el partido se debe sobre todo a su presunta salida hacia la Juventus. Entre las partes ya hubo un acuerdo, resta cerrar la transferencia entre los clubes. En lo que va de la temporada solo vio acción en 59 minutos en cuatro partidos.

Rodrigo De Paul: el Atlético juega a las 17:00 ante el Valencia por la tercera fecha de la Liga, certamen en el cual marcha décimo segundo con tres puntos. El ex Udinese aparece en la lista de convocados del Colchonero.

Giovanni Lo Celso: integró el once inicial del Villarreal en el empate en cero ante Getafe. Una de las debilidades de Unai Emery y el encargado de manejar los hilos del medio campo. Partido regular y juego simple en los 68’ que disputó. Fue reemplazado por Álex Baena.

Guido Rodríguez: su presencia en el once de Pellegrini fue duda luego de los rumores de una posible salida para darle aire económico al Betis. Pese a eso fue de la partida y cumplió. Mantuvo su habitual regularidad, como rueda de auxilio de sus compañeros con su intachable salida limpia con la pelota. Tras la roja a Pezzella se retrasó unos metros para cubrir los espacios en el fondo.

Exequiel Palacios: el surgido en River fue titular por cuarto partido consecutivo en el Bayer Leverkusen. En la victoria 3-0 sobre el Mainz, el mediocampista abrió el marcador a los 29´del primer tiempo. Luego de tres derrotas consecutivas el equipo del tucumano volvió al triunfo. Gol y una gran performance acertando 32 de 36 pases, completó ocho recuperaciones y ganó 6 de 10 duelos en los 75 minutos que estuvo en cancha. En su lugar ingresó el chileno Charles Aranguiz.

Alejandro Gómez: el Papu fue de la partida en la derrota del Sevilla 2-1 ante el Almería. Completó los noventa minutos y suma otro partido sin tener presencia en la red.

Alexis Mac Allister: completó los 90 minutos en el triunfo 1-0 del Brighton sobre el Leeds. En la corriente temporada anotó un tanto en la victoria de las Gaviotas 2-0 sobre el West Ham en la fecha pasada. Jugó los cuatro partidos completos de la liga inglesa que tiene a su equipo segundo con 10 puntos junto con el Manchester City y el Tottenham.

Lionel Messi: jornada para el olvido para el PSG. Empate 1-1 con el Mónaco con el rosarino abandonado el campo de juego a falta de cinco minutos. El argentino mostró su descontento luego de se reemplazado. Así Lionel no pudo mantener su buena racha. Viene de anotar tres goles y asistir a sus compañeros en dos ocasiones en los últimos tres partidos. Si bien no fue el mejor partido del rosarino tuvo un remate en el palo en el duelo ante el Mónaco. El PSG marcha primero con 10 unidades junto con el Marsella y el Lens.

Lautaro Martínez: puso el empate parcial del Inter en la caída 3-1 del equipo de Simone Inzaghi ante la Lazio en la tercera jornada de la Serie A. Pese al resultado negativo el Neroazzurri se mantiene segundo con seis unidades. Lautaro marcó entonces el único tanto del partido y viene de convertir por segunda fecha consecutiva (anotó en el triunfo 3-0 sobre el Spezia la anterior jornada).

Ángel Di María: no participó en el empate 1-1 de la Juventus ante la Roma en Turín. El rosarino abandonó el campo de juego por lesión en su debut en la victoria 3-0 sobre el Sassuolo, duelo donde anotó el primer gol.

Julián Álvarez: participó en dos de los cuatro goles en la remontada del Manchester City ante el Crystal Palace. El ex River ingresó en el complemento y asistió a Erling Haaland en el 2-1. El gol de 3-1 del City fue para enmarcar y Julián participó de ellas. Control y toque en el área para que Haaland estire la ventaja. Así sumo buenos minutos luego de no ver acción la fecha pasada en el empate ante el Newcastle.

Joaquín Correa: ingresó a los 76 minutos en lugar de Nicolo Barella en la derrota 3-1 del Inter ante su exequipo, Lazio en la tercera jornada de la Serie A.

Nicolás González: no sumó minutos en el empate 0-0 de la Fiorentina ante el Napoli. El ex Stuttgart arrastra una lesión del partido anterior ante Empoli.

Paulo Dybala: volvió al Juventus Stadium luego de partir hacia la Roma. Integró el once inicial en el empate 1-1 del conjunto de la capital italiana con la Juventus. Primera participación en el marcador para el equipo de Mourinho. Asistió a Abraham en el gol del empate.

Ángel Correa: integra la lista de convocados para el duelo del Atlético Madrid ante Valencia por la tercera fecha de la Liga.

