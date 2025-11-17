"Elijo creer que el incendio no fue intencional", afirma el intendente de Ezeiza

El incendio del 14 de noviembre en el Polígono Industrial de Spegazzini en Ezeiza arrasó depósitos y fábricas tras un foco inicial en la planta química Logischem, que derivó en una explosión y daños totales en firmas como Iron Mountain y Larroca Minera. Aun así, la fiscal Florencia Belloc investiga posibles fallas en los sistemas de seguridad, mientras el intendente Gastón Granados sostuvo en el programa Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190): “Elijo creer que no fue intencional”, al marcar su posición sobre el origen del episodio.

El dirigente Gastón Granados, actual jefe comunal de Ezeiza, integra el Partido Justicialista (PJ) y forma parte de la coalición Unión por la Patria (UxP). En su debut electoral superó el 60% de los votos, lo que aseguró la continuidad del proyecto político instalado en el distrito. Además, es hijo de Alejandro Granados, intendente durante casi treinta años.

Antes que nada, tu evaluación ya pasados varios días del incendio. ¿Qué podés contarnos de lo que ocurrió allí?

En los próximos minutos van a comenzar las pericias técnicas iniciales en el predio. Ya está la fiscal, llegaron los equipos de la Policía Federal, del Ministerio de Ambiente bonaerense y de la Policía Científica. El fuego está totalmente apagado. Sólo persisten focos menores que la fiscal prefirió dejar extinguir de forma natural, porque no representan riesgo y permitirán una investigación más precisa. Por eso todavía se ve algo de humo negro, generado por las cubiertas de una empresa dedicada a la logística de neumáticos, y humo blanco de una fábrica de envases plásticos.

Para ordenar un poco: ¿cuánto creció este polo industrial? Era impensado hace 20 años.

Es una desgracia lo que pasó. Veníamos creciendo con fuerza en radicación de industrias porque la zona tiene condiciones muy favorables. La explosión no tiene antecedentes y, si hubiese ocurrido en un área no industrial o rodeada de viviendas —como todavía sucede en algunos puntos—, el daño hubiese sido incalculable.

¿Qué cambió en estos 20 años?

Cuando mi padre asumió había siete industrias; hoy son 430. El distrito se transformó en un polo industrial consolidado, lo que impulsó también un fuerte crecimiento poblacional. La decisión de invertir y radicarse en Ezeiza responde, en gran medida, a su principal atributo: la seguridad, que lo mantiene como el municipio más seguro de la provincia.

¿Cuánto influyó que tu padre fuera ministro de Seguridad en la gestión Scioli?

Siempre estuvo muy involucrado en temas de seguridad y yo heredé un distrito con muchos recursos: patrulleros, efectivos, una policía municipal muy preparada y la policía local. Trabajamos todos los días para sostener ese estándar con compromiso constante. Los vecinos lo valoran: es un lugar tranquilo y el más seguro.

Cuando ocurrió el incendio surgieron hipótesis sobre una posible intencionalidad, ¿ves probable esa línea?

Prefiero creer que no. Conozco a los industriales afectados y sé del esfuerzo que ponen cada día. Este es un polígono con pymes familiares de segunda y tercera generación. Me cuesta imaginar que se trate de algo intencional.

¿Cómo responden los seguros cuando una explosión en una empresa afecta a otras?

En principio, una sería la responsable. Todas estaban aseguradas y habilitadas, con la documentación al día. Calculo que la empresa donde se inició el fuego deberá responder por los daños, pero no conozco cómo operan esas coberturas.

Pasando al plano electoral: ¿qué balance hacés entre las elecciones del 7 de septiembre y las del 26 de octubre?

Tuvimos un acompañamiento muy fuerte en septiembre, con el 63,5% de los votos, uno de los porcentajes más altos del conurbano. En octubre no logramos sostener ese nivel y caímos alrededor de 16 o 18 puntos.

Y mirando al peronismo hacia 2027, ¿cómo lo ves?

La derrota de octubre abre una oportunidad para reorganizarnos. Ahora, los intendentes deberíamos tener un rol más relevante en la toma de decisiones, no sólo en las listas. En septiembre quedó claro el respaldo de vecinos y deberíamos ser parte de la discusión del peronismo que viene, tanto para la provincia como para la Nación de cara a 2027.

