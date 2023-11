En un contexto donde la agenda política está convulsionada por los resultados de las elecciones generales, los comicios en Boca ocupan el centro de la escena en los diarios del país y se comparan con una suerte de “provincia 25”, afirmó Román Iucht en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

A pesar de la actual posición de Juan Román Riquelme como vicepresidente y candidato principal en su lista, es interesante notar que, cuando tenía poder en Boca pero no la presidencia, casi no ha hablado públicamente, pero en tan solo siete días se pronunció en cuatro ocasiones. Este hecho es particularmente destacado en comparación con su historial durante su mandato.

En el contexto actual, las elecciones están indefinidamente suspendidas debido a una presentación de la lista opositora liderada por Andrés Ibarra y que lleva la fuerte presencia de Mauricio Macri. Argumentan que cerca de 13.000 votantes potenciales fueron incluidos irregularmente en el padrón.

Aunque no se ha profundizado en la especificidad de estos 13.000 socios, la oposición sostiene que la inclusión irregular vulnera los principios sociales del Estatuto de Boca, refiriéndose al respeto por la lista de espera para ser socio activo, pasando una serie de filtros previamente.

La jueza Abrevaya ha dado lugar al pedido de la oposición, suspendiendo las elecciones hasta que se resuelva la situación de estas irregularidades. La incertidumbre recae en la posibilidad de que, en la conciliación programada para mañana, ambas partes acuerden postergar la investigación sobre los 13.000 socios para permitir la realización de las elecciones el próximo domingo.

Sin embargo, si no hay acuerdo, parece improbable que se resuelva esta cuestión crítica este año. Es que el domingo 10, naturalmente es imposible porque asume Javier Milei como nuevo presidente. Se podría pensar en el domingo 17, aunque ese día también se va a producir el acto de elecciones en San Lorenzo, por tanto, habría que ver si se garantiza la seguridad como para poder cubrir dos eventos que van a tener un movimiento de gente verdaderamente importante.

Consecuentemente, estaríamos hablando del año que viene, con todo lo que eso representa en cuanto a legitimidad, en cuanto a la imposibilidad de que los socios puedan votar a sus nuevas autoridades.

A su vez no hay que olvidar que Boca es un club de fútbol y no un club con fútbol, aunque tiene otra importante cantidad de disciplinas. Por lo tanto, se tiene que tener en cuenta que la suspensión indefinida no solo afecta el proceso electoral, sino que plantea desafíos adicionales: la elección de un nuevo entrenador, la depuración del plantel y otras decisiones logísticas quedan en el limbo. Si no hay elecciones, cualquier contrato firmado con nuevos entrenadores o jugadores dependerá del resultado de los comicios.

El panorama es irregular y tenso, con la retórica inflamatoria aumentando día a día. Acusaciones cruzadas y declaraciones apasionadas complican aún más una situación ya compleja. “Sacá los 13 mil que están en el padrón, violando los derechos de aquellos que venían pagando la cuota de socios adherentes con la esperanza de un día ser socios y de entrar a la cancha”, sostuvo Mauricio Macri antes de agregar que quiere un club “institucionalizado y profesionalizado”.

Por su parte, Juan Román Riquelme dobló la apuesta, la hizo aún más ambiciosa respecto a lo que en algún momento mencionó de cuál iba a ser el resultado final. “Uno se puede enamorar de una mujer a cualquier edad, pero al que le gusta el fútbol de verdad, se enamora de chiquito hasta el último día de vida, los bosteros nos pasa eso, y vamos a venir a votar con todo el amor del mundo. Hace mucho tiempo dije que íbamos a ganar 95 a 5, parece que vamos a ganar un poquito más”, chicaneó el vicepresidente.

En resumen, el proceso electoral en Boca Juniors, en medio de estas circunstancias, refleja una realidad tumultuosa que captura la atención no solo de los fanáticos del fútbol, sino también de aquellos interesados en la intersección entre deporte y política.

