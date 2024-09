Facundo Nejamkis: "Es difícil que Milei consiga una hegemonía a largo plazo"

El consultor político Facundo Nejamkis sostuvo que para que Milei pueda construir una identidad política duradera en Argentina dependerá de su éxito a largo plazo en términos económicos. “Milei puede tener más éxito que Macri para construir una identidad política”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Facundo Nejamkis es analista político y director de la consultora Opina Argentina.

Alejandro Gomel : Ya es una marca registrada de Milei el poner en la mira a algún periodista y atacar con todo. ¿Por qué cree que es así?

Es un estilo, los presidentes marcan un estilo que muchas veces tiene que ver con un signo de la época. Y creo que Milei expresa el signo de época pero no quiere decir que todos se tienen que sentir cómodos con ese clima de época, ¿no?

Hay algunos que corren a favor de este viento porque se sienten cómodos, porque les gusta, porque están de acuerdo. Otros por conveniencia, por supuesto. Y después están aquellos a los que los incomodan. Y tampoco hay que pensar que nada es para siempre, como dice la canción.

AG: ¿Este estilo agresivo le sigue rindiendo todavía al Presidente, en términos de lo que es la opinión pública?

Yo creo que hay como dos situaciones. Una es la situación de Milei presidente que puede tener altas o bajas en su relación con la opinión pública. Y esas altas y esas bajas están, sobre todo, conectadas con la marcha de la economía.

No quiero caer en un planteo demasiado simplista, pero la realidad es que lo que determina hoy la suerte del Gobierno y la opinión pública tienen que ver fundamentalmente con que la economía todavía no arranca y que a muchos de los que decidieron en un momento acompañar la fiesta que proponía el Presidente se les está haciendo muy difícil a mitad de camino.

Pero después está el Milei que construye una identidad política. Porque, por ejemplo, Juntos por el Cambio era una alianza que articulaba distintas tradiciones políticas con miradas muy disímiles sobre lo que tenía que hacer con la economía, con el Estado, con los funcionamientos del Estado, el mercado, etc. Se articulaba fundamentalmente para desplazar al kirchnerismo del poder.

En cambio, Milei construye una identidad política por la positiva propia. Tiene una cosmovisión del mundo que puede no gustar, que a veces es contradictoria y confusa, pero al fin y al cabo es una visión del mundo que creo que se expresa en el cantito ese que escuchamos el sábado en Parque Lezama, que ahora lleva la bandera que trajo el león. Como que hay una bandera que intenta reemplazar a otras banderas.

Si yo te hubiese preguntado cuál era la canción de Juntos por el Cambio, vos no me la podrías identificar, ¿no? La identidad se construye con relatos, se construye con símbolos y creo que Milei trabaja sobre eso porque en caso de que su gobierno no sea exitoso, él tiene muchas chances de quedarse con una parte importante de la representación de la sociedad.

AG: ¿Y efectivamente logró correr del eje a Cristina y el eje hoy es Milei o está en proceso eso?

En principio, desde que ganó las elecciones se convirtió en el centro del sistema político. La sociedad se divide a favor y en contra de Milei, ya no se divide a favor y en contra de Cristina. A pesar de que el equipo sobrevive como espacio político y que para muchos de los votantes de Milei sigue siendo un tema central tratar de evitar que el kirchnerismo llegue al poder, para la sociedad mayormente se divide a favor y en contra de Milei.

Lo que pasa es que una cosa es ser significativo en términos políticos porque sos el presidente, porque ganaste la elección y porque estás en tu primer año de gobierno. Y otra cosa es que eso se constituya en una identidad política que sobreviva a tu presidencia.

Y ahí hay dos maneras de sobrevivir. Una es que Milei sea muy exitoso económicamente y entonces construya un ciclo largo de hegemonía política de doce años. Otra cosa es que no le vaya tan bien económicamente, pero que construya una identidad. Un espacio político que expresa un clima de época al estilo quizás más parecido al de Bolsonaro.

Precisamente Jair Bolsonaro es alguien al que no le fue tan bien en la economía pero construyó una identidad política que está ahí latente en Brasil y que varios se sienten identificados por sus valores. Bueno, yo creo que Milei, en caso de que no le vaya bien en la versión menemista de la historia que acá se proyecta, puede terminar siendo una versión bolsonarista de la historia.

Un núcleo duro diáfano

Elizabeth Peger : Quería preguntarte sobre la gestión de Milei y la construcción de identidad que mencionas. ¿Hasta qué punto los problemas cotidianos de los argentinos, como llegar a fin de mes o pagar servicios, complican esa construcción de identidad? Me parece que, si bien Milei puede conectar con su núcleo duro, hay un sector más amplio que empieza a mostrar signos de agotamiento y podría estar cada vez más molesto con la situación actual. ¿Qué opinas sobre esto?

Bueno, lo que pasa es que eso, más que contra la construcción de identidad, conspira contra la posibilidad del ciclo largo. Es decir, si a Milei no le va bien o si le va bien en la elección 2025 pero tiene un victoria pírrica y sus últimos dos años son como los últimos dos años del Macri, es difícil pensar que Milei pueda construir una hegemonía de largo plazo y que sectores amplios de la sociedad puedan tolerarlo e incluso adoptar sus ideas como una visión de cómo deben estar las cosas en la Argentina.

Javier y Karina Milei en el lanzamiento nacional de La Libertad Avanza.

