Estudiantes perdió y Defensa ganó para llegar afilado contra River

El periodista deportivo, Román Iucht, informó sobre la jornada futbolística que se desarrolló este martes, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Nos pasamos buscando adversarios para River y la realidad es que cuando uno apunta para poder colgarse esa chapa en el fútbol argentino, que es verdaderamente competitivo, aparece algún resultado que genera un tropezón y le permite al conjunto de Martín Demichelis no solo permanecer en lo más alto del campeonato, sino respecto a algunos de esos eventuales perseguidores sacarle más distancia.

Es el caso de Estudiantes de La Plata que fue a jugar a Santa Fe contra Colón y se trajo como resultado una derrota por 1 a 0 con gol de Facundo Garcés. Frente a esto, el "Pincha" quedó con 35 puntos y el Millonario le lleva nueve con un partido pendiente que es contra con Defensa y Justicia, por lo que la distancia puede ser aún más importante.

El Halcón venció por 2 a 0 a Belgrano con goles de Nicolás Fernández y Juan Miritello, está realmente muy bien en el campeonato pero claro, el sábado jugará frente a River los 65' restantes del partido en el que había fallecido un hincha millonario.

Por lo tanto, es de los que todavía tiene la chance limar la diferencia con el elenco de Núñez, ya que lo enfrentará dentro de apenas cuatro días en el Monumental.

Atlético Tucumán también salió victorioso ante Godoy Cruz, a quien derrotó por 2 a 1 con goles de Mateo Coronel y Matías Orihuela, mientras que el Julián Eseiza descontó para el Bodeguero.

Sebastián Battaglia, desde que el técnico de Huracán, no solamente no conoce la victoria, sino que además convirtió muy poco goles y en un mismo partido, es decir, no hay resultado ni poder de fuego. Evidentemente algo no está funcionando y ya desde el arranque.

El Globo cayó por 1 a 0 frente Gimnasia y Esgrima de La Plata con gol de Cristian Tarragona sobre el final. Pese a tener siete partidos al mando del equipo de Parque Patricios, aparece un manto de dudas respecto de la continuidad del ex técnico de Boca.

Lo sabe, profesión de riesgo e inestable como cualquier otra en Argentina, y los técnicos no son la excepción.

El que se quedó sin trabajo fue Diego Martínez, en este caso, estamos hablando de otra cosa y de más de tres años de trabajo en Tigre, un ascenso a Primera y una campaña fantástica para quien a partir de ahora también se transformó en uno más en la lista de desocupados.

BL JL