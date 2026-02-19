Cristian Ritondo: "Vamos a acompañar la reforma laboral al 100%"

El diputado nacional y jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, confirmó el respaldo total de su bancada al proyecto oficialista de la modernización laboral y destacó la necesidad de avanzar en una modernización del régimen laboral. "Vamos a acompañar la reforma laboral al 100%", aseguró.

“Esperemos que todos aquellos que apostamos por el cambio y que entendemos que esta reforma, esta modernización laboral, es una posición que han tomado todos los gobiernos democráticos”, afirmó Cristian Ritondo.

La reforma laboral y una gran oportunidad para Argentina

Asimismo, sostuvo que la iniciativa busca cambiar reglas que hoy desalientan la formalización: “Casi todos los gobiernos quisieron tener una ley de modernización laboral que cambiara la regla de juego para que pudieran ingresar más cantidad de trabajadores al sector formal, que las industrias, las PyMEs, el comercio, tengan mucho menos miedo al problema de la judicialización laboral”. Y agregó: “Nos parece que hoy es una gran oportunidad para la Argentina y que el Congreso debe sesionar y discutir y poner arriba del tapete esta discusión”.

Uno de los puntos más controvertidos era el artículo 44, que finalmente no será tratado. En este contexto, Ritondo planteó: “Está fuera. Yo creo que era un gran problema”. Además, explicó su intervención directa: “Lo advertí, apenas lo vi, lo advirtieron nuestros senadores y, bueno, por suerte el Gobierno tuvo una gran capacidad de escucha”.

Polémica por el cobro de los sueldos

Sobre la posibilidad de incorporar el pago de salarios mediante billeteras virtuales, reconoció que no hay consenso: “La verdad que no, con total honestidad, no lo veo. El Gobierno no ha aceptado ese pedido de cambio”. No obstante, defendió la propuesta: “A nosotros nos parece buena la idea”.

El entrevistado admitió que la ley puede ser perfeccionada: “Toda ley es mejorable”. Respecto de las licencias médicas, anticipó que podría trabajarse en una norma específica: “Seguramente habrá que buscar algún esquema que proteja al trabajador, pero que también proteja al empleador en licencias”.

Sobre posibles tensiones durante la sesión, expresó: “Esperemos que no pase, que haya una movilización pacífica, que hagan el reclamo, y que dentro del recinto podamos sesionar de manera tranquila”.