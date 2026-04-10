La inteligencia artificial ya está redefiniendo el equilibrio global al permitir que países con menos recursos desarrollen capacidades militares, de vigilancia y ciberataque antes reservadas a las grandes potencias, reduciendo costos y tiempos de operación. Ante ese escenario, donde las guerras cambian de forma y la tecnología empareja el tablero, el exministro de Defensa, Horacio Jaunarena, consolida la advertencia en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190): “A partir de su desarrollo, las pequeñas potencias le harán frente a las grandes”.

El abogado y dirigente político argentino, Horacio Jaunarena, fue ministro de Defensa de la Nación en distintos períodos. Se desempeñó como tal durante la presidencia de Raúl Alfonsín en el regreso de la democracia en 1983, y volvió a asumirlo años después durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Además, su gestión estuvo atravesada por temas sensibles vinculados a la relación entre el poder civil y las Fuerzas Armadas, en una etapa de consolidación democrática.

¿Cómo cambió en los últimos 40 años el concepto de globalización, a partir de lo que sucede en Irán, lo que ocurrió en Rusia y su impacto en el Atlántico Sur, y qué papel ocupa la Argentina en este nuevo escenario geopolítico mundial, teniendo en cuenta su experiencia a lo largo de décadas en el proceso de defensa?

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Estamos asistiendo a un proceso de cambio de una envergadura que tiene pocos antecedentes en la historia. Las guerras no van a ser iguales a las del pasado. El desarrollo de la inteligencia nos va a colocar en un mundo donde la potencialidad de agresión de los países que la manejen será tan inmensa como la discusión actual por el tema nuclear.

Por otro lado, la característica será que los grandes países, como en este momento se reparten el mundo entre China y Estados Unidos, verán surgir agresiones de países menos poderosos, porque la inteligencia artificial va a producir armas o tipos de ataques con un costo mucho menor al actual. Esto también debe incluirse en lo que está sucediendo a ojos vista: la Organización de las Naciones Unidas está cada vez más impotente para terminar con conflictos que alteran la paz en el mundo. Hoy no solo la guerra de Ucrania con Rusia o la de Irán con Estados Unidos e Israel, sino una gran cantidad de conflictos menores sin que la organización pueda imponer la paz como alguna vez se supuso.

Esto abre la posibilidad de incidentes entre potencias sin capacidad de control internacional, lo que coloca a la Argentina ante la necesidad de recomponer su sistema de defensa, que hoy no existe. Pero además, debe evitar hacerlo como en el pasado, porque los conflictos serán distintos. Es necesario ser prudentes en la compra de equipamiento, evitando adquirir material pensado para otra época o proveniente de países que buscan descartarlo.

Es un mundo complejo que requiere inteligencia y conciencia de que ya no es el mismo que conocíamos.

El intendente de Córdoba habló de las posibilidades que se le generan, por ejemplo, a las fábricas militares de aviación en Córdoba. De hecho, estábamos en un aniversario del hundimiento del General Belgrano, y se planteaba que se conocieron documentos desclasificados donde Margaret Thatcher evaluó bombardear Córdoba por el desarrollo aeronáutico vinculado a la guerra de Malvinas. Él planteaba una oportunidad: convertir la fábrica de aviones en una fábrica de drones militares. En la guerra en Irán y también en Ucrania, el poder letal y el bajo costo de los drones. ¿Sería eso, dejar de fabricar Pucarás y especializarse en drones con objetivos militares?

Sí, efectivamente es la forma de pensar en los nuevos conflictos. A propósito de lo que usted decía, prácticamente el avión tripulado está siendo dejado de lado por la incidencia de los drones militares, pero al mismo tiempo una comparación: en este momento un dron a Irán le cuesta aproximadamente 50.000 dólares.

El elemento disuasorio para responder al dron le cuesta a Estados Unidos entre 3 millones y 10 millones de dólares. Fíjese la diferencia de costos. Eso va a transformar las características. Y por otro lado coloca, en este caso volvemos a la reflexión sobre el conflicto entre Irán y Estados Unidos, la diferencia de costos, lo que le está costando a Estados Unidos la guerra con Irán y lo que le está costando a Irán defenderse.

Creo que estamos ante la evidencia de un error monstruoso de Trump cuando decide invadir o atacar a Irán pensando que con pocos días Irán se iba a rendir. Y desconoce la historia de Irán, que desde que existe, incluso antes de la guerra con Roma, la estrategia ha sido la de resistir esperando el desgaste del enemigo.

Y en este momento es lo que está sucediendo. Irán aguanta el ataque de Estados Unidos y Estados Unidos sufre las consecuencias económicas y políticas que tiene el desarrollo de esta guerra.

Así que la apreciación de este dirigente de Córdoba que usted menciona es exacta.

