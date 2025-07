Federico Pinedo es pesimista con el futuro del PRO

El dirigente del PRO Federico Pinedo se refirió a la situación del partido y sostuvo que es importante respaldar al gobierno, especialmente en su batalla contra la inflación. “Tenemos que tratar de colaborar para que crucemos al otro lado del río”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Federico Pinedo es dirigente político del PRO. Fue presidente provisional del Senado y presidente de la Argentina durante la transición entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri durante 12 horas. Es chozno de Cornelio Saavedra, tataranieto del general Agustín Pinedo, ministro de Guerra y Marina de Juan Manuel de Rosas; bisnieto de Federico Pinedo, quien fuera intendente de la ciudad de Buenos Aires a finales del siglo XIX; nieto del economista Federico Pinedo e hijo de Enrique Pinedo, diputado provincial de la provincia de Buenos Aires entre 1960 y 1962.

En la columna que hicimos hoy, en la apertura, pusimos a YPF como una especie de síntoma de la grieta argentina. O sea, darle YPF a una empresa como Repsol, que no tenía ninguna experiencia en la exploración de petróleo, era una empresa endeudada que incluso, bajó la producción a la mitad durante los años que la administró al 100%, muestra cómo la Argentina se va de un extremo al otro, y finalmente terminamos reduciendo el valor de una empresa como YPF.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Lo ves como un problema que trasciende cómo se hizo la estatización, sino como una suma de errores, que comienza también en cómo se hizo la privatización y cómo se la administró en el Estado, en la época en que era la única petrolera que perdía plata?

Sí, te diría que sí. Tuvo momentos buenos también. Recuerdo en la misma administración, cuando lo manejó José Estensoro, hizo un progreso importante. Pero por supuesto, el Estado necesita tener mucha calidad en sus gobernantes para no hacerle daño a los administrados. Y suele no suceder eso.

A veces por falta de experiencia, a veces por corrupción.

Fijate que lo mencionás a Estensoro. Nosotros contábamos, hacíamos una comparación de vidas paralelas de YPF con Petrobras. Petrobras también tiene capital privado. Allí, en lugar del 51%, el Estado tiene el 36% y conduce Petrobras. Que era el ejemplo que vos contás del momento de Estensoro: una empresa que tenía capital privado, pero la conducía el Estado.

Ahora, después de eso cometimos el error, por un deseo puramente financiero, de vender eso y vendérselo a una empresa que no tenía ninguna capacidad ni experiencia. Solamente tenía dinero, financiado por pertenecer a la Unión Europea.

Bueno, la verdad que vendieron la acción de oro por intervención decisiva de Néstor Kirchner. Faltaba un voto en el Senado, y Néstor Kirchner mandó el avión de la provincia de Santa Cruz a buscar al senador, traerlo para votar esa segunda etapa que le permitía a Santa Cruz juntarse unos pesos.

Si, los famosos fondos de Santa Cruz.

Si lo que vemos es una serie de decisiones todas cortoplacistas, en suma todas equivocadas, y que a lo largo del tiempo pueden decir: “Bueno, no es un problema de YPF”. YPF es una empresa realmente rentable, razonablemente bien administrada, sea pública, con capital privado… El problema de la Argentina —e YPF, la empresa argentina más importante, es un reflejo de eso— es nuestra propia decadencia.

Sí, hay muchos reflejos de nuestra propia decadencia.

Y hablando de eso, Federico, ¿cómo ves la necesidad de que el PRO subsista independiente de La Libertad Avanza? Vos que sos uno de los fundadores y pilares.

Yo creo que es un tema de jerarquía, de prioridades. De jerarquía de temas y de prioridades. Yo creo que la Argentina tiene una tragedia que es la inflación. Es un sistema que destruye la convivencia. La gente se relaciona en materia económica, comercial, laboral, a través del dinero. Y si hay un poder político que destruye la capacidad de compra del dinero —y eso es la inflación—, entonces se destruye el funcionamiento de la sociedad.

