Esteban Paulón: "Vamos a hacer una diplomacia paralela del Congreso argentino con el congreso brasileño"

En una entrevista exclusiva con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el diputado Esteban Paulón ofreció precisiones sobre la agenda institucional que una delegación parlamentaria argentina mantuvo en Brasilia con altas autoridades del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, entre ellas el canciller Mauro Vieira y el asesor presidencial Celso Amorim. Durante la conversación, el legislador analizó la preocupación que genera en el país vecino la tensión diplomática impulsada por Javier Milei y el impacto del extremismo político en la estabilidad democrática de la región. Asimismo, Paulone detalló la propuesta de consolidar un canal de trabajo permanente entre los congresos de ambos países para sostener acuerdos bilaterales clave y brindó un diagnóstico sobre el complejo escenario electoral brasileño de cara a los próximos comicios.

Esteban Paulón es político y activista por los derechos de las personas LGBTIQ+ de Argentina., nacido en Santa Fe. Desde 2019 es director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGBT+. En 2023 fue electo diputado nacional en el Congreso argentino.​

Esteban, muy buenos días, Jorge Fontevecchia. Originalmente estábamos por hablar con Maximiliano; creo que están todos arriba de un avión volviendo de Brasilia, de la reunión que tuvieron ayer —en realidad, antes de ayer, si no recuerdo mal— con el canciller Mauro Vieira. Contanos cómo fue esa reunión y qué nos queda a futuro de las relaciones entre Argentina y Brasil si llegase a ganar Lula en las próximas elecciones. Te escuchamos.

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Sí, Jorge. Primero decirte que lo que notamos es que la presencia de esta delegación plural de diputadas y diputados generó mucho interés, no solo porque aparecieron dos reuniones muy importantes fuera de agenda: una, la del canciller Mauro Vieira y la otra, la del asesor especial del presidente Lula para las Relaciones Exteriores, Celso Amorim. Es un virtual cargo al nivel del canciller y esto habla claramente de la preocupación que hay en Brasil por el enfriamiento del vínculo entre Argentina y Brasil, por las agresiones de Javier Milei y por lo que esto puede implicar como un riesgo para la democracia. Recordemos, Jorge, que en Brasil, el 8 de enero, cuando Lula estaba por asumir la presidencia, fueron tomados varios de los edificios gubernamentales por los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro. Ese riesgo ellos lo ven latente y sienten que poder estrechar y mantener las relaciones bilaterales con Argentina es central a la hora de la defensa de la democracia. Por otro lado, también son conscientes, al igual que lo somos nosotros, de que la integración regional —o la integración entre regiones que se está dando con la Unión Europea, con los países del norte de Europa— en un contexto de un mundo muy polarizado y de una disputa comercial abierta entre Estados Unidos y China, nos necesita juntos, nos necesita de la mano. El nivel de descoordinación al que estamos expuestos por estas agresiones en su momento del presidente Milei y el enfriamiento del vínculo entre ambos países también pone en riesgo cuestiones que tienen que ver con esto. Por eso fue una visita muy bien recibida. Hay expectativa de que, pasado el proceso electoral, se puedan encauzar finalmente los vínculos. Por lo menos esa es la voluntad. De parte nuestra, la intención es abrir una agenda de trabajo en paralelo desde los parlamentos de Brasil y de Argentina para poder trabajar en tres o cuatro temas que consideramos importantes: la cooperación en los acuerdos nucleares, todo lo que tiene que ver con la defensa de la democracia y las cuestiones vinculadas a la inteligencia artificial. Bueno, son temas que nos parece que es importante poner sobre la mesa y abordarlos en conjunto.

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Esteban, ustedes llegaron a plantear una especie de canal diplomático alternativo, el Congreso con el Congreso, subsanando, equilibrando y compensando la falta de relación del Ejecutivo con el Ejecutivo. ¿Cómo podría funcionar eso y cómo lo tomaron los brasileños?

La verdad, Jorge, que ellos lo tomaron muy bien. Porque es cierto que muchas veces las relaciones exteriores están en cabeza del Ejecutivo, pero hay que recordar que nuestra Constitución —y la mayoría de las constituciones— también delegan al Parlamento algunas reservas, algunas cuestiones vinculantes a los acuerdos internacionales y a la aprobación de los tratados. Es decir, que el Parlamento no es un colado o un convidado de piedra en lo que tiene que ver con los vínculos internacionales. Todos entendemos que los parlamentarios, en tanto representantes del pueblo, también podemos aportar, porque el vínculo entre los países va mucho más allá de un presidente. Sea Lula, sea Milei, sea Trump, sea quien sea, los vínculos son históricos. Yo creo que nosotros con Brasil tenemos un destino común, y ese destino común debe ser de la mano y en una integración global inteligente juntos, aprovechando las potencialidades que tenemos. Así que en Brasil fue tomado muy bien y, de hecho, estamos planteando para pasadas las elecciones la posibilidad de que nos visite una delegación de parlamentarios brasileños en Argentina y, en ese segundo encuentro conjunto, poder avanzar ya en una planificación concreta sobre esos temas que te comentaba antes.

Esteban, hace varios meses, Lula y Bolsonaro en las encuestas aparecían empatados. Luego Lula despegó y había una diferencia que algunos marcaban de seis puntos a favor de Lula sobre Flávio Bolsonaro. Últimamente parecía estar emparejándose nuevamente por las denuncias de corrupción que atacan cerca de Lula y de algunos jueces del Supremo Tribunal, también cercanos a Lula. ¿Qué clima percibiste vos y percibieron ustedes respecto de cuál puede ser el escenario electoral ahora en las elecciones presidenciales del próximo octubre en la segunda vuelta?

El clima que vimos es de una ventaja razonable para Lula en primera vuelta, pero una situación de mucha paridad en la segunda vuelta. En la primera vuelta ahora están despuntando algunos candidatos nuevos; hay un gobernador que aparece, un exmilitar, que empiezan a representar el 4%, 5%, 6% o 7% de los votos. Eso dispersa un poco la potencia electoral, sobre todo del bloque más de la extrema derecha, del voto cercano a Bolsonaro. Entonces, ahí seguramente Lula va a llegar con un poquito más de aire a la primera vuelta, pero cualquier escenario de segunda vuelta es con una marcada paridad. Y ahí me llevaba a hacer una reflexión, Jorge, que creo que es importante también como enseñanza. Pensá que Lula hoy está compitiendo con un marco que es prácticamente todo el sistema político brasileño. Del otro lado, Flávio Bolsonaro, con el Partido Liberal, va con un solo partido, con una sola chapa, como dicen ellos. Es la candidatura de un único partido, que es un partido relativamente nuevo y aparece hoy disputando la presidencia. Esto habla de la emergencia de un nuevo actor político, de una nueva identidad política en Brasil que supera las identidades anteriores y que aparece con enorme fuerza. Es también una enseñanza para nosotros en Argentina, que estamos viviendo un proceso similar que podría darse pasado el período de gobierno de Milei. Porque mirá lo que pasa aquí: él tiene chances de ganar o de perder el año que viene, está abierta esa elección. Quizás, aun fuera Milei del gobierno, sí persista el mileísmo como identidad política. Y bueno, está el desafío de los partidos democráticos de ver de qué manera abrimos un diálogo muy amplio para enfrentar esa amenaza.

Esteban Paulone, muchas gracias. Buen regreso y gracias por atendernos desde el mismísimo avión. Hasta un próximo encuentro. Muy gentil.

Gracias, Jorge. Muchas gracias.

MEG