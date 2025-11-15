"Flamia está destruida": el desolador testimonio de un trabajador tras la explosión en Ezeiza

Un trabajador de una de las fábricas afectadas por el desastre ocurrido en el Polo Industrial del partido de Ezeiza contó en un video todo lo que iba ocurriendo, instantes después que una tremenda explosión iniciara el incendio en una fábrica de agroquímicas vecina. “Gente, acaba de explotar la fábrica de al lado, hizo volar toda la fábrica, Flamia está destruida", señala el operario sobre su propio ámbito de trabajo. "Estamos ahí, cerca de la explosión, nos agarró a todos...”, agregó.

Esa filmación, que difundió la agencia Noticias Argentina y había sido revelada por Radio Rivadavia, mostró los graves daños sufridos por Flamia, que en su web se presenta una empresa dedicada "a la extrusión y comercialización de perfiles de aluminio" para obras de arquitectura, aplicaciones industriales y carpintería.

La explosión y el incendio de Ezeiza

El viernes 14 de noviembre, a las 21 horas, aproximadamente, se produjo una gran explosión en una empresa de agroquímicos ubicada en el Polo Industrial de Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza, y por la onda expansiva fueron afectadas una fábrica de plásticos, una de pinturas, una de gomas y un depósito de Iron Mountain. Además, explotaron los vidrios de varias viviendas y los centros de salud cercanos recibieron aproximadamente 20 heridos leves, además de dos policías y una embarazada intoxicados y una persona con un infarto.

En el canal Todo Noticias (TN), el intendente Gastón Granados aseguró que “fueron varias explosiones muy fuertes, pero no sabemos todavía cómo se originaron. Ahora estamos tratando de garantizar la seguridad de los vecinos”.

Gente de los barrios linderos reveló haber sentido "un olor especial, similar al de la pólvora", pero ante el temor que se tratara de gases tóxicos, las autoridades pidieron que no salgan de sus casas. César, un testigo de los hechos, contó en TN: "Esto es tremendo, siguen llegando las dotaciones de bomberos. Se siente un olor como a pólvora y se siguen escuchando explosiones".