Eso es lo que pasó. El gobierno este, yo creo que tiene totalmente claro ese tema y está trabajando a morir en la solución inmediata. Creo que es lo que hay que hacer. Creo que es la prioridad número uno de la Argentina y creo que todos los que creemos que esto es grave tenemos que tratar de colaborar para que crucemos al otro lado del río.

Creo que estamos de la mitad para adelante del río, nadando para llegar a la otra orilla, y creo que hay que apoyar para que eso suceda. Después, ¿qué tipo de acuerdo se hace? Bueno, todo eso es un tema que las autoridades de los partidos resolverán, pero lo que creo es que hay que estar en compromiso con la Argentina más que con los propios partidos, o con un cargo, con lo que sea.

Y te hago una pregunta allí, en ese punto. Me coloco en diciembre, estamos en el 10 de diciembre. Asumen los nuevos legisladores. ¿Es mejor para la Argentina que haya 20 diputados más del PRO, o que haya 20 diputados más de La Libertad Avanza? ¿Con qué se logra más cruzar del otro lado del río?

Y depende quiénes sean los candidatos.

Día 563: De Menem a Milei, YPF como significante de nuestra decadencia

Bueno, pero los partidos, supongo, te deben indicar cierto tipo de política respecto de esos candidatos.

Sí, viste que la verdad que los partidos no están funcionando muy bien como instituciones. Los candidatos se eligen mucho a dedo. Así que para serte franco, depende.

Los diputados del PRO, uno asume que van a poner foco en respetar la división de poderes, en respetar la institucionalidad, en respetar el republicanismo, coincidiendo económicamente. Y que los de La Libertad Avanza solo en lo económico, y en lo otro, no.

Es decir, finalmente, para que haya desarrollo económico es necesario, además de que la economía funcione, que las instituciones funcionen.

Sí. Eso no creo que sea patrimonio de mi partido, ni que sea negado por los demás partidos, ni menos por La Libertad Avanza. Me parece que eso es un tema cultural: fortalecer religiosamente lo que se llama el Estado de derecho.

Que la ley —como decía la Corte Suprema de Estados Unidos, que tiene una inscripción en el frente del edificio— diga: “Igual justicia para todos bajo la misma ley”. Eso es el Estado de derecho. Y eso es lo que hay que hacer y lo que hay que cuidar.

Eso es lo fundamental, porque es la línea de defensa de los ciudadanos comunes: el derecho. Así que en ese sentido, creo que todos tenemos que trabajar y hacer mucha docencia para que se perciba que, lo mismo que es tan importante la inflación en materia económica y social, también es importante el Estado de derecho en materia de convivencia y sociedad. Ahí creo que todos podemos trabajar en ese sentido.

Pero, de vuelta: depende de los candidatos que se pongan.

Osea, vos decís que los partidos finalmente no determinan la calidad de los candidatos

Sí. Creo que eso es un problema de la Argentina, pero también de muchos otros países. Creo que los partidos están pensados para un mundo que no es el que estamos viviendo. El impacto de las redes en la política —lo mismo que en algunos temas económicos— me parece que es tan relevante que ha cambiado el juego.

Y entonces, las organizaciones partidarias no son tan necesarias para ganar una elección o para ir formando cuadros políticos, porque la política es muy cambiante. Partidos que eran importantísimos desaparecen en dos elecciones en todo el mundo.

Y esto es malo. Los partidos tenían muchas cosas negativas, muchos de ellos, pero tenían muchas cosas positivas: de formación, de previsibilidad está muy atacado-

Bueno, de hecho, el PRO me parece que tiene varios gobernadores, y si no me equivoco, no sé si centenas, pero muchas decenas de intendentes. O sea, han construido sin ninguna duda un partido político, el PRO.

Sí, el PRO hizo un esfuerzo, yo creo que no el suficiente, para conformar una organización. Un partido es una organización con una finalidad determinada, que es su programa, su propósito de bien común. Y entonces la gente forma parte de ese proyecto político. Sin proyecto político no hay forma de participar en política.