Ahora, eso no quiere decir que en un núcleo más pequeño, de 20 o 30 puntos, él no pueda construir una identidad política. Porque la identidad política tiene que ver con el clima de época, es algo que no está pasando solo en la Argentina sino algo que sucede a escala global. Entonces, es posible que él ahí pueda encarnar eso y en todo caso atribuir su fracaso o su no éxito rotundo a conspiraciones, a los periodistas, a lo que fuera, y que eso permita construir un relato para construir un núcleo duro.

En realidad es un núcleo duro que no sabemos cuánto es. Esto es otra discusión, ¿no? Porque digo, ¿los núcleos duros en qué momento se ven? Cuando baja el agua. Es decir, cuando cae el río, ahí te das cuenta cuánto es tu núcleo duro. Hoy la verdad es que Milei es toda una incógnita, estamos especulando.

Uno puede decir, bueno, puede ser que haya una parte de la sociedad que esté dispuesta a bancar este proyecto de Milei, pase lo que pase. Entonces, así como una parte de la sociedad, aun en los dos últimos años que habían sido tan malos, votó a Macri un 41% para que no gane el kirchnerismo y Macri intentó construirle de ahí una identidad política puede ser que Milei lo intente.

Milei para construir una identidad política puede tener más éxito que Macri. Pero es una intuición, hay que ver después de esto. Nosotros descubrimos el núcleo duro del kirchnerismo en el 2009 cuando veíamos que incluso perdiendo, el kirchnerismo sacó 30 puntos.

Pero eso lo descubrimos después de que el kirchnerismo gobernó los primeros cuatros años, ganó las elecciones, ganó la presidencia, entonces ese espacio ya era una fuerza muy controlada. Lo de Milei hoy es todavía muy gaseoso.

Milei y su poderío en el AMBA

Claudio Mardones (CM): ¿Desde la perspectiva territorial, considerás que el acto en Parque Lezama, aunque no haya llenado el anfiteatro, representa un punto de partida para Javier Milei y su partido en la provincia de Buenos Aires y el conurbano? ¿Creés que esta construcción simbólica y su inscripción como partido nacional son el comienzo de una estrategia para fortalecer su presencia en esos territorios, especialmente teniendo en cuenta las necesidades electorales que enfrenta el gobierno de Milei para el próximo año?

En principio es un acto que todavía tiene muchas características porteñas, por el lugar y porque todavía el Gobierno sigue sin poder penetrar en ese conurbano tan difícil. Pero no tengo dudas que hay un equipo que está coordinado por Karina Milei que está tratando de hacer este armado territorial.

Lo que pasa es que es difícil para un partido como La Libertad Avanza, que tiene un origen virtual y mediático, trasladar eso a una estructura territorial. Le ha costado muchísimo a los partidos nuevos porque los partidos viejos, como el radicalismo y el peronismo, conservan esas estructuras porque fueron generadas en otra época, en otro tiempo, ¿no?

Entonces, es difícil para los partidos nuevos. Le costó mucho en su momento el FREPASO, le costó mucho al PRO y seguramente le va a costar muchísimo a La Libertad Avanza también. Así que veremos qué habilidades tienen y qué capacidad de cooptar estructuras de otras fuerzas políticas.

Creo que eso es algo que todavía falta mucho recorrido. Primero La Libertad Avanza tiene que definir cuál va a ser su estrategia electoral. Lo principal es saber cómo va a ser su relación con el PRO, su principal aliado. ¿Van a ir juntos o van a ir separados?

Por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires, yo tengo hecho una encuesta hace días, en la cual todavía no puedo decir los resultados porque el cliente no me lo habilita, pero, básicamente, la distancia entre el peronismo y las otras fuerzas políticas es muy grande. Si no hay una alianza entre el PRO y LLA, yo te diría que es prácticamente imposible pensar en un escenario de triunfo.

Esto, además, le va a exigir poner el cuerpo al Presidente porque carece de figuras de la talla de él en su espacio político. Entonces, él mismo va a tener que recorrer esa provincia tan difícil de hacer campaña y, además, no solo va a tener que recorrer, sino que va a tener que levantarle la mano a alguien que seguramente no tendrá la popularidad de Milei. Es un escenario bien complejo.

Nejamkis planteó como una necesidad, si quieren tener chances electorales en PBA, que el PRO y LLA formen una alianza.

Lo mismo que la Ciudad de Buenos Aires. Porque digo, ¿cómo va a ser la elección en la Ciudad, van a ir juntos el PRO y La Libertad Avanza? ¿Van a competir? Hay un escenario parecido al de Duhalde-Kirchner en el 2005, donde Kirchner llegó con el apoyo de Duhalde, como uno podría decir que Macri ayudó a Milei sobre el balotaje.

Después, como había una disputa de poder, decidieron competir. Cristina Kirchner le ganó la elección a Chiche Duhalde en la PBA y se acabó el duhaldismo. Entonces, ¿en la cabeza de los estrategas de LLA está la idea de bajar a la Ciudad, ganarle al PRO y terminar con el macrismo o decir, bueno, vamos a contribuir juntos? Hay muchos interrogantes que todavía no están resueltos independientemente de los armados territoriales.

AG: Sin entrar en detalle, ¿se ensanchó esa diferencia con respecto a lo que eran las elecciones de 2023 entre peronismo y oposición en la Provincia de Buenos Aires?

El peronismo está prácticamente en los valores que sacó en la elección de 2023.

