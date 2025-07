Ex Ministro de Cultura K: como los punks con Thatcher, esta crisis de Milei producirá nuevas expresiones culturales

Tristan Bauer afirmó que "siempre aparecen expresiones" en momento de crisis "donde se ataca lo cultural". El exministtro de Cultura también habló sobre el avance de la restauración del teatro ubicado en La Plata y destacó el trabajo en conjunto del gobierno provincial y local. “Tanto Axel Kicillof como Julio Alak tienen absoluta sintonía para el trabajo”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Tristán Bauer es cineasta, formado en el Centro Experimental del Instituto Nacional Cinematográfico de la Argentina en 1982. Entre sus primeros trabajos, como los cortometrajes del grupo “Cine Testimonio", abordó con profundidad las realidades sociales del país. Su ópera prima, “Después de la tormenta", en 1990, le valió el premio de Nuevos Realizadores en San Sebastián y varios Cóndor de Plata. Con el documental “Cortázar", en 1994, consolidó su reputación: obtuvo nuevamente el Cóndor, y en el año 2005 alcanzó su reconocimiento internacional con “Iluminados por el fuego", que ganó el Goya a la mejor película extranjera de habla hispana. Además, fue creador y primer director del canal educativo Encuentro en el año 2007 y de Pakapaka, donde ejerció como director del Sistema Nacional de Medios Públicos entre el año 2008 y 2013, presidente de RTA, la Radio y Televisión Argentina. En el año 2019, además, asumió como ministro de Cultura de la Nación hasta 2023 y actualmente dirige el Anfiteatro Martín Fierro de La Plata.

Una pregunta del orden casi profético: ¿creés que este ataque de Milei a la cultura puede generar una reacción en artistas, que produzcan géneros nuevos como sucedió en la Inglaterra de Margaret Thatcher, donde surgieron los punk? En este caso, ¿sería algo parecido o no?

Este es un momento muy particular y es un momento nuevo. Nuevo para la Argentina, nuevo para la humanidad. Pero donde hay algunas tradiciones que se repiten. De situaciones de crisis como la que estamos viviendo, padeciendo, sin duda surgen movimientos, artistas y expresiones nuevas. Así que no tengo la menor duda de que va a aparecer una nueva situación artística y cultural como resultado de esta crisis.

Los libertarios no tienen muchos exponentes culturales y artísticos reconocidos. ¿Hay, independientemente de que ellos no los tengan, antecedentes culturales que, de alguna manera, anticipen, expliquen o muestren la emergencia de los libertarios en la Argentina? Y si querés, si no lo hubiera en la Argentina, ¿lo hubo en Estados Unidos de Ronald Reagan, o en Hungría de Orbán, o en algún otro lugar, en Italia con Meloni? ¿Hay algo de anticipación en el arte de esto que está viniendo, de una ola de extrema derecha en distintos países del mundo?

Y siempre hace falta el tamiz del tiempo. Cuando uno revisa la historia, en esas crisis aparecen tanto las propuestas como reacción y revelación frente a esa crisis, como el acontecer o la producción de esos gobiernos de derecha. Uno los puede ver en el fascismo de Mussolini, o analizándolo en el periodo de Adolf Hitler en Alemania. Siempre aparecen expresiones culturales.

El otro día vi que subieron en YouTube una copia restaurada de una extraordinaria película de Ingmar Bergman, “El huevo de la serpiente”, que se ubica en aquella Alemania de los años ’20, justamente cuando Hitler da el golpe fallido. Y aparecen ahí, con mucha claridad, cómo en esa crisis tan profunda de la hiperinflación y la degradación, expresiones culturales muy potentes, que después van a transformarse hacia uno o hacia otro lado con la asunción de Hitler. Con Mussolini también, en Italia, uno encuentra propuestas en la arquitectura, por ejemplo, muy contundentes.

Contanos un poco tu puesta en valor del Anfiteatro Martín Fierro. ¿En qué consiste esa reforma y cómo lo estás interpretando?

En una conversación que tuve con Cristina Fernández de Kirchner hace un año, ella evocaba su niñez y ese lugar maravilloso que era el anfiteatro Martín Fierro. Ella había ido varias veces de la mano de su madre. Recordaba que había visto una bailarina rusa. Y esto fue porque le dije que había visitado el anfiteatro y me había asustado el estado ruinoso en el cual se encontraba.

A partir de ahí nos pusimos a trabajar con el gobierno de la provincia, con el gobierno municipal. Muchas veces los gobiernos estuvieron enfrentados. Por suerte, ahora tanto Axel Kicillof como Julio Alak tienen absoluta sintonía para el trabajo. Y aquello que era es una maravilla desde el punto de vista cultural, arquitectónico, y que guarda una tradición que viene desde el nacimiento de La Plata —pero que el actual anfiteatro nace en 1949, inaugurado por Perón y Evita con una gran fiesta— había quedado en un estado de deterioro calamitoso. Te iba a decir “ruinoso”, pero las ruinas siempre, o habitualmente, tienen algo de dignidad.

En este caso, era una ruina llena de maleza, basura, incluso con una situación problemática, al punto que, si no se hacía la intervención que vamos a hacer, se podía hasta perder. Por eso, en este momento, donde no hay obra pública, donde se ataca lo cultural, me parece muy loable esto que estamos haciendo, que es recuperar un espacio público para toda la sociedad, ponerlo en valor y que sea un lugar para el disfrute y la celebración de toda la provincia y del país entero. Porque la verdad es que es un lugar con características patrimoniales nacionales.

