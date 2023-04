El autor del libro “Más allá del liberalismo y el populismo”, Federico Poli, analizó la coyuntura actual y los puntos clave para rever el futuro económico a mediano plazo. "Argentina tiene un enorme potencial, postergado por las políticas populistas actuales", aseveró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿En estas elecciones estamos enfrentando la oposición de dos modelos, como el liberalismo económico (muy distinto al liberalismo político) y el populismo económico?

Espero que no volvamos a plantear esa dualidad que no le da destino a la Argentina. El ciclo liberal y populista, tiene muchas acepciones. Yo me remito a lo que en su momento escribieron economistas como Aldo Ferrer, Rogelio Frigerio y Marcelo Diamand, quienes hablaban de que ese péndulo no respondía a las necesidades de la economía argentina y postergaba nuestro desarrollo. Y eso se siguió dando hasta hoy y hay que superarlo.

Por este motivo planteo la síntesis desarrollista, haciendo referencia a la experiencia que condujo el presidente Arturo Frondizi, con el liderazgo teórico de Frigerio, desde el ́ 58 al ́ 62, y que dio tantos frutos en materia de integración y desarrollo.

Potenciales inversores dijeron que se cayó la compra por la “confusión” sobre la propiedad

¿Hay algún candidato desarrollista hoy?

Horacio Rodríguez Larreta se dice desarrollista. Ciertamente tuvo una relación histórica con el desarrollismo, ya que su padre era uno de los dirigentes más importantes ligado a esa fuerza política.

El tema es formularlo y poder llevarlo a la práctica, con cierta actualización de la doctrina, que tiene que ver con poder hacer políticas que efectivicen el potencial argentino. Y este potencial está postergado por estas políticas populistas.

Sobran ejemplos: que el empresario esté un 30% de su tiempo preocupado en ver cómo saca y entra un dólar. Nos acostumbramos a algo disparatado que no existe en el mundo. En realidad, el empresario debe enfocarse en cómo exportar más, cómo mejorar su producción y tecnología, entre otros puntos.

Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, enfrentados actualmente, se declararon desarrollistas en su momento

Usted menciona que Larreta tiene una historia, incluso familiar, con el desarrollismo,. Pero recuerde que cuando asume la presidencia Macri, él también se percibía así. ¿El Macri actual dejó de ser desarrollista y se convirtió en libertario o nunca lo fue, más allá de su propia apreciación de sí mismo?

No lo sé, habría que preguntárselo a él. Me dijeron que viene declarando que siempre fue liberal y que las ideas de Javier Milei son las suyas, y eso está muy alejado del desarrollismo.

Respecto a su presidencia, hizo muy bien el posicionamiento internacional de la Argentina, buscando tener relaciones con todo el mundo, a partir de nuestros intereses nacionales.

También, tuvo una especial preocupación por las infraestructuras, que lamentablemente por la crisis económica no pudo completar. Pero hizo mucho en esa materia y en la simplificación de la vida del empresario.

Buscan gestar una "Promoción Desarrollista" para el sector de la construcción

Pero, no podemos obviar que no tuvo un ministro de Economía fuerte (con una visión holística del conjunto económico) y el otro error fue elegir la visión que le planteaba Federico Sturzenegger. Es que él pensaba que no había que hacer ajustes, aun con endeudamiento externo y atrasando el tipo de cambio y la tasa de interés. Por eso terminó con la Argentina yendo al FMI.

El desarrollismo como una doctrina repetida pero no aplicada

Aparentemente todos son desarrollistas en la política argentina, ya que es una de esas palabras que abarca tantos significantes que carece de valor significativo. En ese contexto, ¿es desarrollista para usted lo que plantea Juntos por el Cambio hacia el futuro?

Cuando hablo con economistas como Hernán Lacunza, lo encuentro cercano a tener una visión productivista del país. O el propio Luciano Laspina. Comprende que hay que buscar los equilibrios macroeconómicos pero, al mismo tiempo, tener una visión sobre las cuestiones productivas. Además, entienden el error de la bicicleta financiera y que no hay que repetirlo.

Carry trade o bicicleta financiera: ¿cuándo conviene?

Hay que corregir el esquema del Estado ridículamente regulatorio. No hay que esperar la lluvia de inversiones, hay que salir a buscarlas, con marcos regulatorios adecuados. Esto se debería anunciar junto con la vuelta al superávit gemelos, que supo tener Néstor Kirchner, en la época de Roberto Lavagna.

Luego, a esas inversiones hay que darle un buen horizonte de largo plazo. Y para eso necesitamos que la Argentina vaya a una mayoría del 75% que consiga un consenso para salir de este paroxismo populista.

Esto es lo que hacen todas las economías medianas exitosas del mundo capitalista. Somos excepcionales en el mundo, necesitamos volver a la normalidad.

AO JL