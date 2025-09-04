Félix Lonigro: “No me resultó fácil decir sí a ser candidato”

“Hace 40 años que vengo estudiando todo lo que es la organización política del país”, afirmó el constitucionalista Félix Lonigro, que encabeza la lista de senadores provinciales por la primera sección electoral de la agrupación Potencia, en Modo Fontevecchia, por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3) “Me costó decir que sí porque en el costo-beneficio es más lo que tengo para perder que para ganar”, reconoció, aunque aclaró que aceptó el desafío “para salir de la zona de confort y decirle al mundo que hay vida después de la corrupción, la mentira y el engaño como forma de hacer política”.

Félix Lonigro es abogado constitucionalista recibido por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es autor de Manual de derecho público constitucional y Miravoz. Enigmas, mitos y verdades en la historia de la Argentina. Además, es coautor del Manual de instituciones de derecho público. Escribió más de 500 notas sobre temas de derecho constitucional en diversos medios de comunicación y, además, es candidato a senador provincial por la primera sección por Frente Potencia.

Me cuentan que está recorriendo la provincia en auto en este momento.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sí, encabezo la lista de senadores provinciales por la primera sección electoral, por la agrupación Potencia que encabeza María Eugenia Talerico. Hoy es el último día, tenemos el cierre de campaña en La Plata a las 6 de la tarde. En este momento estoy llegando a la facultad porque estoy por dar una clase, así que no. Es actividad académica esto, pero sí hemos estado recorriendo en el último mes prácticamente todos los 24 distritos de la primera sección electoral, que en este caso eligen senadores. Porque hemos tenido que hacer mucha docencia: la gente no tiene ni idea de lo que se vota.

Muchos me decían: “Pero, ¿cómo, el 7 de septiembre o el 26 de octubre?” No entendían esto de que se había separado la elección, que ahora son elecciones para legisladores provinciales y que en octubre serán para legisladores nacionales. Y entonces, menos todavía, que a los efectos de la renovación de las cámaras de la provincia se divide la provincia en ocho secciones electorales, que en cuatro votan senadores y en otras cuatro se votan diputados. He tenido que apelar a mi expertiz docente para explicarle a la gente, antes de las propuestas, qué es lo que se estaba votando.

¿Qué lo llevó a ser candidato, a poner el cuerpo en una tarea que, evidentemente, tiene mucho de personal? Y si es que usted siente que estamos en un momento crucial de la vida política de la Argentina y que por eso coloca el cuerpo para algo que no solamente tiene que ver con 2025, sino también con un futuro del nuevo ordenamiento político de la Argentina.

En Argentina pareciera que siempre hay momentos cruciales, pero realmente en una elección así lo hay. No me resultó fácil acceder, decirle que sí a María Eugenia Talerico, porque en el costo-beneficio es más lo que tengo para perder que para ganar. Amigos, familiares me decían: “Pero, ¿estás seguro? Avos en los medios te conocen como un tipo técnico y demás, y ahora te van a empezar a bardear, a insultar, a decir de todo en las redes y demás”. Bueno, es cierto, por eso me costó. Pero la verdad es que, yo soy constitucionalista, hace 40 años que vengo estudiando todo lo que es la organización política del país. Por eso somos constitucionalistas. Y a esta altura del partido dije: “Bueno, ¿por qué no hacer un aporte? Salir de la zona de confort y decirle al mundo que hay vida después de la corrupción, la mentira y el engaño como forma de hacer política.

Día 627: Qué se juega en las elecciones del domingo

Después están las propuestas, por supuesto, pero se puede y se debe hacer política de otra manera. Y el momento crucial del que usted habla tiene que ver con que es necesario, a mi juicio, comenzar a despedir al kirchnerismo de la provincia, que la tiene sometida a un estado de desolación, de pobreza, de indefensión por la inseguridad, por un lado. Pero, por otro lado, es necesario ponerle un freno a estas tendencias hegemónicas y autocráticas de este gobierno, que ha nacionalizado la elección, que la ha querido convertir en un plebiscito de la gestión nacional. Porque la verdad es que a Milei nada le importa menos que la actividad legislativa.

