Las cinco series más populares del año (y dónde verlas)

El año 2022 está llegando a su fin y la última semana suele ser aquella que las personas destinan a realizar un balance de cómo fue el año en uno o más aspectos puntuales.

En materia de series, hubo decenas de producciones que dejaron su huella en las distintas plataformas en que se proyectaron.

La plataforma Internet Movie Database (IMDB) elaboró un ranking de las series más populares. Los datos corresponden solamente a los programas más buscados en su sitio web, por lo que no hay información certera acerca de cantidad de horas vistas.

Esto hace que queden fuera dos de las series más populares del año, The White Lotus y Wednesday. Cuáles fueron las más populares, según IMDB.

5. Euphoria

La serie creada por Sam Levinson y protagonizada por Zendaya está entre las más vistas de la plataforma y también entre las más populares.

Si bien la serie se estrenó en 2019, en enero de 2022 llegó la segunda temporada, un hito que causó furor en las redes sociales. Además, fue bien recibida por la crítica: Zendaya volvió a llevarse el Premio Emmy a Mejor Actriz en una Serie de Drama por su interpretación de Rue.

La serie de HBO Max fue renovada para una tercera temporada, de la cual todavía no existen muchas novedades.

4. El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder

Este año nos trajo una de las series de televisión más esperadas, la precuela de la popular serie de películas. El Señor de los Anillos. The Rings of Power se desarrolla miles de años antes de The Hobbit.

Esta serie batió récords y se convirtió en la más cara de la historia, ya que costó un billón de dólares su producción. Puede verse en Prime Video.

3. Better Call Saul

Ambientada entre principios y mediados de la década de 2000, la serie sigue la historia de Jimmy McGill (interpretado por Bob Odenkirk), un estafador convertido en abogado y que posteriormente sería conocido como Saul Goodman.

La narración comienza seis años antes de los eventos de Breaking Bad y muestra la transformación de McGill de ex-estafador de poca monta hasta convertirse en el abogado Saul Goodman, uno de los personajes principales de Breaking Bad.

La serie también explora parte del pasado de Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) y las circunstancias que lo llevaron a convertirse tanto en la mano derecha del narcotráficante Gus Fring (Giancarlo Esposito) como en el detective privado al que McGill usualmente recurre en Breaking Bad.

Este año, se estrenó la última temporada de esta serie que tuvo casi tanta repercusión como Breaking Bad y que cosechó nominaciones y premios durante sus 6 temporadas.

2. House of the Dragon

Si Game of Thrones supo ser un éxito, no cabían dudas de que lo mismo ocurriría con su spin-off. House of the Dragon se estrenó en HBO Max el 21 de agosto de 2022 e instantáneamente se convirtió en un éxito.

Esta ficción funciona como precuela porque está ambientada 200 antes de los acontecimientos que ocurren en la ficción de HBO. Esta temporada muestra a la familia Targaryen y su lucha por adueñarse del trono.

Con tan solo 10 episodios, la serie logró conquistar a todo el mundo y batir todo tipo de récords. La misma contó con las actuaciones de Matt Smith, Paddy Considine, Emma D’Arcy y Olivia Cooke, entre otros. La serie fue renovada para una segunda temporada, la cual no verá la luz del día hasta 2024.

1. Stranger things

Stranger Things sigue causando furor en los espectadores a nivel mundial. Luego del éxito de la primera temporada (2016), la serie original de Netflix lanzó otras tres temporadas. La cuarta llegó en dos partes en 2022, en mayo y julio, y se convirtió en la más vista en Netflix durante meses.

Solo Merlina, serie que no aparece en este listado por la proximidad del estreno a la fecha de recopilación de los datos, puede ser capaz de destronarla como la más vista de la plataforma.

