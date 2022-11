Se estrena "Encintados": la palabra del director y de Benjamín Amadeo, su protagonista

Este jueves 10 de septiembre se llega a la pantalla grande "Encintados". El objetivo del film, en palabras del director, fue "poner sobre el tapete un tipo de familia sobre la cual hay un montón de prejuicios y tabúes".

"Tenía ganas de hablar sobre un tema tabú desde un lugar cercano, desde la comedia familiar, para derribar los pruritos sobre el tema", explicó Quattrini en la avant premiere de la película. "Lo armamos pensando un poco en nuestras propias familias y sus propias disfuncionalidades", destacó.

La película aborda, en clave de comedia, la historia de Facundo, un joven argentino -interpretado por Benjamín Amadeo- que luego de una ruptura amorosa emprende un viaje de sanación a la ciudad de Cusco, en Perú, donde conoce a Martina y a Sofía, una pareja peruana que busca tener un hijo.

A 11 días de Qatar, llega "Robo Mundial" a Star+

Ya sin recursos para costear más tratamientos de fertilización, una de ellas ve en él la posibilidad de cumplir el sueño de ambas de alcanzar la maternidad. Al tiempo de aquel encuentro, el joven se entera de que será padre y comienza un derrotero para integrarse a sus vidas.

Su protagonista anticipó qué espera del proyecto

Benjamín Amadeo destacó: "Me llamó la atención, en primer lugar, el armado del personaje, lo que parece que va a hacer pero que tiene un trasfondo y viene con una historia que tiene que resolver, va en busca de algo que no sabe bien qué es, a Cusco, donde se encuentra con las protagonistas y eso me pareció muy divertido".

"Me gustaba la idea de contar una realidad, una problemática, la situación de un colectivo y me pareció interesante la dinámica en que estaba contada"

En tercer lugar, Amadeo destacó "la aventura de ir a filmar a Cusco con gente que yo no conocía, me parecía algo osado que me gustó como desafío" como motivo para elegir el proyecto. En esta línea, sostuvo que debió "irse de su vida por dos meses" y eso "le permitió enriquecerse del grupo humano" con el que se cruzó. Y añadió: "Me llevo una experiencia transformadora para mí, me llevo una película de la que me da mucho orgullo haber participado, muchos amigos en otro país y en este"

Benjamín Amadeo, protagonista de la nueva película "Encintados"

En Perú, la presentación del trailer generó una serie de controversias con la comunidad LGBTIQ+. Al respecto, el director señaló que "tienen que ver con que en Perú es un tema tabú y los derechos están restringidos, por lo que los militantes marcan su territorio con cualquiera que busque abordar el tema". Y comparó la situación con lo que sucede en nuestro país: "Argentina está muy avanzada en términos de derechos en relación con Perú y otros países latinoamericanos"

Consultado acerca de cuál será el recibimiento del público argentino respecto a la película, Amadeo sostuvo que "con el mismo amor y energía con la que fue concebida". De todas formas, recalcó que no hay que olvidar que se trata de "personajes de ficción que tienen conflictos generados para que logren aprendizajes".

"La película invita a una conversación y tiene una mirada positiva, no es una película militante porque yo tampoco lo soy. Como cineasta me interesa meter las manos en un tema y entenderlo creando algo a partir de esto", concluyó Quattrini.

AO JL