De hecho, presenta candidatos testimoniales y meten en las listas artistas y machistas, y vedettes, y maquilladores, y levantamanos, digamos. Es necesario dotar al Congreso de aquellos debates fantásticos que en otra época supo tener. Hemos tenido congresos memorables. Y me parece que hay que volver. Yo no me quiero comparar, pero me parece que hay que volver a darle al Congreso la jerarquía que debe tener. Por eso acepté.

Déjeme aprovechar ahora al constitucionalista para escuchar su opinión sobre el fallo de censura previa a cualquier video o información sobre la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.

Ahí evidentemente se ha configurado un supuesto de censura previa. Esto no tiene mayores discusiones. La libertad de expresión es un derecho. Se habla de libertad de expresión, es el derecho a la libertad de expresión. La Constitución es muy clarita: la expresión debe fluir. Todos los ciudadanos tenemos derecho a expresarnos, pero además el periodismo, que es el que se expresa a través de la prensa todo el tiempo justamente para informar como basamento del sistema republicano de gobierno y la libertad de expresión debe fluir.

Si el que se expresa comete algún delito o perjudica a un tercero, bueno, ahí vendrán las responsabilidades civiles, penales o las dos juntas, pero posteriores. Porque restringir antes de que la expresión se produzca es censura, y por lo tanto eso está no solo prohibido por la Constitución Nacional, sino también por un tratado, por ejemplo el Pacto de San José de Costa Rica, que es la Convención Americana de los Derechos del Hombre, que expresamente en el artículo 3, inciso 2, refiere a las responsabilidades ulteriores.

La Corte norteamericana, y la nuestra también pero la norteamericana sobre todo con más vehemencia, ha dicho que ni siquiera las cuestiones que pueden poner en riesgo la seguridad de la Nación. y si hay alguien que está con esos temas de seguridad es Estados Unidos, aún así es necesario dejar que el que se expresa diga lo que tiene que decir. Porque más riesgoso y peor es censurar previamente al que se expresa. Con lo cual, lo que hizo Maraniello, creo que es evidentemente un acto de censura previa que debiera modificarse en las instancias superiores.

Dónde voto en las Elecciones Legislativas en provincia de Buenos Aires

¿A qué atribuye el fallo de Maraniello, dado que hay toda una corriente de todos los constitucionalistas respecto de que es un fallo equivocado?

Cuando hay jueces que se sientan en un escritorio y ven que enfrente está el poder... y hay jueces que a veces no están a la altura de las circunstancias y subordinan sus principios jurídicos a las necesidades políticas del momento. Maraniello es un juez que tal vez no está entre los más cuestionados en Argentina, pero tiene causas en su contra. No son todas vinculadas con su desempeño, sino con otros temas que son delicados también. A lo mejor con esto ha querido atemperar un embate en el Consejo de la Magistratura, no sé. Pero eso está en el ámbito de apreciación personal de él. La verdad es que nosotros lo que vemos es lo que escribió. Y en la tensión de derechos que existe entre, en este caso, la intimidad y el honor de Karina Milei, que es la que pidió esto, y la libertad de expresión, ha hecho lugar a la intimidad, cuando en realidad podría haber priorizado la libertad de expresión sin descuidar la intimidad y el honor de las personas. Porque precisamente después de la expresión vienen responsabilidades civiles y penales, si es que realmente hubo daño. Así que no se entiende. Pero bueno, a veces los jueces tienen estas cosas.

Maraniello es vicepresidente de una Asociación Internacional de Constitucionalistas, ¿es un constitucionalista reconocido? Nosotros no podemos medir si esas instituciones son sello de goma o verdaderas instituciones que agrupan a constitucionalistas respetados, ¿cómo es considerado él académicamente como constitucionalista y estas organizaciones que él preside o vicepreside?

Yo puedo hablar de él como juez, o puedo hablar de él respecto de un fallo determinado, no lo conozco personalmente. Lo que sí hemos compartido: yo fui titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Belgrano en el turno mañana, y en el turno noche el titular era Maraniello. Por eso digo, hemos hablado a veces, pero no lo he conocido, no lo he visto personalmente. Yo no he leído mucho de Maraniello. Es un juez, tenía un desempeño judicial, pero no es que tenga una profusa bibliografía ni doctrina para consultarlo. Pero no puedo profundizar más sobre él porque tampoco quiero evaluarlo como colega constitucionalista o como colega docente. Sí lo puedo evaluar como juez.

LT