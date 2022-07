Fabián Doman: “Voy a contribuir a llevar pacificación al mundo de Independiente”

En diálogo con Modo Fontevecchia (Radio Perfil FM 101.9 y Net TV) Fabián Doman, periodista y candidato a presidente para el Club Atlético Independiente habló en medio de la crisis institucional y deportiva: “Me han destratado al borde del insulto”, dijo y resaltó: “Elijo creer que no van a apelar”.

Bruno Ghiso (BG): ¿Cómo evalúas el momento actual de Independiente?

Es una situación muy grave la del Club Independiente. La venimos alertando desde hace mucho tiempo, tanto en lo económico, lo político, lo deportivo. Estamos esperando que nos den fecha de elecciones lo antes posible.

BG: ¿Qué te genera lo que se veía hace unos días con el llanto de uno de los hinchas descargándose contra el club sin tener ni palabras? ¿Cómo ves la situación como hincha?

Veo la situación con mucho dolor. Pedí que busquen a ese hincha porque es el resumen de toda la situación de angustia y decepción y el dolor que tenemos los socios e hinchas. Él lo expresó de modo muy contundente y sincero, es lo que sentimos todos.

BG: Se filtró un video de Hugo Moyano despidiéndose con la gente del club. ¿Es la expresión de un final anunciado? ¿Cómo evalúas eso?

No quiero polemizar. Me han destratado al borde del insulto desde hace tres días y el moyanismo está poniendo graphs que son totalmente falsos. No voy a entrar en eso, que digan lo que quieran de mí. Voy a contribuir a llevar pacificación al mundo de Independiente. En cuanto a lo de Hugo, tiene que haber dos acciones: el oficialismo no tiene que apelar la decisión de la Cámara de Lanús y Lomas que nos habilitó a participar después de que nos prohibieran y la junta electoral tiene que poner la fecha de elecciones y tiene que ser cuanto antes. Lo demás, que digan y hagan lo que quieran. Entra dentro del anecdotario.

BG: De acá al miércoles ¿puede haber novedades?

Lo ideal sería que esa junta se pudiese reunir antes. Ellos mismos tienen una reunión hoy y lo ideal sería que se haga mañana o dentro de 5 minutos si fuera por nosotros.

JF: Contabas que lo que tendría que hacer el oficialismo es no apelar la decisión de la justicia de Lomas. Pero si apelase, eso iría a la Cámara. ¿Cuál es tu cronograma en mente? ¿Cuánto ganarían de tiempo si apelan?

Elijo creer que no van a apelar porque el propio Hugo Moyano dijo el sábado que no van a hacerlo. Y la Agrupación Independiente que es la que los representa, ahí dijeron que tampoco iban a apelar y convocaron a la Junta Electoral para el miércoles para fijar una fecha de elecciones. Creo que van a cumplir la lógica del hincha que es que queremos elecciones, un grito muy genuino de querer votar, algo de lo más democrático que no escuchamos en mucho tiempo. No quiero ni pensar en otro escenario. Lo niego.

Juan Parrondo (JP): Estrictamente en lo deportivo, si las elecciones se dan a tu favor ¿barajas algún nombre para llevar bajo tu ala algún director técnico para tomar un equipo que hace mucho no encuentra un rumbo dentro de la cancha?

Absolutamente, estamos trabajando en eso. No solo tenemos nombres sino que también buscamos un secretario deportivo y un director técnico de la primera y de un responsable de las inferiores. También conformamos una lista en la que estamos abocados directamente al fútbol profesional las 24 horas porque ahora la crisis llegó al fútbol profesional. Este plantel es mucho más que los puntos que tiene y eso tiene que ver con la situación institucional del club. Hay que jugar un partido en estas condiciones siendo jugador. No lo justifico, pero lo explico. Mirando los tiempos, en que el campeonato termina la última semana de octubre, viendo si el oficialismo va a gobernar el tiempo que le queda y qué va a hacer si nosotros ganamos. Vamos a ver qué hacen con el tema del técnico. No sabemos qué va a hacer el actual director o asesor deportivo. Tenemos un montón de incógnitas producto de que arrancamos con que ni siquiera tenemos confirmación de que ya presentaron la nueva apelación que nos da fecha de elecciones. Fíjense que digo "nos dan fecha de elecciones" como si fuera una concesión que nos hacen las autoridades del club. Pero al mismo tiempo, estamos trabajando hace varios días en la búsqueda de esos tres lugares.

JP: Respecto al director técnico, sabemos que la economía del país repercute en el fútbol y hay que acostumbrarse a algo más nacional. El nombre que tenés en mente ¿es del ámbito local o estás buscando algo de afuera?

Esto va para los jugadores, nuestra idea es comprar en pesos y vender en dólares. Pero vamos a ver. No quiero decir nada porque primero hay que contactarse con la gente. Ver la expectativa y ver si quieren venir a independiente en esta situación. Nosotros estamos llamando como oposición. Va a cambiar mucho el escenario cuando haya fecha de elecciones. Creo que hoy se va a abrir mucho en cuanto si el actual gobierno contrata a alguien, no sabemos, no estamos informados, nadie nos llama ni nos dice nada ni nos pregunta, ese es el moyanismo