Elecciones Honduras: “La intervención de Trump a favor de su candidato tuvo el mismo impacto que en las de Argentina en octubre”

Tras más de 24 horas de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral de Honduras continúa sin definir un ganador y solo procesó el 57% de los votos. "La intervención de Trump tuvo impacto, sin duda alguna”. Así lo afirmó el analista político hondureño Miguel Calix Martínez en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), al describir unas elecciones atravesadas por un “escenario que nadie quería”:un Consejo Nacional Electoral “debilitado, cuestionado, con bajos niveles de confianza” y una diferencia de votos “estrecha”, donde los posteos del expresidente estadounidense, que según él, “movieron el tablero” y reactivaron incluso “la página” del CNE, terminaron influyendo “igual que en la última elección legislativa en Argentina”.

Miguel Cálix Martínez es analista político hondureño y columnista del Heraldo desde 1997. Con una larga trayectoria en medios de comunicación, se destaca como comentarista de asuntos políticos, sociales y de gobernabilidad. Participa en radio, televisión y espacios de opinión y, además, es director del canal de TV ICN Honduras.

Esa diferencia de cuántos votos, apenas con poco más de 50% de las mesas escrutadas, me imagino la atención que debe estar generando. En la Argentina estamos acostumrbados de que la misma noche de las elecciones se conoce el 95% total de los votos escrutados. ¿A qué obedece esa demora?

Este es el escenario que nadie quería para las elecciones. Sí, es una diferencia estrecha, con un Consejo Nacional Electoral debilitado, cuestionado, con bajos niveles de confianza y con los partidos dudando de los resultados. Era un resultado previsible por la forma en que se habían movido las encuestas antes de la elección y por la intervención de último minuto de posteos del presidente Trump, que de alguna manera movió el tablero y lo hizo un poquito más estrecho. El CNE no ha dado información precisa de las razones. Al parecer habían diferencias dentro de los consejeros sobre cómo administrar ese flujo. Ayer se había detenido la transmisión hacia el público una vez que cumplió el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares, y a partir de ahí lo que sigue es un seguimiento de cómo van ingresando los datos.

En algunas regiones del país, el candidato liberal Nasralla es muy fuerte, tiene diferencias de voto muy importantes, mientras en otras zonas del país el candidato Asfura del Partido Nacional tiene mayoría. Y esa diferencia entre unas y otras regiones es la que hace que esta elección se parezca mucho a la elección de 2017, que se definió finalmente por una diferencia de 1.6%. Estamos en un escenario parecido al de El Salvador 2014, con un CNE que cuando se paralizó el sistema ayer no dio mayores explicaciones. Y eso, sumado al retraso del primer corte, que además tuvo la anécdota de que se transmitió una y mil veces una tonadita de cadena nacional, tiene a la gente preocupada de que el CNE no tenga la capacidad de administrar este resultado tan estrecho.

¿Sucedió otras veces de que se parara el conteo?

No sé qué preguntaste, pero voy a hablar de lo que entendí que quizás preguntaste. ¿Dijiste algo sobre la Argentina y cómo en el pasado esto también a ustedes les ha ocurrido? El CNE, el Consejo Nacional Electoral en Honduras, está conformado por representantes de tres partidos: los tres principales partidos del país, Partido Liberal, Nacional y la Refundación. Cada uno de ellos con intereses de favorecer a su candidata o candidato o partido. Eso vuelve muy complicado la toma de decisiones cuando hay que hacerle frente a una contingencia de este tipo. Cada uno de ellos hace cálculo, cada uno de ellos piensa que puede o no favorecer la posición de su partido. Ya se sabe, por ejemplo, que una de las cosas que ha retrasado el avance de información es no mostrar a ninguno de los candidatos ganador por encima del otro. Entonces, el reto ahora es que fluya la información.

Los dos partidos principales que están en contienda por el primer lugar, Liberal y Nacional, cada uno tiene su propio sistema de recolección de información. Y obviamente también eso influye un poco en la opinión pública porque, al menos uno de ellos, el Partido Nacional, está dando información con mucha más rapidez que el Consejo Nacional Electoral. Y eso políticamente importa, porque la percepción de ganador se dio tanto en el primer corte como en una política de comunicación mucho más activa de uno de los partidos.

