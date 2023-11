Suspenden elecciones en Boca: los vínculos de la jueza con JxC, las irregularidades y la apelación de Riquelme

A cinco días de las elecciones en el club Boca Juniors, la jueza nacional Alejandra Débora Abrevaya, a cargo del Juzgado Civil 11, ordenó suspender los comicios que debían realizarse este domingo en la Bombonera, donde las listas de Juan Román Riquelme y Mauricio Macri debían enfrentarse, uno como candidato a presidente y el otro a vicepresidente, respectivamente.

La magistrada acusó la existencia de irregularidades en la forma en la que se sumaron nuevos socios en 2021, lo que ampliaba el padrón de votantes en una fecha límite. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar al conocerse el perfil político de la jueza y algunos errores en el fallo.

En primer lugar, apuntaron directamente contra Abrevaya porque en su cuenta personal de la red social X tiene muchas críticas al kirchnerismo, que luego de publicarse en algunos medios fue eliminando y hasta protegiendo sus tuits del acceso público.

Incluso en sus "me gusta", hay tuits de Fernando Iglesias insultando a Página 12, también insultando a Cristina Kirchner, o tuits de Patricia Bullrich, entre otros dirigentes del PRO.

Otra de las cuestiones por las que se puso en duda a la jueza es que se trata de la hermana de Sergio Abrevaya, el Secretario General del partido GEN, que también encabeza Margarita Stolbizer, y que forma parte de la coalición Juntos por el Cambio (JxC), que integra Mauricio Macri.

"Es mi hermana, y tiene una trayectoria intachable en la Justicia donde trabaja desde sus 18 años", aclaró Sergio Abrevaya, también ex legislador porteño, en diálogo con PERFIL. Asimismo, agregó que "no tengo nada que ver con el fallo" y destacó que "el GEN es oposición a lo que hoy es el PRO o Macri, que están junto a Milei". Sin embargo, hasta que no haya definiciones, todavía integran la misma alianza: JxC.

Cabe destacar que Abrevaya es títular del Juzgado Civil de Primera Instancia Nro 11 de la Capital Federal desde mayo de 2005 cuando el entonces presidente, Néstor Kirchner, propuso su nombramiento al Senado de la Nación.

Juan Román Riquelme anunció una conferencia de prensa a las 20 hs, pero ya ayer en una entrevista con C5N en el programa de Jorge Rial había pedido a sus rivales Aníbal Ibarra y el propio Macri que no ensuciaran las elecciones a último momento haciendo una cuestión con los socios. Finalmente, la Justicia reaccionó rápidamente y a último momento y pospuso las elecciones.

La propuesta que lanzó el propio Macri en TNT Sports, dirigida directamente a Riquelme, es que si saca a esos 13 mil socios apuntados, realicen las elecciones, algo que en Boca ya están analizando. Tenía pautado hablar en conferencia de prensa a las 18.30 horas de este martes, pero se bajó y sólo estará presente Ibarra.

Las irregularidades que detectó Abrevaya en Boca

"En los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021, pasaron a categorías activos y activas un total de 10.502 socios, mientras que en esos meses se dieron de baja de las categorías activos y activas un total de 14, en una desproporción ostensible entre una y otra categoría", indica la resolución del Juzgado Civil N° 11.

Sumados los socios del exterior e interior, en ese tiempo fueron 13.364 los que pasaron a activos, al tiempo que no se respetó "el recaudo de cronología y antigüedad" dispuesto por el estatuto del club.

De esta manera, el escrito indica que "aparece un número por demás significativo de irregularidades que no podrían ubicarse bajo el paraguas de decisiones de resorte propio y discrecional de la Comisión Directiva, ya que existiría un margen establecido".

Por ese motivo, la Justicia resolvió la suspensión hasta que se lleve a cabo una depuración del padrón, por lo que los comicios no se celebrarán este domingo en la Bombonera como estaba previsto luego de la postergación determinada días atrás, ya que en un principio se iban a realizar el sábado 2 de diciembre.

Los errores de fechas en el fallo y la posible apelación

Desde el entorno de Riquelme ya confirman que apelarán al fallo, aunque no tienen expectativas de que la Justicia les de las noticias que quieren escuchar.

Sin embargo, analistas judiciales detallaron a este medio que el fallo contiene errores de fechas que podrían hasta anular la resolución de la jueza, ya que se habla de los días en los que se sumaron a estos socios adherentes y se explica que fueron cargados los días sábados y domingos, donde el Departamento de Socios de Boca está cerrado, pero en realidad las fechas citadas referían a días hábiles como jueves y viernes, donde el área respectiva estaba habilitada.

