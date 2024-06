Federico Aurelio: "El estado de ánimo que predomina es la esperanza"

Federico Aurelio, director de la consultora Aresco-Aurelio, señaló que, por más que haya cierto respaldo a la imagen de Milei, "eso no significa que la gente valore positivamente todo lo que sucede". "No es que Milei generó las esperanzas, sino que la sociedad depositó esperanzas en un instrumento para llevar a cabo un cambio radical", explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Federico Aurelio es analista político, director de la consultora Aresco-Aurelio y, a pesar de las políticas económicas que está poniendo en marcha con su gobierno, el presidente Javier Milei continúa cosechando altos índices de imagen positiva, centrado en la esperanza que genera el libertario entre los encuestados.

Las encuestas siguen marcando cierto grado de apoyo a Milei, pero ¿estamos cruzando un punto de inflexión donde le empezaron a entrar las balas al Presidente?

Claro, me gustaría analizar el respaldo general al Presidente y al gobierno en relación con la percepción pública sobre los eventos semanales. Aunque las encuestas indican una estabilidad en el apoyo al Presidente desde el inicio de su gestión, esto no significa que la gente valore positivamente todo lo que sucede semanalmente. De hecho, se observa una tendencia hacia la valoración negativa en varios temas, especialmente en lo económico.

Por ejemplo, el tema del bolsillo es crucial para la mayoría, con un 82% de los argentinos reportando una disminución en su poder adquisitivo. Si evaluamos cada uno de estos aspectos, como la reciente polémica de los alimentos, tampoco encontramos una valoración positiva. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sociedad decidió, no Milei en sí mismo, buscar un cambio radical en la forma en que se hacían las cosas hasta el año pasado.

No es que Milei generó las esperanzas, sino que la sociedad depositó esperanzas en un instrumento para llevar a cabo ese cambio. Aunque muchas de las acciones que realiza no son del agrado de todos, refuerzan su imagen de ser diferente al resto. Sin embargo, ¿estamos en un punto de inflexión o no? No es fácil dilucidarlo. Lo que se observa es que para que una gestión se sostenga con fortaleza, necesita respaldo basado en hechos y decisiones de gestión concretas.

Actualmente, esto no está sucediendo. Cuando se pregunta a los seguidores si apoyan al Presidente porque están viendo mejoras o porque esperan que estas ocurran, la mayoría responde que tienen esperanza en futuros cambios positivos.

Sin embargo, si la situación económica no mejora hacia fin de año, un porcentaje significativo de seguidores podría perder la confianza. De hecho, de ese 52% de sus seguidores, hay un 38% que te dicen que mantendrán su apoyo, pero el 15% está en duda y podría dejar de respaldarlo si no hay mejoras económicas.

En resumen, la gestión necesita generar resultados tangibles para mantener su apoyo, especialmente en un contexto donde una parte importante de los seguidores está dispuesta a retirar su respaldo si no hay mejoras económicas hacia el futuro cercano.

¿Eso se parece bastante al 30% que sacó él solo en las primarias y al 20% agregado posteriormente?

Sí, estamos hablando del 38%, que es la base dura, y después hay una base más variable. Igual ya hoy no existe tanta diferencia entre el votante de Milei de la primaria y el del balotaje, que incluía el voto fundamental de Patricia Bullrich. Me parece que ahora ya las diferencias dentro de los que lo votaron a Milei no es tanto por si lo votaron a él o a Bullrich, sino por sí mantienen o no la esperanza de que las cosas van a mejorar,

Para darte una idea de lo que implica esta expectativa, independientemente de que uno no sabe exactamente cuánto tiempo puede sostenerse, cuando le preguntás al mismo 90% que te dice que su situación económica personal está peor, la mitad de esos te dicen: “Yo estoy peor, pero tengo confianza de que es un esfuerzo para un futuro mejor”.

Eso es lo que la sociedad ha decidido, generar un esfuerzo adicional a tantas crisis que se vienen transitando en los últimos tiempos, de una manera muy distinta a lo que se hizo hasta ahora. Por supuesto, con la necesidad de que esa expectativa se confirme en algún momento, porque si no, va a entrar en crisis. Pero el estado de ánimo que predomina es la esperanza.

¿Milei es la esperanza o solo un camino para sobrepasar lo anterior?

Para serte sincero, me suena un poco esquizofrénico todo. Me lleva a preguntarme si esto sirve para algo porque por un lado contestan una cosa y por el otro contestan otra. No sé si vos tenés la misma perplejidad y, en el fondo, lo que la gente responde en un ámbito, que es la esperanza, es religioso. Es decir, en el fondo todo el mundo tiene una enfermedad y está tratándose, mientras confía que se va a curar. Es decir, es una respuesta lógica pero, al mismo tiempo, del otro lado sabe que no. ¿Tenés una sensación semejante?

El respaldo al gobierno se sostiene principalmente en la esperanza, un sentimiento compartido por el 50% de los argentinos, un porcentaje notable en la serie histórica. Si no hubiera una crisis grave, no estaríamos hablando de Milei. Es como el estado de ánimo de alguien que enfrenta una enfermedad: la palabra que predominaría sería "esperanza".

Es interesante destacar que el principal apoyo a Milei proviene de los jóvenes, pero ¿por qué lo están respaldando tan fervientemente? Principalmente debido al impacto de la pandemia en ellos. El 70% de los argentinos afirma haberse organizado durante la pandemia, y ahí Milei tiene un leve salto negativo en su imagen. Mientras que, dentro del 30% que dice que no se pudo organizar, Milei muestra 60% de valoración positiva, lo que impulsa el respaldo general.

Este fenómeno de respaldo no se limita a hechos materiales, como mencionamos antes, sino que también se basa en la necesidad de la gente de ver mejoras concretas en su situación. La sociedad busca desesperadamente una salida distinta a la crisis que se arrastra desde hace décadas, y para muchos jóvenes, esa salida se llama Milei.

