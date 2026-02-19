Emiliano Cagnacci: “Pedimos que el Gobierno cumpla los convenios colectivos en la universidad”

El sociólogo y dirigente gremial de la UBA Emiliano Cagnacci analiza el impacto del paro general en el ámbito académico. El entrevistado justifica la adhesión a la medida de fuerza como una forma de rechazar la reforma laboral y denunciar la pérdida de derechos históricos de los trabajadores. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), destaca la paralización casi total de las facultades e institutos, manteniendo únicamente servicios mínimos de emergencia en los hospitales universitarios. Además, se enfatiza que la crisis universitaria va más allá de los sueldos, afectando el presupuesto operativo de las instituciones y el valor real de las becas estudiantiles.

Emiliano Cagnacci es sociólogo, docente y actual secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires desde julio de 2023. Lidera el gremio docente de la UBA destacándose por la defensa de los derechos laborales, la educación pública y su vinculación con el sector no docente.

Néstor Sclauzero: ¿Adhirieron ustedes a la medida de fuerza de la CGT?

Sí, nuestro gremio docente ADUBA y en el caso de la Universidad de Buenos Aires también el gremio no docente APUBA. Ambos gremios están dentro de centrales y federaciones que están en la CGT. Así que el paro general de hoy, más allá de nuestro conflicto en particular, que es la ley de financiamiento, que varias veces lo hemos tratado acá, hoy queremos que lo que está sucediendo con la reforma laboral. Es necesaria en nuestro país, es necesaria una reforma, pero creemos que lo que está sucediendo hoy solo es una quita de derechos conquistados a lo largo de la historia Argentina. Entonces, nos parecía importante que el día de hoy marcar desde el sector universitario también nuestro rechazo a esto de está pasando.

NS: En principio no hay actividades en las universidades, en ninguna.

Si hoy recorrés cualquier sede de la Universidad de Buenos Aires, cualquier facultad, instituto o inclusive los hospitales universitarios, vas a encontrar que en los hospitales hay guardias mínimas y en las facultades solo estaban funcionando aquellas actividades relacionadas con la investigación, procesos que no se pueden cortar. Pero todo lo que tiene que ver con el funcionamiento diario, las oficinas, las clases, la toma de exámenes finales que hoy había en nuestra universidad, se suspendió y en el caso de los pineres se reprogramó, pero hoy hay una fuerte adhesión de todo el sistema, tanto personal docente como no docente en nuestra universidad.

NS: La cuestión universitaria vuelve, ¿no? Parece que el gobierno insistiría con incorporarlo a al debate parlamentario. ¿Qué saben ustedes al respecto?

Mira, sabemos lo mismo que saben ustedes y que nos acabas de contar, Néstor. Digo, hay una idea aparentemente de una apertura nuevamente de la discusión parlamentaria. Si querés, en los términos nuestros los que nos toca como gremio vemos positivo, ¿no? Digo, si hay una en serio una posibilidad de diálogo verdadera por parte del gobierno, ya sea en lo parlamentario, nos parece muy bien, pero también creemos que en este caso es el Ministerio de Capital Humano a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias tiene la responsabilidad del llamado a discutir lo que nos toca a los y las trabajadoras, que son nuestros salarios. Y eso no ocurrió durante todo el año pasado y esperamos que este año antes de inclusive que se llame a discutir en el parlamento nuevamente una ley, nos convoquen y podamos discutir y dialogar en serio. Digo, acá no ha habido un llamado a paritaria, lo cual es preocupante porque digo, la paritaria es un diálogo entre partes y esto no viene pasando y nunca antes nos había pasado esta situación. Entonces, creemos que es importante la discusión, por un lado parlamentaria, si el gobierno decide hacerlo, pero también el llamado a discutir con los y las trabajadores a través de la subsecretaría política universitaria.

NS: El tema de la reforma universitaria no es solo y exclusivamente una cuestión salarial gremial, que entiendo que pueda ser defendida y discutida desde distintos ámbitos, pero es mucho más abarcativa, ¿no? Tiene otras cuestiones de fondo.

Tal cual como vos lo planteas. Digo, si nos acordamos la ley aprobada en la cual no lo logramos después de tres marchas, ¿no? Y digo lo logramos no solo la comunidad universitaria, la sociedad en general. Luego de tres marchas conseguimos una ley que se sostuvo a pesar del veto. Esa ley planteaba la recomposición en términos de gasto funcionamiento, la recomposición en términos del presupuesto para las universidades que tenemos hospitales universitarios. En el caso de la UBA son seis. Como también la recomposición salarial y especialmente, que esto siempre por ahí pasa de largo, cuando aparece el conflicto nuevamente universitario y especialmente la cuestión de las becas estudiantiles, que han quedado retrasadas por mucho tiempo y en un valor ya casi inservible para lo que es la Argentina de hoy. Un estudiante que recibe una beca recibe 28.000 pesos de bolsillo. Seguramente entre los que estamos acá en la nota, la gente que está ahí en el piso y los televidentes, con 28,000 pesos no podemos viajar, por ejemplo, en el colectivo un mes y de vuelta. Bueno, imagínense un estudiante universitario si esto le sirve. Entonces, contemplaba varias cuestiones la ley.

Por lo tanto, por eso digo, creemos que es necesario y positivo el debate en el parlamento. Si el gobierno considera que allí debe hacerlo, sí, también, pero también consideramos que en democracia, que es como vivimos hace más de 40 años los argentinos y las argentinas, es necesario que respetemos los ámbitos institucionales y en nuestro país los convenios colectivos de trabajo, que tienen peso de ley.

Por lo tanto, es responsabilidad de la subsecretaría de Políticas Universitarias llamar a discutir salario y que la recomposición salarial sea un diálogo entre partes y no una imposición como ha sido todo el año pasado en donde no se llamó a discusión paritaria y el gobierno, a través de resoluciones administrativas por parte del Ministerio de Capital Humano, otorgaba aumentos siempre por debajo de la inflación. Por lo tanto, atrasábamos la pérdida aún más, y mes a mes no podíamos recomponer siquiera la inflación de ese mes. Entonces, nos parece importante que se discuta, sí, pero también en los ámbitos que corresponden. El de Parlamento, si así lo desea el gobierno, pero también cumpliendo con los convenios colectivos de trabajo y llamando a discutir el salario.

NS: ¿Cuánto modifica este proyecto de ley el convenio para los trabajadores, los docentes, el sector universitario?

Convenio colectivo de trabajo, como cualquier convenio, da pautas generales en cómo se dan esas relaciones laborales. Pero lo que nos va pasando es que el gobierno al no llamar a la discusión salarial, ese retraso de origen desde el estado del gobierno se viene arrastrando. Entonces, por eso nosotros pedimos que se cumplan con los convenios colectivos de trabajo que establece, entre otras cuestiones, que el salario es una discusión entre el órgano que le compete, en este caso el Ministerio de Capital Humano y en este caso las entidades federales que representan en nuestro caso a los y las docentes universitarios.