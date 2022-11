Federico Aurelio, analista político, opinó al respecto del panorama electoral y sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), que tanto Alberto Fernández, como Cristina Kirchner y Mauricio Macri "son los que tendrían más probabilidades de perder en un hipotético balotaje".

¿Cuál es exactamente, en tu última encuesta, la intención de votos de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos?

Nosotros estamos haciendo varias mediciones nacionales, por lo menos tres al mes. Y, como suele suceder, tienen leves oscilaciones. Vemos un escenario de paridad entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos.

Esto no significa que el humor social haya mejorado ni que haya una mejor valoración de la gestión del Gobierno. Este pronóstico electoral se da a pesar de que se sostiene el pesimismo, y la valoración crítica. Pero si bien el humor social es relevante, no es el único factor.

Hay factores que generan esa paridad. Por ejemplo, la fragmentación de la oposición: no hay un solo espacio político, sino que apareció el de Javier Milei, que tiene una intención de voto cercana a los 20 puntos.

A su vez, un peronismo unido tiene un piso de apoyo de 30 puntos. Entonces, si calculás que tenés 20 puntos de Milei, otros 10 puntos de otros espacios, quedan 70 puntos a repartir entre el oficialismo y la oposición. Y, contando con ese piso de apoyo, se desprende ese escenario parejo para las primarias y para la primera vuelta.

Hoy no se visualiza un voto útil opositor, como se dieron en las elecciones anteriores entre las primarias y la general, y que le permitió a Juntos por el Cambio mejorar su performance.

Esto no se da esta vez, debido a las diferencias que se observan entre los dirigente de Juntos y también entre sus votantes. Entonces, es un escenario de primera vuelta donde hay que pensar en un ganador del PRO que no están fidelizando el voto de las listas de ese espacio. Hay una fuga de votantes que puede favorecer a Milei.

En el caso del oficialismo, ¿cómo se dispondría si fuera un candidato más cercano al kirchnerismo? ¿Y al peronismo?

A diferencia de Juntos, donde no hay un liderazgo claro, en el Frente de Todos hay una líder clara como Cristina Kirchner. Con los escenarios que nosotros medimos de primera vuelta, si no tomamos a Cristina, presumimos que tiene que ser con el apoyo de ella, porque hoy no hay ningún candidato (ni sumatoria de candidatos) que pueda hacerle sombra en una primaria.

Por supuesto que, si eso no fuera así, y hubiera alguna fragmentación en el peronismo, entraría en graves dificultades para ser uno de los dos espacios políticos en clasificar a balotaje por la competitividad que tiene el espacio de Milei.

Lo que dijo Durán Barba es que si Cristina fuera la candidata, tiene más posibilidades Milei de pasar a la segunda vuelta que el Frente de Todos.

No, yo hablaba de que, si hubiera una fragmentación, Cristina Kirchner retiene bien el voto peronista y va a estar competitiva para poder clasificar al balotaje. Después sería más complicado por el desgaste propio de sus dirigentes.

Un juego de probabilidades

Vos colocabas en tu encuesta que en un balotaje, Cristina o Alberto Fernández podrían llegar al 40% y el único que podría pasar el 50% sería Massa. Mientras que todos los demás candidatos de Juntos ganarían en una segunda vuelta porque no tienen ese nivel de rechazo. ¿Es decir que la vicepresidente no va a ser candidata?

Evaluar el tercer proceso electoral a esta altura es prematuro. El voto seguro y el voto que podría llegar a ser es una primera dimensión de análisis. No es lo mismo la competitividad que tiene el espacio opositor en una segunda vuelta con Mauricio Macri que con otro candidato. Macri todavía sostiene un desgaste importante de su anterior gestión.

Sí es cierto que en el oficialismo hoy el que tiene el menor rechazo es Sergio Massa. Pero estamos transitando una situación económica muy compleja y dependerá de la evolución que tenga en esa plano.

Si las elecciones fueran hoy, ni Cristina ni Macri ni Alberto serían buenos candidatos porque perderían el balotaje.

Son los que tendrían más probabilidades de perder.

¿Entonces el candidato debería ser Massa para el oficialismo, mientras que por el lado de Juntos por el Cambio, podrían ser Larreta o Bullrich?

Larreta es el que tiene menor rechazo, de hecho posee mejor imagen, pero debe transitar las primarias, ya que ahí el votante de ese espacio es diferente que el conjunto de la población y por eso está tan disputado.

Tu papá acompañó históricamente decenas de campañas del peronismo, probablemente, por osmosis, fuiste recibiendo una especial lectura de ese fenómeno. ¿Creés que el candidato más potable es Massa?

De los tres principales dirigentes, el que tiene menor rechazo, pensando en la primera y segunda vuelta, es Massa. Pero la que lidera es Cristina. O sea, que para ser candidato del Frente de Todos, Massa necesita tener el apoyo de Cristina.

