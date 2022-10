Emiliano Yacobitti: "No vamos a votar a favor del blanqueo de dólares"

Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, indicó que al Poder Judicial "no se le puede cobrar a el impuesto a las Ganancias de un día para el otro”. A su vez, analizó el futuro con el proyecto de ley que presentó. "No vamos a votar a favor del blanqueo de dólares", resaltó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9). A su vez, analizó los detalles del Presupuesto 2023.

¿Cuál es el fundamento del proyecto que presentaste?

Queríamos cambiar el concepto y la matriz tributaria en Argentina en 2020 y, por primera vez, se logró mostrar que la educación no es un gasto, sino una inversión, y que debía poder ser descontada del impuesto a las Ganancias. En ese momento logramos que se descontará para los trabajadores en relación de dependencia.

Y ahora queremos que este beneficio lo puedan tener todos, los autónomos y los que están en relación de dependencia. Aunque suena incongruente, ya que los trabajadores no deberían pagar impuesto a las Ganancias, porque esto es lo que grava la renta, es decir, lo que gana una persona menos lo que necesita para vivir dignamente.

La mejor inversión a futuro es la educación de su pueblo. No es sólo justo que un padre pueda deducir parte de lo que gasta en la educación de sus hijos en este impuesto, sino que es la mejor inversión para el Estado, porque una persona es más productiva cuanto más nivel educativo tenga. Por esto propusimos hacer una canasta básica de bienes educativos, para que se generara una deducción que se puede hacer con parte de una prepaga o con los intereses de un crédito para una casa.

La mejor inversión a futuro es que una familia destine sus recursos en la educación de sus hijos. Con las restricciones que tiene nuestro país, deberíamos buscar una baja de impuestos inteligente, es decir, al que invierte en educación para su familia le bajo el impuesto a las Ganancias con un tope de un 40% del mínimo no imponible, con actualización por la inflación.

Entonces, así se equipara un gasto educativo básico para cualquier familia, sobre todo, donde la tecnología tiene que ver más con la educación.

El análisis del Presupuesto 2023

¿Qué importancia tiene aprobar el presupuesto del año que viene? ¿Qué opinión tenés respecto a cómo está construido, que tiene bajas en prácticamente todos los rubros, incluyendo educación?

Lo primero es que hay que analizar que la Argentina no tiene una legislación como en otros países. Acá, si el presupuesto no se aprueba ,se reconducen las partidas, o sea, que la discrecionalidad del Poder Ejecutivo es total. Nosotros logramos varias cosas en este presupuesto. Como venimos de uno que estaba dibujado el año anterior, hoy se plantea una inflación del 60% que todos creemos que es menor de lo que va a hacer.

Por eso, para que no existan discrecionalidad en los gastos, desde la oposición planteamos una cláusula para que la diferencia entre lo que se recaude por la inflación real e inflación estimada, también tenga que volver al Congreso para ser gastada. Al votar un presupuesto, ya tenemos una menor discrecionalidad. Después, seguramente vamos a tener diferencias en particular: no vamos a votar a favor del blanqueo de dólares.

También va a haber una diferencia grande con el Poder Ejecutivo en el cobro intempestivo del impuesto a las Ganancias para los jueces. Aclaro que es el impuesto más justo de todos, por eso lo tienen que pagar todos por igual. El Poder Judicial no resolvió la inequidad existente, pero tampoco la solución puede ser bajar el 35% del sueldo. Queremos discutir todos los privilegios juntos y la forma es hacerlo ordenadamente y no de manera intempestiva.

En el caso específico de que los ingresos excedan la inflación pensada, si no se vota a favor, ¿no se puede utilizar ese dinero?

Hoy sí, pero con esta cláusula no. Porque dice que todo el dinero que sea la diferencia entre lo recaudado con la inflación real y con la estimada, en lugar de ser un bolsa de libre disponibilidad, va a pasar a ser un presupuesto que regresa al Congreso.

Teniendo en cuenta que va a ser un año electoral, muy probablemente no haya acuerdo. ¿Qué pasaría con el dinero?

Si no hay acuerdo, el Ejecutivo lo usará por decreto y después se verá la validez de esos decretos. Lo que estoy seguro es que, si no ponemos esa clausula hoy, va a ser mucho más fácil tener discrecionalidad en un año, con una inflación muy alta y en un año electoral.

Finalmente, tiene su parte testimonial.

En el fondo, hasta que no cambiemos la legislación argentina, como en Estados Unidos, donde sólo se pueden hacer cosas básicas, va a seguir pasando. Ahora, después de votar esta cláusula, el costo que paga quien lo haga va a ser mayor.

