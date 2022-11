Eugenio Semino: "Si la inflación es la que pondera el Banco Central, los jubilados van a estar 26% abajo"

Eugenio Semino, abogado y Defensor de la Tercera Edad, analizó los anuncios de Raverta y de Sergio Massa para aumentar los ingresos de los adultos mayores. "Si la inflación es la que pondera el Banco Central, los jubilados van a estar 26% abajo", destacó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9). A su vez, cuestionó las políticas de Alberto Fernández al respecto.

Nuria Am (NA): Fernanda Raverta dijo que las jubilaciones le ganan a la inflación. ¿Qué piensa al respecto?

Los funcionarios debieran recurrir a la famosa frase "si no se puede mejorar la hipocresía, hay que decir la verdad". Esa hipocresía se ha convertido en bizarra en Argentina. Pero más allá de las opiniones, hay que fijarse en la objetividad de los números.

Cuando ayer se anunciaba el reajuste, que ya está establecido trimestralmente por ley, se anunció un 15,6% para diciembre. No fue novedoso porque el reajuste de septiembre fue del 15,56% y antes también había sido en esos valores.

En términos de plata, esto implica que, la gran mayoría de los jubilados, como perciben el haber mínimo, están cobrando al día de hoy 43 mil pesos, más un bono de siente mil pesos. Es decir, que de bolsillo cobra 50 mil pesos. Con el aumento anunciado, durante diciembre, enero y febrero, el haber va a ser de 50 mil pesos, porque no contamos el tema de los bonos.

Lo que se incorpora es un bono de 10 mil pesos para los próximos tres meses. Y en marzo se dará el próximo reajuste, que se hará sobre el haber real de 50 mil pesos. Cuando vemos que el único reajuste extra que van a tener es de 10 mil pesos, nos da que el jubilado va a recibir 323 pesos más por día.

Con los anuncios de Raverta y de Sergio Massa, se confirma que se sigue haciendo el más brutal de los ajustes de la economía sobre los sectores más frágiles de la sociedad, como son los adultos mayores y los discapacitados, que no se lo menciona.

NA: ¿Qué van a hacer desde la Defensoría?

Venimos reclamando sobre la pérdida de poder adquisitivo, que no es nuevo, y se va acumulando. Recordemos que Alberto Fernández decía que los jubilados habían perdido 20 puntos contra la inflación entre 2018 y 2019. Él decía que iba a recomponer esa situación y, no solo no pasó, sino que fue haciendo ajustes hacia la baja durante el 2020.

Y en el 2021, con la ley actual, no se incorpora la variable de la inflación, porque los diputados oficialistas decían que iba a ser baja, desconociendo la realidad de nuestra sociedad. Los reajustes sumados de todo el año dan el 74% de acumulado. Por lo tanto, si la inflación es la que pondera el Banco Central, los jubilados van a estar 26% abajo.

NA: ¿El reclamo de ustedes puede ir por vía judicial?

Lo tenemos en la Corte, pero sabemos que tienen otros tiempos, y llegan tarde, en algunos casos.

Las dificultades económicas para los adultos mayores

Alejandro Gomel (AG): Por lo que dice, el Gobierno suma los bonos para decir que los jubilados van a ganarle a la inflación.

Primero hay que aclarar que no todos cobran esos bonos, porque corresponde a los de la mínima. Hay dos millones que, en definitiva, por su pérdida frente a la inflación, financiaron a los que sí obtuvieron algo. Perversamente, se distribuye miseria, en vez de general soluciones.

Pero este es el ajuste que el Gobierno no quiere decir. Algún jubilado se favorece con este 15,6% de reajuste, como por ejemplo, Cristina Kirchner.

AG: ¿Cuál es la canasta básica de un jubilado para vivir dignamente?

La última que se publicó en octubre nos daba 151 mil pesos. Desgraciadamente, el ajuste lo hace la inflación, por eso no se la incluyó como variable.

AG: ¿Con la fórmula anterior cuánto estarían cobrando?

Hay períodos que se emparejan y, en otros casos, una está por encima de la otra. Por ejemplo, en el 2019 hubo 53% de inflación, y esa fórmula no ponderó lo suficiente, pero sí lo iba a hacer en el primer semestre del 2020, cuando se suspendió.

Con esto quiero decir que hay una política de Estado de ajustar a los más débiles de la sociedad, y es grave, con un concepto viejo. Argentina está en un camino regresivo, tenemos uno de los haberes más bajos de la región, junto con Haití, si lo medimos en dólares. Y hace 30 años teníamos el mejor haber dentro de la seguridad social.

