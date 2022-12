El año llega a su fin y, con él, se despiden series que supieron entretener a millones de personas en una o más temporadas pero que no tendrán nuevas entregas en los años venideros.

Ya sea porque fueron canceladas o porque las historias culminaron, estas son algunas de las series que pusieron un punto final en 2022.

Ozark (Netflix)

El exitoso drama criminal de Netflix, Ozark, llegó a su fin tras cuatro temporadas y 44 episodios.

Durante su lapso de cinco años, la serie acumuló una tonelada de elogios, incluidos dos premios Emmy a la mejor serie dramática, así como una base de seguidores leales.

Las cinco series más populares del año (y dónde verlas)

Respecto al motivo de su abrupto cierre, se sabe que el showrunner quería que durara entre cuatro o cinco temporadas para no estirarla por demás. Sin embargo, no descartaron que haya algún spin off en el futuro.

Killing Eve (HBO Max)

La serie dramática aclamada por la crítica y ganadora del Emmy, Killing Eve, llegó a su fin después de 4 temporadas.

El final de esta serie fue muy criticado por los fanáticos, que lo calificaron como “tan caótico como insatisfactorio”.

Dead to Me (Netflix)

Dead to Me es una serie de humor negro creada por Liz Feldman que se estrenó el 3 de mayo de 2019 en Netflix.

Juan Minujín jugó con la posibilidad de ser Lionel Scaloni en una serie sobre Qatar 2022

El 3 de junio de 2019, se anunció que fue renovada para una segunda temporada. En 2020 Netflix dio a conocer que la tercera temporada sería la última y se estrenó el 17 de noviembre de 2022.

The Walking Dead (Star+)

Después de 11 temporadas, llegó a su fin la icónica serie de zombies que fue pionera y precursora en este subgénero, The Walking Dead.

Si bien la serie original terminó, el universo TWD está lejos de despedirse. Se anunciaron series y películas que forman parte de su universo -como spin offs, secuelas o precuelas- y que tendrán su estreno en 2023.

Peaky Blinders (Netflix)

Peaky Blinders llegó a su fin tras seis temporadas, por decisión de la BBC -productora que la financió.

Tres series épicas del 2022

La cuenta oficial de la serie publicó en Twitter una imagen de la característica boina de Tommy Shelby, acompañándola de las siguientes palabras: “Gracias por ver #PeakyBlinders. Gracias a todos los increíbles fanáticos que han sido parte del viaje durante los últimos diez años. No podríamos haberlo hecho sin su apoyo. Ahora descansamos los Peaky Blinders”.

His dark materials (HBO Max)

HBO y la productora ejecutiva Jane Tranter anunciaron que His Dark Materials llegaría a su fin con su tercera temporada, que estrenó en 2022.

La saga literaria homónima de Philip Pullman es una trilogía que incluye los libros: “Luces del norte” (”Northern Lights”), “La daga” (”The Subtle Knife”) y “El catalejo lacado” (”The Amber Spyglass”), por lo que tiene sentido que haya solo tres entregas.

Better Call Saul (Netflix)

El spin off de la exitosa serie Breaking Bad, Better Call Saul, estrenó su sexta y última temporada en 2022.

Tres series de espías

La serie tuvo temporadas sumamente exitosas que le valieron decenas de premios y nominaciones.

A diferencia de otras series, Better call Saul fue capaz de terminar en sus propios términos en lugar de contar con una cancelación abrupta. Además, el creador de Breaking Bad no descartó nuevos spin-offs basados en la historia original.

This is Us (Disney+)

Luego de seis temporadas, la serie estadounidense con Mandy Moore y Milo Ventimiglia llegó a su final.

En 2019, This Is Us había sido renovada por tres temporadas más (4, 5 y 6), aunque en ese momento no se había tomado una decisión sobre si la temporada 6 sería la última de la ficción. Ese mismo año, Fogelman afirmó que el final de la temporada 3 suponía la mitad de la producción, por lo cual no es sorprendente este final.

JL