Al final, lo que nosotros esperamos como sociedad es que el Consejo Nacional Electoral, corrija en el camino las cargas y finalmente tengamos reportes periódicos en los que se explique cualquier dificultad. La gente las entendería, porque se trata de tecnología. Pero no hay cosa peor que la falta de información, porque la falta de información se llena con especulación, duda y, obviamente, esa palabra que nadie quiere escuchar en una elección: fraude.

Los anuncios de Trump, ya sea diciendo que voten por determinado candidato, luego advirtiendo que no haya fraude porque iba a tener consecuencias ¿influyen en la decisión de los votantes? ¿O influyeron en la decisión de los votantes, primero?

Ese último posteo que fue ayer más bien, aparece porque se ha detenido el conteo de votos. En los primeros dos posteos, el primero, en el que decía que confiaba más en un candidato que en el otro porque no lo considera anticomunista, suficientemente anticomunista; y el segundo, en el que además reafirma ese mensaje y finalmente habla de liberar en algún momento al expresidente Hernández, efectivamente tienen que haber tenido un impacto en el electorado. O sea, los primeros, los que fueron antes de la elección.

Y ciertamente tuvieron un impacto en el Consejo Nacional Electoral ayer, porque después de este posteo se activó la página. O sea, lo que pasó ayer me parece sintomático, porque era un reclamo que tenía toda la población: “Por favor, activen el conteo”. Y luego del posteo de Trump se reactiva la página. Es decir, es como que te están vigilando, tutelando. Y al final, el presidente Trump ayer, que había hecho una intervención de carácter bastante injerencista en las anteriores, ayer más bien se sintió como un respaldo a una demanda ciudadana, porque al parecer el Consejo Nacional Electoral no estaba escuchando a nadie.

Los partidos estaban enfrascados en debate de qué datos tenían que publicarse o no publicarse, mientras el partido que claramente perdió, que es Libertad y Refundación, que no tiene ninguna posibilidad de remontar y que ha sido rechazado por un amplio número de la población, si tomás los dos candidatos, prácticamente el 70 y tanto por ciento de la población ha dicho que no al gobierno actual. Ha aprovechado esta circunstancia para empezar a hacer ruido y empezar a hablar de que va a desconocer el proceso. Con lo cual, este mensaje y cualquier otro posicionamiento de la sociedad y los liderazgos va a ser muy útil para que la elección, aun con estas dificultades, salga adelante. Así que sí, tienen impacto, sin duda alguna, estos posteos. Y será motivo de discusión y preocupación más adelante, porque la institucionalidad tiene que prevalecer independientemente de quién sea el presidente de Estados Unidos o de otra nación extranjera.

Usted sabe que la Argentina era el país más antinorteamericano, por lo menos según indicaban aquellos estudios sobre este factor. Y nos sorprendió muchísimo que en las últimas elecciones que estuvimos en octubre Trump apoyara a un candidato. En el pasado era un disvalor por este antinorteamericanismo que le mencionaba. En el caso de Honduras, usted decía: obviamente los posteos antes de las elecciones tuvieron consecuencias. ¿Consecuencias positivas o negativas?

El antinorteamericanismo en Honduras es muy pequeño. Pero con el 80% de la economía dependiendo de los Estados Unidos, y un medio emigrante en los Estados Unidos, estando en la zona de frontera de Estados Unidos, la relación con Estados Unidos es una relación casi natural. Por lo tanto, lo que opina un presidente norteamericano sobre lo que pasa en Honduras definitivamente impacta. Y es seguro que lo que dijo el señor Trump el miércoles y el viernes, claro que impactó la elección, como sabemos que impactó en la última elección legislativa en Argentina.

Ahora, el punto es: ¿a favor o en contra del candidato? Nosotros pudimos hacer una medición inmediatamente y le mejoró mucho a Asfura que Trump se posicionara por él. Porque algunos nacionalistas, la gente de su partido que lo votaba a Nasralla, decidió cambiar su voto. Pero en el segundo posteo, cuando menciona al presidente Hernández, que estaba detenido y había sido indultado, y de hecho salió ayer de la cárcel, le afectó, porque polarizó algún sector del voto independiente que ya había decidido votar por él.

