Explosión en Ezeiza: comunicado de los parques industriales asegura que “ambos predios están fuera de peligro”

En un comunicado firmado por las dos administraciones, los responsables de los parques industriales de Ezeiza y Carlos Spegazzini brindaron información sobre la explosión ocurrida este viernes por la noche en la zona industrial.

El documento comienza con la aclaración del lugar del estallido: “La explosión no se produjo dentro del Parque Industrial de Ezeiza, ni del Parque Industrial de Spegazzini. El incidente tuvo lugar en una zona abierta denominada Polígono Industrial, un área industrial externa a ambos parques”.

Sobre las consecuencias del hecho, señalaron que “no se registraron pérdidas de vidas humanas. Las personas que fueron trasladadas para atención médica ya han sido dadas de alta, según informaron las autoridades sanitarias”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El día después de la explosión en Ezeiza: hora de pericias y ver si alguien deberá pagar por el desastre

Respecto a la intervención de los equipos de emergencia, explicaron que “los destacamentos de bomberos de nuestros parques fueron los primeros en llegar al lugar”, y agregaron que “tres autobombas se presentaron rápidamente y aportaron información clave para la coordinación del operativo junto a los equipos municipales y de Defensa Civil”.

Además, detallaron que se activaron los protocolos de emergencia establecidos: “Conforme a nuestras normas internas, todos los tanques de agua de los parques aportaron hasta la mitad de su capacidad para abastecer a las autobombas. Durante todo el operativo, los bomberos estuvieron cargando agua en ambos parques”.

También destacaron la colaboración entre los diferentes organismos que participaron en la emergencia, y que se pusieron a disposición “ambulancias y recursos adicionales para asistir a los cuerpos de bomberos, Defensa Civil y autoridades municipales”.

"Flamia está destruida": el desolador testimonio de un trabajador tras la explosión en Ezeiza

En el comunicado, las administraciones solicitaron además “corregir la información errónea que indica que el hecho se produjo dentro del Parque Industrial de Ezeiza. Esta aclaración es fundamental para evitar confusiones y la sobrecarga de consultas a nuestras empresas”.

Así mismo, aseguraron que “ambos parques industriales permanecen operativos y fuera de peligro” y agradecieron “a los bomberos, fuerzas de seguridad, personal sanitario y autoridades provinciales y municipales por la rápida intervención y coordinación.

Y concluyeron: “Seguiremos colaborando con toda la información que sea necesaria”.

NG