Hoy en lugar de la ex Unión Soviética y Estados Unidos, la disputa bipolar es entre China y Estados Unidos. La pregunta es la importancia que tiene la Antártida, el Atlántico Sur, el hecho de que el presidente de Chile haya reconocido que las Malvinas son argentinas generó del otro lado de la cordillera controversias por la importancia que eso puede tener respecto a los derechos tanto de Argentina como de Chile sobre el Atlántico Sur y el territorio antártico. Para recuperar las Malvinas, para recuperar el control del Atlántico Sur, para poder tener una mayor proyección sobre la Antártida, ¿cómo imagina usted en términos de décadas la resolución estratégica de la Argentina en estos conflictos? ¿Debe aliarse a los Estados Unidos o desarrollar una capacidad militar novedosa con los drones para hacer una amenaza a Inglaterra que no existía en los años 80?

Bueno, primero tendría que aceptar que no es una cosa que va a pasar de un día para otro. Creo que Argentina tiene que buscar alianzas estratégicas, como las que está generando con Chile, para ir aumentando su capacidad de presión sobre el Atlántico Sur. Al mismo tiempo, me parece que no tiene ningún sentido esta alianza incondicional y acrítica a Trump con respecto a lo que sucede en el mundo. Argentina ingresa al peligro de la guerra con una adscripción a Trump cuando ni siquiera en Estados Unidos Trump es previsible. Yo creo que muchas veces tenemos que empezar a analizar si las posturas de Estados Unidos en este tiempo son del país o del propio Trump, porque son cosas distintas.

Ahora, con respecto a la estrategia de Malvinas, hay que seguir con el reclamo persistentemente, buscar las alianzas que fortifiquen la posición de Argentina y acostumbrarse a que también es una respuesta que tenemos que tener frente a la agresión británica de ocuparlas, que tenemos que ocuparnos también de los habitantes de Malvinas. En este momento el habitante de Malvinas no tiene ningún interés en que Argentina tome el control de la isla y alguna política de acercamiento tenemos que desarrollar con respecto a ello.

Todo esto, inclusive el análisis que usted hizo con respecto a la posición estratégica que va a tener el Atlántico Sur. De la mano de todo esto, creo que tenemos que aceptar que este mundo está en manos de dos poderosos, China y Estados Unidos, pero al mismo tiempo aceptar que las potencias menores, a partir del desarrollo de la inteligencia artificial, van a adquirir capacidad para poder vulnerar a las grandes potencias.

De tal manera que creo que en este momento el gran desafío que tienen Estados Unidos y China es cómo controlar el desarrollo de la inteligencia artificial, que en este momento es un peligro para ellos y para su hegemonía global.

A usted le tocó acompañar a Alfonsín en el momento de desarmar dos hipótesis de conflicto centrales, por un lado con Brasil, que era la hipótesis de conflicto durante todo el siglo XX, con el acuerdo del Mercosur y la llegada a la democracia en Brasil, y luego la eliminación, a través del referéndum, de las disputas fronterizas con Chile. Ahora, no cabe ninguna duda de que Chile, con quien estuvimos incluso a punto de hacer una guerra durante la dictadura militar, resultó un aliado de Inglaterra en la guerra de Malvinas. Lo que usted dice es que para asegurar el Atlántico Sur, lo importante ahora es lograr una alianza con Chile para que juntos podamos operar sobre la Antártida y al mismo tiempo no sea más Chile un eventual aliado de Inglaterra en una defensa de Malvinas.​

Sí, yo creo que el tema tiene mayor alcance. Estamos viendo las potencialidades que tiene en los conflictos el desarrollo de la inteligencia artificial. El mundo configurado entre dos potencias como China y Estados Unidos.

Y lo que yo creo es que una forma de dar respuesta a estos nuevos desafíos es desarrollar y profundizar las relaciones entre los países de América Latina en conjunto, es decir, tratar de estructurar en América Latina una fuerza que pueda contrarrestar el desarrollo de estas nuevas potencialidades de conflicto.

En ese sentido quiero recordar que la relación con Chile se profundizó durante la gestión en el gobierno del doctor Raúl Alfonsín y luego con el gobierno de Fernando de la Rúa, que hubo una estrecha relación con Chile, a tal punto que cuando Michelle Bachelet era ministra de Defensa de Chile y yo era ministro de Defensa de Argentina, por primera vez desde la época de O’Higgins y San Martín, el Ejército de Argentina y el Ejército de Chile desarrollaron maniobras conjuntas de entrenamiento.

Eso no había sucedido desde la época de O’Higgins y San Martín y se corresponde con una visión que le acabo de detallar en el sentido de que Argentina tiene que profundizar las relaciones con Chile y Brasil para elaborar su propia respuesta de defensa frente a los nuevos desafíos que el mundo nos proporciona.

Y no descuidar nunca que la estrategia defensiva de Argentina es la capacidad de disuasión y sus respuestas.

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Argentina no tiene vocación de ataque. Argentina tiene vocación de paz y su estructura de defensa se debe estructurar a partir de la capacidad de respuesta y de disuasión frente a un eventual enemigo.

MV/ff