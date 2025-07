“Culturalmente Argentina es un país tremendamente rico”

Llega El huevo a la Ciudad de Buenos Aires. Serán pocas funciones porque seguirán sus actividades en Miami, lugar de residencia de los actores Constanza Espejo y Mariano Chiesa. Ambos son los protagonistas de El huevo de Nuria Anglés, con dirección de Naue Souto, que se presentará los viernes de julio a las 21.30 en el Teatro Regina (Av. Santa Fe 1235). Ambos intérpretes tuvieron sus inicios y trayectoria en Argentina, Espejo estuvo en Palabras con sentido de Ricky Pashkus y el año pasado fue la primera argentina en ganar los Broadway World Awards Miami. Él, Chiesa, se lo recuerda por sus actuaciones en Avenida Q, Los monstruos y Sunset Boulevard, por sólo nombrar los últimos trabajos que le valieron numerosos premios. Este espectáculo que traen desde los Estados Unidos salió ganador del Brisk Festival de Los Ángeles.

—¿Cuándo y por qué se fueron a Miami?

CONSTANZA ESPEJO: Me fui en noviembre del 2020 y fue un poco de todo, pero más que nada una situación familiar. Me impulsó el momento que por la pandemia estábamos con poco trabajo, casi sin actividad. Y me fui quedando.

MARIANO CHIESA: Partí hace seis años, por un proyecto familiar que era abrir un restaurante. También quise apostar y ver si podía tener otras oportunidades. Me iba muy bien en Argentina, gané premios. Me instalé con mi familia en Miami con algunas expectativas, tenía ganas de crecer y darle otras oportunidades a Matilda, mi hija.

—¿Por qué eligieron “El huevo”?

E: Cuando llegué a Estados Unidos me encontré con una realidad un poco compleja en cuanto a lo audiovisual. Tuve la suerte de entrar a trabajar con una compañía de teatro musical que es la más grande de Florida y empecé a buscar espacios para poder hacer teatro y ahí conocí a Maite de la Torre, que es la directora del Centro Cultural Español en Miami. Allí hice Microteatro y nació El huevo, donde hacíamos cinco funciones por noche y tuvimos que agregar para llegar a siete. Ante este éxito nos propusieron hacerla más larga. Toda la obra sucede en torno a una escultura. La empecé a actuar con un actor brasileño, Naue Souto, quien hoy nos dirige. Tiene un lenguaje muy universal, termina con humor y reflexión. Uno sale pensando. Mi personaje tiene conflicto con la maternidad, el reloj biológico y con los nuevos parámetros. La gente se siente identificada en algún momento del espectáculo con alguna de las cosas que se plantean.

CH: Había trabajado anteriormente con Constancia Espejo, hicimos Las marcas del mar, con mucho éxito. Cuando me ofrecieron hacer El huevo, el espectáculo venía con muchos premios y me sumé como actor. Además coincidió con la invitación de Nicolás Vázquez de hacer el relato final de la pelea de Rocky. El huevo es graciosa y te deja pensando en algunos puntos. Hoy hay mucha percepción a flor de piel de lo femenino, de los derechos de la mujer y de cómo se posicionan ellas en la sociedad.

—Con la trayectoria de ustedes: ¿es un musical?.

E: Le sumamos música, pero no es un musical. La hicimos en el Museo Arte Contemporáneo El Dora, en Los Ángeles y en Ascaso Gallery, de Miami. Vamos a generar una exposición de arte donde además hay una representación. Siempre tenemos un violinista o bandas o cantantes de ópera.

—¿Cómo es la actividad en Miami?

E: No hay temporadas de teatro. Las obras vienen, están un fin de semana, dos, tres como muchísimo y se acabaron. Ahora estamos logrando captar un público muy grande en español.

CH: Es muy duro vivir en Miami porque uno está ensayando seis o siete meses y luego sólo hacés ocho representaciones. Cuando se me empiezan a calentar los músculos se termina. Me debo considerar un privilegiado porque en la mitad de la pandemia hice El domo del dinero con una megaproducción de millones de dólares detrás. Después grabé para dos novelas, también de Telemundo.

—¿Qué es lo que más extrañan?

E: Extraño muchas cosas. Buenos Aires es una ciudad increíble, con gente de un talento maravilloso. Añoro a mis amigos, mi familia y también la forma en que se trabaja aquí. Culturalmente Argentina es un país tremendamente rico. Igual soy una persona que trata de mirar siempre para adelante, de pensar que el lugar donde estoy es el mejor sitio para mí en este momento y focalizarme.

CH: Sentís que hay un montón de cosas que en otro país no existen. Cuando te vas de tu tierra a trabajar a otra sin una propuesta laboral específica o sin un contrato es un empezar de cero completamente.

Llegué con energía y con mi ego, con autopercepción de una determinada manera y cuando estuve en los Estados Unidos empecé a replantearme.

“La rueda empieza a girar”

A.S.

Las dificultades que presenta la actividad teatral en Miami, lugar de residencia tanto de Constanza Espejo como de Mariano Chiesa hacen que ambos busquen sumar otras ocupaciones, aunque siempre ligadas a la actuación.

“Doy seminarios de interpretación –subraya Espejo–. En Buenos Aires dictaré un intensivo sobre la técnica Meisner, que es poco conocida. Lo haré en el Centro Cultural Argentino, pero también en Córdoba, Tucumán y Montevideo. En Miami hay mucha gente talentosa y se está generando una movida cultural, pero recién está comenzando”.

“Después de casi siete años –confiesa Chiesa– de vivir en Miami, recién estoy sintiendo y teniendo oportunidades. Cuando llegué a los Estados Unidos pregunté cuánto tardaría en poder instalarme y alguien me dijo: ‘calculá entre seis y ocho años. Hasta que veas que la rueda empieza a girar’. Hace poco me llamaron Adrián Santucho, Leo Lavazza y Alejandro Pimentel de la productora 360 Powwow, quienes lanzaron el canal de streaming Básico Stream buscando al público hispano. Voy a tener un programa allí, ya que tengo experiencia porque trabajé con Fernando Peña y Elizabeth Vernaci. Por suerte en Argentina sigo siendo la voz de todo el grupo Telecom, Frávega y me acaban de elegir para Disney Plus.

También dicto una formación sensitiva en comunicación, que es una metodología para enseñarle a políticos, abogados, CEO’s de marcas o toda persona que quiera expresarse frente al público y tenga dificultades.

Les hago llevar cabo ejercicios que están basados en la actuación”.