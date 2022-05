La faceta política de Martín Guzmán, recorridas por el Conurbano y cruces de alto voltaje

Martín Guzmán ya no es el técnico al que Sergio Massa convenció, a mitad de 2019, de abandonar la comodidad de su vida académica en Estados Unidos para asumir como ministro de Economía del gobierno entrante. De hecho, entre los que más sorprendidos están del cambio es el presidente de la Cámara de Diputados: los que hablaron con él en la noche del viernes dicen que hace rato no lo veían tan ofuscado. “¿Este quiere hacer política ahora?”, se escuchó por los pasillos del Congreso. Se referían al dardo que había lanzado en la arena pública el discípulo de Stiglitz: “Es una obviedad” contestó, con ironía evidente, al pedido del tigrense de actualizar el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias. Pero Massa no fue el único enojado: en esa lista se anotan también el propio Presidente.

"El Gabinete se reunió con foco en la "recuperación", pero siguen las críticas a Cristina Kirchner"

La llamada de Alberto Fernández fue el sábado. El mandatario todavía no había regresado de su gira europea, en la que anunció y luego se desdijó de su intento de buscar la reelección, pero sin embargo, a pesar de la distancia, se tomó un rato para telefonear a su ministro. Desde los pasillos de la Rosada cuentan que el llamado fue picante: el Presidente retó a Guzmán por el tono de su respuesta a Massa. El problema no sólo fue las formas, sino el fondo: Alberto también piensa que es una mala idea que un ministro le conteste en público a uno de los líderes del Frente, en especial con el único de los tres –siendo la tercera pata Cristina- con el que aún mantiene un vínculo. No se puede estar mal con Dios y con el Diablo, parecería ser la lógica.

Pero, más allá de la anécdota, lo que florece es una nueva faceta de Guzmán. A más de dos años de haber el alumno de Stiglitz sorprendió y sorprende a varios por el simple hecho de, a pesar de la tonelada de críticas, seguir en su cargo: al fin y al cabo ya entró al podio de los ministros de Economía argentinos que más duraron en su cargo. A eso, el economista le sumó una batería de respuestas más picantes contra sus rivales K -desde la crisis por el FMI ha lanzado críticas a la política económica del último gobierno de CFK y también a los funcionarios actuales que no acompañan su programa- y ahora también camina el Conurbano: el martes realizó una recorrida por el partido bonaerense de Almirante Brown, acompañado por el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta y Emilio Pérsico, de los movimientos sociales, todos acérrimos críticos del kirchnerismo. Las fotos del evento hasta parecían de campaña.

GA PAR