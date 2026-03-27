Eutanasia en España: “Ahora la derecha dice que el Estado debe garantizar la vida y la izquierda, la libertad individual”

El caso de una joven española de 25 años que accedió a la eutanasia tras un largo proceso judicial reabrió un intenso debate en España, atravesado por tensiones políticas, éticas y sociales. Con más de 1.100 casos desde la sanción de la ley en 2021, esta situación se volvió emblemática por la intervención de la justicia y la oposición familiar: “Pasó por cinco tribunales y todos fallaron a favor de ella” sostuvo el periodista Marcelo Molina desde Madrid, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190). En ese marco, el analista señala una paradoja que atraviesa la discusión pública: “Se cruzaron los papeles: la derecha habla de ejecución y la izquierda de libertad individual”.

Marcelo Molina es un periodista argentino que actualmente reside y trabaja en Madrid, España. Se desempeña principalmente como corresponsal y analista de la actualidad española y europea.

Conmocionados aquí por el caso de la joven española que pudo acceder a la muerte asistida. ¿Cómo lo están viviendo los medios en España y cuál es el debate en este momento allí?

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Es un tema que está en todos lados, que ha explotado. Aunque debemos remontarnos también un poco a la historia de lo que es la eutanasia en España. Porque no sé si recordás el caso Sampedro, que es el antecedente más famoso que hubo. Fue el caso de una persona que estuvo 30 años en estado parapléjico después de un accidente y pedía desesperadamente la eutanasia. No se la dieron. Eso inspiró incluso una película, que fue Mar adentro, que interpretó Javier Bardem.

En realidad no le dan la eutanasia, fue un suicidio asistido que él incluso lo grabó, se emitió, y a partir de ahí eso fue la base que terminó en 2021 en la sanción de la ley de eutanasia con la que España cuenta. O sea, está regulado legalmente desde el año 2021 esto en España.

Y, a ver, no es el primer caso: hubo más de 1.100 casos de eutanasia en España, desde que está vigente la ley. Sí es verdad que este caso adquiere relevancia porque es el primero en el cual se debate y se interpone ante la justicia y ante todos los organismos pertinentes tratar de evitar esa decisión que fue adoptada por Noelia, la chica que falleció ayer a los 25 años.

El recurso lo interpone el padre y, a partir de ahí, es donde empieza toda la polémica. Porque ella había pedido el recurso, pasó por cinco tribunales, incluso el Tribunal Superior de Derechos Humanos de Estrasburgo, que regula Europa. Todos los casos le dieron a favor a ella.

Incluso los organismos de control, hasta 36 especialistas, también le dieron la derecha a ella, de avalar esta práctica de la eutanasia. Pero permanentemente el padre, a través de una organización que se llama Abogados Cristianos, interpuso recursos, incluso hasta el día de ayer, minutos antes de que se lleve a cabo esto, para evitarlo.

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Cuando dije “ejecución”, ¿por qué lo digo? Porque depende de dónde lo estemos mirando, la política, la izquierda o la derecha. Hoy, por ejemplo, la derecha está hablando de la ejecución del Estado español de un ciudadano español, que con tus impuestos han ejecutado a una persona. Que el sistema falló también. A ver, eso es una cosa que están diciendo todos, porque el Estado debería ayudar a evitar este tipo de situaciones y ayudar a que sobreviva, y no a ejecutarla, a que muera.

Pero bueno, esto es un pequeño panorama que te doy de todo lo que se ha debatido. Y después, si querés, también podemos ingresar en cómo el periodismo también entró en esa sala de debate, que es otro elemento para la grieta, la famosa grieta mundial en España.

Y eso llegó al Congreso incluso ayer. Ayer hubo una sesión en el Congreso y, de un lado y del otro, tiraron toda la munición habida y por haber: desde la derecha, sobre el fallido Estado, sobre cómo el Estado usa los impuestos para ejecutar. De hecho, usaron la palabra “ejecutar”, y los medios de derecha hablan de la ejecución, mientras que desde la izquierda se habla de la libertad.

Y acá tenés una paradoja. Porque mientras el ala que defiende la libertad permanentemente, y la libertad individual, en este caso decía “¿cómo el Estado tendría que haber actuado para evitar eso?”, y desde la izquierda, donde hablan del Estado protector, acá decían que la libertad individual estaba por encima de todo. Y es un lindo debate, porque es como que se cruzaron los papeles. O sea, ¿cómo se cruzan conceptos de unos y otros?

¿Cómo se cruza ese debate con el aborto? Es decir, porque casualmente el argumento allí es la libertad de la vida versus la libertad de la mujer que lleva la vida adentro. ¿Cómo se plantea?

Los personajes y la forma de encarar ambos temas es muy similar. Porque en algún punto también muchos hablan de que esto fue un suicidio, porque la chica esta pidió y la ayudaron a suicidarse. Y en el caso del aborto pasa lo mismo. Y es más, esta organización de Abogados Cristianos también naturalmente y regularmente interviene en todo este tipo de debates y circunstancias.

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Yo recuerdo que era en España donde había una serie de religiosos que oraban para que el papa Francisco muriese pronto. Y el propio Papa, que lo contaba, por lo menos me lo contó a mí en una de las entrevistas. O sea, todavía queda en España un catolicismo pre-diluviano, podemos decir.