Así que eso depende de la visión que se tenga, de los objetivos que se pongan, de —obviamente— la gente que lo lleve adelante. Pero bueno, este es un trabajo enorme. Yo creo que nosotros, el PRO, hicimos un esfuerzo, pero debemos haber estado, debemos estar, en el 20% del 100% que tenemos que lograr.

Mercosur: se acordó un Tratado de libre comercio con Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza

Alejandro Gomel (AG): Se viene una elección muy importante en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre. Para usted, con la experiencia que tiene, con un hombre desde el principio en el PRO, ¿qué deben hacer ahí?

Porque ahí unos dicen que nos queda más remedio que ir detrás de La Libertad Avanza y aceptar lo que ellos proponen. Hay otros, más reducidos, que dicen: “Bueno, tenemos que diferenciarnos”.

E incluso, la propuesta de La Libertad Avanza es que las listas directamente no digan PRO, digan La Libertad Avanza. ¿Qué cree que tendrían que hacer ahí los dirigentes de la provincia?

Yo no estoy en la negociación partidaria, ni siquiera tengo ningún cargo en mi partido. Ninguno. No soy ni delegado a una asamblea, nada. Así que no estoy involucrado en eso. Pero lo que yo creo es que el primer compromiso es con la Argentina, y entonces hay que hacer lo necesario para que a la Argentina le vaya bien.

Como digo, estamos habiendo pasado la mitad del río, tenemos que llegar a la otra orilla. Tenemos que ayudar para que esto funcione. A partir de ahí, yo no soy de esos que están, a los efectos de existir políticamente, tratando de criticar a quien tiene el poder. Hay gente que ve la política así: “Para existir políticamente, yo tengo que ser un crítico de todo lo que hace el otro”.

Y la verdad es que yo no creo en esa identidad. Yo creo en la identidad de decirle a los argentinos: “Miren, nuestra visión es que tenemos que ir para este lado. Ese es el objetivo. Vamos a por él”. Y eso creo que es lo que tienen que hacer nuestros partidos en la provincia de Buenos Aires, que enfrente tienen una propuesta colectivista de Kicillof.

Es decir, que no estaría mal, si las circunstancias se dan, resignar la marca PRO e ir con la marca La Libertad Avanza.

Bueno, yo no soy quién para decirle a los que tienen que hacer acuerdos cómo lo tienen que hacer. Pero lo que yo creo es que la Argentina importa más que las marcas en una elección. Ahora, dicho eso: bueno, trabajemos todos para la Argentina. No solamente unos: que trabajen todos para la Argentina. Hay que tener una conversación seria en esos términos.

Federico, a ver si puedo traducir. Cuando vos planteabas que los partidos son cada vez menos importantes, que partidos que son...

Lamentablemente, porque soy un hombre de partido.

Entiendo, entiendo. No es que lo estás promoviendo, lo estás describiendo. Y que, en dos elecciones, partidos importantes dejan de ser relevantes. ¿Tu visión es que eso le pasó al PRO?

No. Mi impresión es que eso le pasa —por decirte algo— a los socialistas alemanes, qué sé yo...

Si, pero también al PRO

No. El PRO depende de la visión y de los objetivos que se fije. Y de generar un proyecto político para cumplir con esas dos cosas: visión y objetivos. Liderar quiere decir eso. El líder es alguien al que otros siguen. Esa es la definición de un líder.

El líder es el que lidera, al que otros siguen. Y el líder tiene que mostrar una visión y un objetivo, y encolumnar a la mayor cantidad de gente que pueda atrás de la consecución de esa cosa. Así que de eso depende el PRO. No depende de otra cosa.

Bueno, como siempre, un gusto hablar con vos.

como vos planteaste lo de YPF, con humor te volvemos a despedir con “Yo te avisé”, de Daniel Agostini. Y nos mantenemos en contacto.

Lo malo de “Yo te avisé” es que termina diciendo: “No, no, no nos quedó nada”. Y bueno... todavía nos queda algo, ¿no?

Sin duda. Y nos queda Vaca Muerta, gracias a Dios. Es otro elemento, de muchas cosas de lo generosa que ha sido la naturaleza con los argentinos. Te mandamos un fuerte abrazo.

Un abrazo

MC