Absolutamente. Y, de hecho, incluso también hay cifras. Porque, por ejemplo, a mediados de 2025, el CIS -que es el Centro de Investigaciones Sociológicas, un organismo oficial cuya principal función es estudiar a la sociedad española-, estos son datos de 2025, o sea muy nuevos, el 52,8% de los españoles se declaró católico, aunque solo el 17,3% practicante.

Pero bueno, es interesante la proporción. También el mismo CIS, en el momento en que se discutió la ley, estableció que más del 70% de los españoles estaban a favor de la regulación de la eutanasia. Y en el momento de la aprobación de la ley, el 90% de la población estaba al tanto, sabía de qué se estaba hablando. O sea, no podemos decir que esto no se sabía, que la gente no estaba informada o que no querían haberlo resuelto. De hecho, te repito, hubo más de 1.100 casos ya. Para ser concretos, 1.123 casos.

Esto obviamente cobra importancia por todos estos elementos particulares. Jovencísima, 25 años. El padre pidiendo lo contrario. Generalmente, en la gente de más edad que pide eutanasia, los padres ya no están siquiera vivos. Pero además también, y te pregunto si tuvo algún componente en agrandar la discusión, el hecho que motivó que esta chica quedara en la situación de que la vida para ella carecía de sentido, que era un intento de violación. Si no hubo también ahí el tema de la discusión de género.

Sí, pero, a ver, el caso de esta chica creo que alcanza relevancia por varias cosas. Es uno de los casos de menor edad, ya había habido uno de 22 y 23 años. Pero sí es verdad que, en el caso de esta chica, ella estaba parapléjica. Movía las manos, incluso con muchísima dificultad podía pararse, podía moverse.

De hecho, ella cuenta en una nota, que es muy impresionante, que da cuatro días antes, que se emite un día antes de que se produzca la sentencia, de que se lleve a cabo, que a ella le gusta maquillarse y que quería maquillarse, quería vestirse bien, quería estar muy elegante y linda para el día en que esto suceda.

Y en esa nota, que es una cámara en plano americano, vos la ves y es una persona absolutamente normal. No es una persona con una enfermedad terminal, como otros casos, o que no pueda moverse. Entonces, creo que lo que ha impresionado mucho es que hablaba con mucha soltura, con mucha naturalidad. Incluso estaba la madre al lado, que hasta último momento trataba de convencerla, pero asumía que esa decisión era irreversible.

Estaba la abuela. No estaba el padre. Obviamente, el padre es una figura muy importante en esto. No se sabe el nombre del padre, no se han dado los datos. Pero ella, en la nota, tira varias frases que son tremendas. Habla del padre, que el padre le impedía este tipo de cosas, pero por otro lado nunca la iba a ver, nunca la visitó. Incluso había perdido la custodia de la hija.

Y dice: “No sé para qué me quiere viva, si lo único que quiere es verme muerta”. El padre le dijo que no la iba a ver, que no iba a estar presente el día de la eutanasia, que no iba a ir al entierro ni lo iba a pagar. Que no le escribe, que no la llama, pero sí presentaba todos los recursos para que ella siga viva.

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Esa nota, ¿era parte de la grieta de los medios? ¿Fue hecha por algún medio en particular que es parte de la grieta a favor o en contra de la eutanasia?

Mirá, esa nota se la dio a una periodista de Antena 3, el programa de Sonsoles, un programa muy conocido acá. Es una periodista que estuvo siguiendo el caso siempre y que estaba en contacto con ella. Y ella misma, Noelia, pidió hacer esa nota. Es más, pidió como condición que la emitan antes, porque ella la quería ver, quería verse en la nota. Y es una nota extensa donde habla de todo.

¿Y cuál es la posición de Antena 3 en esta grieta?

Te diría que está bastante en el medio en esta situación. No está en la derecha claramente, pero tampoco en una extrema izquierda. Está bastante centrado, porque por un lado hay un hecho objetivo: legalmente se hizo todo. Todo. Nadie pudo reclamar nada. Hubo 32 expertos, hubo cinco tribunales que fallaron todos a favor de ella. La sentencia estaba desde hace 600 días, o sea, eso se demoró por el padre. En relación a lo que vos me decías, ella ya a los 13 años había estado en un psiquiátrico y ya había tenido varios intentos de suicidio, no solo uno.

Es verdad que hay un caso del que tampoco hay mucho detalle, que es el tema de la violación, que ella misma cuenta. Que varias veces fue violada por novios, por amigos, por ambientes malos donde se puso, donde se introdujo. Y el determinante es este, donde tres personas cometen este hecho.

Y ella dice: “Ni siquiera lo denuncié porque ya a los dos o tres días...”. Fue el último intento de suicidio, que la lleva a arrojarse de un quinto piso. Ella sobrevive, queda en la situación en la que queda, con esta paraplejia, y a partir de ahí, cuando cumple la mayoría de edad, es donde solicita la eutanasia. Y ahí empieza el proceso. En tres meses, en realidad, el fallo le sale a favor. Si vos escuchás la nota y la ves, ella habla permanentemente del dolor, no solo el dolor físico, sino el dolor de estar viva y la falta de sentido que tenía para ella la vida. La nota es conmovedora.

RM/AF